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La Justicia lo confirmó: Adorni viajó a Aruba con su familia en primera clase y pagó en efectivo

Las vacaciones tuvieron lugar entre diciembre de 2024 y enero de 2025. La pareja viajó junto a sus dos hijos por la aerolínea Latam

15 de abril 2026 · 18:20hs
Adorni viajó junto a su mujer y sus hijos a Aruba en el Año Nuevo de 2025

Adorni viajó junto a su mujer y sus hijos a Aruba en el Año Nuevo de 2025

La Justicia confirmó que Manuel Adorni viajó a Aruba, isla paradisíaca del Caribe, junto a su familia para el Año Nuevo de 2025. La investigación liderada por el fiscal Gerardo Pollicita corroboró que los tickets aéreos eran de primera clase y que el jefe de Gabinete pagó en efectivo.

La novedad llega en el marco de una situación judicial difícil para el jefe de Gabinete. La polémica comenzó luego de que conociera que su esposa, Bettina Angeletti, viajó a Nueva York en el Tango 01, avión presidencial. Días después se viralizó un video de la familia Adorni subiendo a un jet privado rumbo a Punta del Este, Uruguay. Ahora, la Justicia asegura que el funcionario también viajó a Aruba en plan vacaciones familiares.

A la controversia de numerosos viajes se suma una denuncia contra el jefe de Gabinete por enriquecimiento ilícito, luego de que se descubrieran un departamento a su nombre en el barrio porteño de Caballito y una casa en el country Indio Cua que no figura en su declaración jurada. El primer inmueble fue comprado en noviembre de 2025.

>> Leer más: La Justicia avanza sobre el pago de los viajes de Manuel Adorni

El viaje a Aruba de la familia Adorni

En particular, la Justicia señaló que el viaje de la familia Adorni tuvo lugar entre el 29 de diciembre de 2024 y el 10 de enero de 2025, por lo que celebraron el Año Nuevo en la isla caribeña. La investigación aseguró que el jefe de Gabinete viajó junto a su esposa y sus dos hijos en primera clase con la aerolínea Latam.

Además, se indicó que cada pasaje salió 1.450 dólares, lo que suma un total de 5.800 dólares entre los cuatro tickets. La Justicia indicó que el jefe de Gabinete pagó en efectivo. En esa línea, como intermediaria aparece una agencia de viajes que habría percibido una comisión.

Aunque desde la Justicia se afirmó que los tickets de la familia Adorni a Aruba fueron en primera clase, Latam no cuenta con dicha categoría en ese tramo. La más elevada es premium economy, lo que coincide con lo pagado por el jefe de Gabinete.

Las jubiladas que le vendieron el departamento declararon ante la Justicia

Las jubiladas Beatriz Viegas, de 72 años, y Claudia Sbabo, de 64, quienes le vendieron en 2025 a Adorni el departamento de la calle Miró, en el barrio porteño de Caballito, se presentaron a declarar este miércoles en los tribunales de Comodoro Py.

La propiedad fue comprada por el jefe de Gabinete a las jubiladas en noviembre de 2025 a un precio declarado de 230.000 dólares, quienes le financiaron a Adorni 200.000 dólares, sin intereses, monto que el funcionario deberá devolverles en noviembre próximo.

Según fuentes judiciales, Viegas afirmó este miércoles frente a la Justicia que quien estuvo a cargo de la operación fueron su hijo Pablo Martín Feijoo y su socio Leandro Miano, quien es el hijastro de Sbabo, la otra mujer señalada. Además, la jubilada aseguró que no conocía a Adorni y lo vio una sola vez: el día que realizaron las escrituras. Feijoo debe declarar la semana próxima.

En la misma línea, Sbabo sostuvo que la venta la realizó su hijastro, Maino. Por otra parte, la mujer aseguró que el dinero que recibió lo utilizó para comprar la mitad del departamento donde vivía y declaró percibir una jubilación de 350.000 pesos.

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