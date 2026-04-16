Presentarán un amparo judicial por el estado de la ruta nacional 34

El senador provincial Esteban Motta afirmó que la situación la ruta 34 entre Angélica y Rosario "es crítica". Remarcó que "hace años que está abandonada"

El estado de la ruta nacional 34 es materia de preocupación en varias localidades de la provincia

El estado de la ruta nacional 34 volvió a ser noticia por la tragedia vial del domingo a la madrugada en la que cuatro integrantes de una familia fallecieron cuando la camioneta en la que viajaban chocó de frente contra un camión. Eso sucedió en cercanías de Cañada Rosquín.

Mientras la causa judicial avanza para esclarecer fehacientemente cómo ocurrió el siniestro, el senador provincial por departamento San Martín, Esteban Motta, presentará un recurso de amparo ante la Justicia Federal para obligar al gobierno nacional que realice las tareas mínimas de mantenimiento de esa vía de comunicación.

En declaraciones a LT8 , el legislador de Unidos para Cambiar Santa Fe subrayó que el estado del camino, al menos en el tramo comprendido entre Rosario y Angélica “está en estado de abandono total. Entre San Martín de las Escobas y Las Bandurrias, es una ruta descalzada, sin suelo, llena de pozos. Hay un sector donde el cráter es más grande que la porción de asfalto”.

“La situación es crítica, pero no de los últimos dos años. Hay un abandono que viene de gobiernos anteriores y sigue con el actual. Son más de 20 años de falta de inversión no solo en la 34 sino en casi todas las rutas nacionales del país . Hemos presentado un proyecto de comunicación que fue aprobado por la Cámara”, afirmó el senador departamental.

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Y en ese sentido agregó que con su equipo está terminando con el relevamiento de pruebas para la semana que viene presentar un amparo ante la Justicia Federal. “Ante eso convocaremos a una audiencia pública en la Cámara de Senadores. Llegamos a esto porque no obtuvimos ninguna respuesta de Vialidad Nacional. Hace años que venimos haciendo los reclamos y las autoridades nacionales nunca nos respondieron”, explicó.

Embed - El senador Esteban Motta presentará un amparo judicial por el estado de la ruta nacional 34

Ruta 34: una autovía

“Por ese motivo, decidimos ir a la justicia. Esta semana quedó firme un fallo por la ruta 11 en un amparo que indica que el gobierno nacional debe repararla. Queremos remarcar que acá no sirve un bacheo o un acomodamiento. La 34 necesita una reconstrucción total. Nosotros planteamos que este tramo debería ser una autovía. Hoy, pedimos que por lo menos la reparen”, destacó Motta.

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Entre los problemas que citó el senador “están las banquinas descalzadas. Si uno tiene que tirarse a ese sector, es un riesgo porque no está al mismo nivel que el pavimento. Además, por las deformaciones del pavimento se hace difícil conservar la dirección de autos y ni que hablar de los camiones. Todos es más complejo en época de cosecha. La 34 llega hasta Salvador Mazza, son 1.500 kilómetros. Es una ruta con tránsito internacional sumado los vecinos que viajan de un lugar a otro por trabajo, salud o chicos que viajaban para estudiar. Es un contexto que suma un riesgo importantísimo”.

Cómo fue la última tragedia vial en la ruta nacional 34

La ruta 34 se convirtió nuevamente en un escenario de tragedia el domingo 12. Una familia de Carlos Pellegrini se dirigía hacia San Martín de las Escobas cuando su vehículo impactó de de frente con un camión. Una pareja y sus dos hijos, de dos y seis años perdieron su vida en el acto. Hay un tercer hijo de ese matrimonio hospitalizado, pero fuera de peligro.

imageuno El último siniestro vial en la ruta nacional 34 ocurrió el domingo. Cuatro integrantes de una familia fallecieron. Solo sobrevivió un niño de 7 años

El siniestro vial se produjo cerca de las 9.30. Por situaciones que se tratan de establecer, chocaron de frente una camioneta 4x4 con cinco ocupantes, que son miembros de la misma familia, con un camión. La familia atravesada por la tragedia era oriunda de Carlos Pellegrini y circulaba rumbo a San Martín de las Escobas para disfrutar de “Cachorritos”, un torneo de fútbol juvenil.