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Ley de financiamiento universitario: los rectores van a golpear la puerta del gobierno

En el marco de la jornada de reclamo, el presidente del CIN Franco Bartolacci recurrirá al Ministerio de Capital Humano de la Nación en paralelo con una nueva acción judicial

15 de abril 2026 · 11:41hs
La UNR organizó clases públicas en reclamo de la aplicación de la ley de financiamiento universitario.

Foto: La Capital/Sebastián Suárez Meccia.

La UNR organizó clases públicas en reclamo de la aplicación de la ley de financiamiento universitario.

En el inicio de una jornada repleta de actividades a puertas abiertas en las facultades públicas de todo el país, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) decidió hacerle un reclamo directo al gobierno por la ley de financiamiento universitario. Desde el organismo adelantaron este miércoles que también insistirán por la vía judicial.

El rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci, le anticipó a LT8 la presentación de una nota dirigida a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Uno de los objetivos principales es la implementación de los artículos de la normativa que impulsan un aumento de salarios y becas, una medida recientemente avalada en los tribunales porteños a raíz de una medida cautelar.

"Vamos a exigir una convocatoria inmediata a la paritaria, que hace más de un año y medio que no funciona", señaló el presidente del CIN. De esta manera espera encontrar una respuesta favorable del lado del Poder Ejecutivo después de seis meses de incumplimiento de la ley 27.795.

Nuevo reclamo por la ley de financiamiento universitario

La norma que impulsa una recomposición de haberes de docentes y no docentes, entre otras medidas, fue vetada por el presidente Javier Milei, pero el Congreso la ratificó. Finalmente se promulgó a principios de octubre, pero aún es letra muerta porque el jefe del Estado argentino suspendió su aplicación en busca de preservar el equilibrio fiscal.

Los rectores de las universidades públicas cuestionaron la decisión y la Justicia les dio la derecha en dos oportunidades. Tras un fallo inicial dictado por el juez Martín Cormick, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó la apelación del gobierno contra el veredicto sobre la validez de los artículos 5 y 6 de la ley.

>> Leer más: UNR y gremios en alerta por una posible reforma de la ley de financiamiento universitario

Pasadas dos semanas desde la confirmación en los tribunales, el escenario no se modificó en absoluto ni se abrieron canales de diálogo entre las partes. Bartolacci decidió insistir en este camino además del pedido a Pettovello. "Hoy en Buenos Aires, en representación del CIN, voy a presentar una notificación ante la Justicia, infomando respecto del incumplimiento del fallo judicial por parte de autoridades nacionales", señaló.

El exdecano de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales recordó que "hay sanciones previstas" si el gobierno no acata la resolución del tribunal de alzada. No obstante, dejó en claro que la prioridad es acceder a las recomposiciones de los sueldos y de las becas cuanto antes.

Un fallo incumplido

El titular de la UNR indicó que la falta de dinero generó una situación crítica en la ciudad: "En todos los aspectos estamos a la mitad de nuestras posibilidades". A su vez reiteró que la ley "no compromete fiscalmente al Estado", ya que los aumentos y el ajuste presupuestario no superan el 0,2 % del producto bruto interno (PBI) de Argentina.

Finalmente, el presidente del CIN rechazó los argumentos formales del Poder Ejecutivo en cuanto a los límites para reasignar partidas que permitan cumplir con la norma. "El jefe de Gabinete tiene esa facultad y lo ha hecho con otras cosas", precisó. Incluso añadió que ni siquiera es necesario aumentar los haberes de un momento para el otro, ya que "lo puede hacer de manera progresiva".

>> Leer más: Elecciones estudiantiles en la UNR: el peronismo dio la única sorpresa en las urnas

El Consejo Interuniversitario Nacional señaló que el poder adquisitivo del personal educativo se redujo un 32 por ciento desde noviembre de 2023 y los salarios cayeron al nivel más bajo en 23 años. Asimismo, las transferencias a las universidades disminuyeron un 45,6 por ciento hasta principios de 2026.

Así como se organizó una maratón de actividades con las facultades abiertas hasta este jueves a las 8 de la mañana, los rectores tienen previsto lanzar la convocatoria a una nueva marcha federal durante la primera quincena de mayo. Mientras tanto, la jornada de reclamo concluirá con un acto frente al Palacio Pizzurno de la ciudad de Buenos Aires, donde funcionaba el ex Ministerio de Educación nacional.

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