La Capital | La Región | ruta nacional 34

Presentarán un amparo judicial por el estado de la ruta nacional 34

El senador provincial Esteban Motta afirmó que la situación la ruta 34 entre Angélica y Rosario "es crítica". Remarcó que "hace años que está abandonada"

16 de abril 2026 · 09:17hs
El estado de la ruta nacional 34 es materia de preocupación en varias localidades de la provincia

El estado de la ruta nacional 34 es materia de preocupación en varias localidades de la provincia
El último siniestro vial en la ruta nacional 34 ocurrió el domingo. Cuatro integrantes de una familia fallecieron. Solo sobrevivió un niño de 7 años

El último siniestro vial en la ruta nacional 34 ocurrió el domingo. Cuatro integrantes de una familia fallecieron. Solo sobrevivió un niño de 7 años

El estado de la ruta nacional 34 volvió a ser noticia por la tragedia vial del domingo a la madrugada en la que cuatro integrantes de una familia fallecieron cuando la camioneta en la que viajaban chocó de frente contra un camión. Eso sucedió en cercanías de Cañada Rosquín.

Mientras la causa judicial avanza para esclarecer fehacientemente cómo ocurrió el siniestro, el senador provincial por departamento San Martín, Esteban Motta, presentará un recurso de amparo ante la Justicia Federal para obligar al gobierno nacional que realice las tareas mínimas de mantenimiento de esa vía de comunicación.

En declaraciones a LT8, el legislador de Unidos para Cambiar Santa Fe subrayó que el estado del camino, al menos en el tramo comprendido entre Rosario y Angélica “está en estado de abandono total. Entre San Martín de las Escobas y Las Bandurrias, es una ruta descalzada, sin suelo, llena de pozos. Hay un sector donde el cráter es más grande que la porción de asfalto”.

El estado de la ruta nacional 34, a la Justicia

“La situación es crítica, pero no de los últimos dos años. Hay un abandono que viene de gobiernos anteriores y sigue con el actual. Son más de 20 años de falta de inversión no solo en la 34 sino en casi todas las rutas nacionales del país. Hemos presentado un proyecto de comunicación que fue aprobado por la Cámara”, afirmó el senador departamental.

>> Leer más: Nueva tragedia en la ruta 34: cuatro personas murieron en un siniestro vial

Y en ese sentido agregó que con su equipo está terminando con el relevamiento de pruebas para la semana que viene presentar un amparo ante la Justicia Federal. “Ante eso convocaremos a una audiencia pública en la Cámara de Senadores. Llegamos a esto porque no obtuvimos ninguna respuesta de Vialidad Nacional. Hace años que venimos haciendo los reclamos y las autoridades nacionales nunca nos respondieron”, explicó.

Embed - El senador Esteban Motta presentará un amparo judicial por el estado de la ruta nacional 34

Ruta 34: una autovía

“Por ese motivo, decidimos ir a la justicia. Esta semana quedó firme un fallo por la ruta 11 en un amparo que indica que el gobierno nacional debe repararla. Queremos remarcar que acá no sirve un bacheo o un acomodamiento. La 34 necesita una reconstrucción total. Nosotros planteamos que este tramo debería ser una autovía. Hoy, pedimos que por lo menos la reparen”, destacó Motta.

>> Leer más: Tras la tragedia, las comunas de la ruta 34 reclaman a Nación por su deplorable estado

Entre los problemas que citó el senador “están las banquinas descalzadas. Si uno tiene que tirarse a ese sector, es un riesgo porque no está al mismo nivel que el pavimento. Además, por las deformaciones del pavimento se hace difícil conservar la dirección de autos y ni que hablar de los camiones. Todos es más complejo en época de cosecha. La 34 llega hasta Salvador Mazza, son 1.500 kilómetros. Es una ruta con tránsito internacional sumado los vecinos que viajan de un lugar a otro por trabajo, salud o chicos que viajaban para estudiar. Es un contexto que suma un riesgo importantísimo”.

Cómo fue la última tragedia vial en la ruta nacional 34

La ruta 34 se convirtió nuevamente en un escenario de tragedia el domingo 12. Una familia de Carlos Pellegrini se dirigía hacia San Martín de las Escobas cuando su vehículo impactó de de frente con un camión. Una pareja y sus dos hijos, de dos y seis años perdieron su vida en el acto. Hay un tercer hijo de ese matrimonio hospitalizado, pero fuera de peligro.

imageuno
El último siniestro vial en la ruta nacional 34 ocurrió el domingo. Cuatro integrantes de una familia fallecieron. Solo sobrevivió un niño de 7 años

El último siniestro vial en la ruta nacional 34 ocurrió el domingo. Cuatro integrantes de una familia fallecieron. Solo sobrevivió un niño de 7 años

El siniestro vial se produjo cerca de las 9.30. Por situaciones que se tratan de establecer, chocaron de frente una camioneta 4x4 con cinco ocupantes, que son miembros de la misma familia, con un camión. La familia atravesada por la tragedia era oriunda de Carlos Pellegrini y circulaba rumbo a San Martín de las Escobas para disfrutar de “Cachorritos”, un torneo de fútbol juvenil.

Noticias relacionadas
Los estudiantes fueron a la escuela de San Cristóbal en distintos horarios.

San Cristóbal: un minuto de silencio marcó el regreso a la escuela tras el ataque

Benigno Bruno (canotaje), Ciro Fernández (canotaje) y Alexis Gardini (atletismo) fueron homenajeados por su trayectoria.

Distinguieron a tres jóvenes deportistas de Granadero Baigorria por su desempeño en el ámbito nacional e internacional

Cervezoducto en Santa Fe. Alguien intentó unan conexión clandestina.

Pincharon el cervezoducto en Santa Fe: investigan un intento de conexión clandestina

El viaje se desarrolló en un clima de camaradería y disfrute, consolidándose como una propuesta muy valorada por los jubilados de la región, quienes ya esperan con entusiasmo una próxima edición.

Jubilados de los departamentos Belgrano e Iriondo realizaron su viaje anual a Villa Carlos Paz

Ver comentarios

Las más leídas

Prohiben el ingreso a las canchas a 11 hinchas de Central y Argentinos

Prohiben el ingreso a las canchas a 11 hinchas de Central y Argentinos

Tras más de siete horas de demora en el aeropuerto, los hinchas de Central partieron a Paraguay

Tras más de siete horas de demora en el aeropuerto, los hinchas de Central partieron a Paraguay

La tribuna ocupada por los canallas en Asunción, una réplica en miniatura del Gigante

La tribuna ocupada por los canallas en Asunción, una réplica en miniatura del Gigante

La pareja que no pagó en una parrilla volvió, saldó la cuenta y dejó propina

La pareja que no pagó en una parrilla volvió, saldó la cuenta y dejó propina

Lo último

San Cristóbal: un minuto de silencio marcó el regreso a la escuela tras el ataque

San Cristóbal: un minuto de silencio marcó el regreso a la escuela tras el ataque

Nutricionista y doctora en biología abre su primer local de alimentos saludables

Nutricionista y doctora en biología abre su primer local de alimentos saludables

Distinguieron a tres jóvenes deportistas de Granadero Baigorria por su desempeño en el ámbito nacional e internacional

Distinguieron a tres jóvenes deportistas de Granadero Baigorria por su desempeño en el ámbito nacional e internacional

San Cristóbal: un minuto de silencio marcó el regreso a la escuela tras el ataque

Pasados 17 días desde el asesinato de un alumno de 13 años, los estudiantes volvieron a la institución en grupos

San Cristóbal: un minuto de silencio marcó el regreso a la escuela tras el ataque
Dos escuelas rosarinas mantuvieron el dictado de clases tras denuncias de amenazas
La Ciudad

Dos escuelas rosarinas mantuvieron el dictado de clases tras denuncias de amenazas

Presentarán un amparo judicial por el estado de la ruta nacional 34
LA REGION

Presentarán un amparo judicial por el estado de la ruta nacional 34

Meningitis en alza: qué pasa en Rosario y cuáles son las recomendaciones de los médicos

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Meningitis en alza: qué pasa en Rosario y cuáles son las recomendaciones de los médicos

Puente Rosario-Victoria: desde hoy en el peaje habrá dos formas de pago, ninguna con efectivo
La Ciudad

Puente Rosario-Victoria: desde hoy en el peaje habrá dos formas de pago, ninguna con efectivo

Pincharon el cervezoducto en Santa Fe: investigan un intento de conexión clandestina
La Región

Pincharon el cervezoducto en Santa Fe: investigan un intento de conexión clandestina

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Prohiben el ingreso a las canchas a 11 hinchas de Central y Argentinos

Prohiben el ingreso a las canchas a 11 hinchas de Central y Argentinos

Tras más de siete horas de demora en el aeropuerto, los hinchas de Central partieron a Paraguay

Tras más de siete horas de demora en el aeropuerto, los hinchas de Central partieron a Paraguay

La tribuna ocupada por los canallas en Asunción, una réplica en miniatura del Gigante

La tribuna ocupada por los canallas en Asunción, una réplica en miniatura del Gigante

La pareja que no pagó en una parrilla volvió, saldó la cuenta y dejó propina

La pareja que no pagó en una parrilla volvió, saldó la cuenta y dejó propina

Quini 6: un santafesino ganó 2.336 millones de pesos en el Tradicional

Quini 6: un santafesino ganó 2.336 millones de pesos en el Tradicional

Ovación
En Newells, las respuestas y las soluciones siempre estuvieron adentro

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

En Newell's, las respuestas y las soluciones siempre estuvieron adentro

En Newells, las respuestas y las soluciones siempre estuvieron adentro

En Newell's, las respuestas y las soluciones siempre estuvieron adentro

El triunfo sirve para hacernos más fuertes de la cabeza, dijo el DT de Central

"El triunfo sirve para hacernos más fuertes de la cabeza", dijo el DT de Central

Central: de los goles de Veliz a los de Copetti, la buena señal de que los 9 estén en racha

Central: de los goles de Veliz a los de Copetti, la buena señal de que los 9 estén en racha

Policiales
Lo denunciaron por un intento de femicidio y se entregó al día siguiente
Policiales

Lo denunciaron por un intento de femicidio y se entregó al día siguiente

La ex de Milanesa volvió a la cárcel por no presentarse a audiencias

La ex de "Milanesa" volvió a la cárcel por no presentarse a audiencias

Ofrecen recompensa para quien aporte información por un crimen en avenida Francia al 4800

Ofrecen recompensa para quien aporte información por un crimen en avenida Francia al 4800

Citaron a un hombre para comprarle el auto y lo mataron: comenzó el juicio

Citaron a un hombre para comprarle el auto y lo mataron: comenzó el juicio

La Ciudad
Dos escuelas rosarinas mantuvieron el dictado de clases tras denuncias de amenazas
La Ciudad

Dos escuelas rosarinas mantuvieron el dictado de clases tras denuncias de amenazas

El consumo de los rosarinos en comercios de cercanía y supermercados sigue en caída libre

El consumo de los rosarinos en comercios de cercanía y supermercados sigue en caída libre

Meningitis en alza: qué pasa en Rosario y cuáles son las recomendaciones de los médicos

Meningitis en alza: qué pasa en Rosario y cuáles son las recomendaciones de los médicos

Puente Rosario-Victoria: desde hoy en el peaje habrá dos formas de pago, ninguna con efectivo

Puente Rosario-Victoria: desde hoy en el peaje habrá dos formas de pago, ninguna con efectivo

Pullaro llevó a Cancillería un documento en defensa de la producción de biodiésel
Economía

Pullaro llevó a Cancillería un documento en defensa de la producción de biodiésel

El director de una escuela en Oklahoma arriesgó su vida para reducir a un tirador
Información General

El director de una escuela en Oklahoma arriesgó su vida para reducir a un tirador

El Salvador ahora puede condenar a cadena perpetua a delincuentes de 12 años
El Mundo

El Salvador ahora puede condenar a cadena perpetua a delincuentes de 12 años

Confirmaron la indagatoria a Diego Spagnuolo y otros implicados en la causa Andis
Política

Confirmaron la indagatoria a Diego Spagnuolo y otros implicados en la causa Andis

Vacunas antigripales: hay faltantes en centros de salud, ¿qué pasa en farmacias?

Por Florencia O’Keeffe
La Ciudad

Vacunas antigripales: hay faltantes en centros de salud, ¿qué pasa en farmacias?

Lácteos Verónica: los trabajadores llevaron su pelea al Senado provincial
Economía

Lácteos Verónica: los trabajadores llevaron su pelea al Senado provincial

Industrias importadoras: el empleo cae más rápido que los precios
Economía

Industrias importadoras: el empleo cae más rápido que los precios

El boleto interurbano aumenta 30 % tras el pedido de las empresas
La Región

El boleto interurbano aumenta 30 % tras el pedido de las empresas

La Justicia confirmó que Adorni viajó a Aruba con su familia en primera clase
Política

La Justicia confirmó que Adorni viajó a Aruba con su familia en primera clase

El Fondo Monetario activó un desembolso por u$s1.000 millones
Economía

El Fondo Monetario activó un desembolso por u$s1.000 millones

La inflación de marzo en Santa Fe superó el salto a nivel nacional
Economía

La inflación de marzo en Santa Fe superó el salto a nivel nacional

Villa Constitución: un alumno de 15 años llevó un arma a la escuela
Policiales

Villa Constitución: un alumno de 15 años llevó un arma a la escuela

Los rectores de la universidad van a golpear la puerta del gobierno
Información general

Los rectores de la universidad van a golpear la puerta del gobierno

Una mujer de 86 años se cayó en un pozo de 4 metros dentro de su casa
La Ciudad

Una mujer de 86 años se cayó en un pozo de 4 metros dentro de su casa

Un temporal azota el norte de Santa Fe: inundados, evacuados y alerta
La Región

Un temporal azota el norte de Santa Fe: inundados, evacuados y alerta

La lluvia en San Cristóbal frustró el regreso a clases en la escuela del tiroteo
La Región

La lluvia en San Cristóbal frustró el regreso a clases en la escuela del tiroteo

Disputa de bandas: colgaron banderas en una escuela y en un centro de salud
POLICIALES

Disputa de bandas: colgaron banderas en una escuela y en un centro de salud

El escándalo del propofol y el fentanilo impacta en la confianza de los pacientes

Por Florencia O’Keeffe
Salud

El escándalo del propofol y el fentanilo impacta en la confianza de los pacientes

La audiencia sobre el crimen de Ramiro Nast expuso una violenta historia en Funes
Policiales

La audiencia sobre el crimen de Ramiro Nast expuso una violenta historia en Funes

Una mujer fue apuñalada en el cuello por su expareja: el agresor está prófugo
POLICIALES

Una mujer fue apuñalada en el cuello por su expareja: el agresor está prófugo