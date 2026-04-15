Ofrecen recompensa para quien aporte información por un crimen en avenida Francia al 4800

La Fiscalía dispuso una recompensa de 16 millones de pesos para quien aporte información por el homicidio de Ercilio Abel Centurión, ocurrido el 26 de marzo

La Fiscalía regional solicitó colaboración a ciudadanos que puedan aportar información sobre el reciente asesinato de un vecino de la zona sur. En ese marco se puso a disposición una recompensa de 16 millones de pesos para quien brinde datos que permitan lograr identificar a los autores del crimen.

El hecho en cuestión es el asesinato de Ercilio Abel Centurión, de 75 años, ocurrido el 26 de marzo de 2026 en Francia al 4800 . El hombre fue hallado sin vida en el interior de su vivienda y la hipótesis es que fue asesinado en contexto de robo.

Desde Fiscalía indicaron que la identidad de aquellas personas que brinden información será preservada durante y después de finalizada la investigación. Quien pueda aportar datos deberá comunicarse al 911, escribir al mail [email protected] , a las redes sociales de Fiscalía Regional 2, o presentarse en el Centro de Justicia, sita en calle Sarmiento 2850 de Rosario.

Homicidio en ocasión de robo

Ercilio Abel Centurión fue asesinado el 26 de marzo pasado la casa donde vivía solo, aunque varios parientes también son habitantes de la zona. Uno de sus sobrinos lo encontró tendido en el suelo del living. Previamente notó que la puerta de la calle estaba abierta y adentro había un gran desorden.

Tras la denuncia policial que ingresó cerca de las 18.30, los médicos del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) corroboraron el deceso del jubilado. Mientras tanto, un vecino comentó que poco antes de las llamadas al 911 había visto a dos hombres que estaban podando un árbol en la vereda.

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El relato de este testigo cobró relevancia porque su hermana se refirió a las mismas personas. Según indicó la mujer, ambos sospechosos salieron corriendo de la casa de Centurión unos momentos más tarde.

Si bien los testimonios permitieron reconstruir parte de lo ocurrido, voceros del MPA aclararon que los delincuentes todavía no habían sido identificados. En paralelo con otras medidas a cargo del gabinete criminalístico, la fiscal solicitó un relevamiento de cámaras de videovigilancia públicas y privadas para tratar de dar con los maleantes.

Un típico vecino de barrio

Uno de los sobrinos del jubilado abonó la teoría del crimen en ocasión de robo. Ante la consulta de LT8, manifestó: "Se le metieron dos personas a la tarde, aparentemente".

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"Siempre estaba en la puerta, era el típico vecino de barrio", recordó el familiar de Centurión. Además remarcó que su tío vivió toda la vida en el sector ubicado entre el Centro Municipal de Distrito Sudoeste Rosa Ziperovich y la sede de la Jefatura de Policía de la Unidad Regional II.

El sobrino del hombre fallecido calcula que los ladrones estuvieron unos 20 minutos dentro del domicilio, de acuerdo a lo que le contaron otras personas y el tiempo de respuesta de las fuerzas de seguridad. Después del operativo, los parientes del anciano ingresaron nuevamente este viernes a la mañana con un objetivo claro: "Venimos a ordenar un poco y ver si falta algo". Mientras tanto, la Justicia seguía trabajando para identificar a los asesinos.