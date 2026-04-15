En 2025, hubo muertes por fentanilo adulterado. Hace pocos días, fue el escándalo por "fiestas de propofol". Temor entre quienes deben recibir estas drogas

El escándalo del propofol y fentanilo impacta en la confianza de los pacientes de Rosario

Según el último reporte oficial, solo en la ciudad de Rosario hubo 49 personas que murieron a causa del fentanilo contaminado que recibieron en distintos sanatorios y hospitales de la ciudad. A nivel nacional, los casos fatales confirmados por ese hecho que conmueve a la Argentina son 124. El opioide se usa bajo estricta prescripción médica en ciertos casos para tratar el dolor intenso y agudo, en enfermedades como el cáncer avanzado o en dolor posoperatorio, y también como anestésico durante cirugías. Cuando el estupor por lo ocurrido no cesa, y los familiares de las víctimas siguen pidiendo justicia, otra situación trágica y compleja se sumó en las últimas semanas: la muerte de un joven anestesiólogo a causa de una sobredosis "destapó" un escándalo al descubrirse que profesionales porteños (entre ellos el fallecido) robaban medicación , entre ellas fentanilo y propofol , para drogarse, incluso en fiestas organizadas en torno al consumo de estas drogas.

Todo esto empezó a generar nuevamente preocupación entre quienes deben pasar por una cirugía o atravesar tratamientos para el dolor, entre otros. Y esto ya lo reconocen médicos y psicooncólogos de la ciudad que tienen que dar más información y contener a los pacientes ante la preocupación que les generan estos hechos, e incluso algunos dudan en seguir los tratamientos.

Es que ambas situaciones, que están en forma permanente en los medios de comunicación por el impacto que tienen, dispararon un montón de preguntas: ¿Qué controles existen en el ámbito de la salud pública y privada sobre la calidad de los fármacos que utilizan en sus pacientes? Y sobre el accionar de los profesionales, ¿hay cuidados suficientes para asegurar que están en condiciones de tratar como corresponde a la gente?

Leer más: Qué se sabe del joven jugador de fútbol que tuvo un ACV y cuáles son las señales

cuidado paliativo.jpg Los cuidados paliativos son fundamentales en personas que atraviesan diferentes tratamientos. La normativa reglamentada se sustenta en primer lugar, en el respeto por la vida y bienestar de las personas.

En cuanto al fentanilo, si bien a partir de mayo de 2025, fecha en la que se efectivizó la inhibición por parte de la autoridad sanitaria, ninguno de los laboratorios afectados volvió a producir el temor está instalado.

Preocupación entre pacientes y familiares

La Capital consultó al médico especialista en medicina interna, oncología y cuidados paliativos Raúl Sala y la psicooncóloga Rosa María Nocera quienes reconocieron la preocupación que hay entre pacientes y familiares.

A partir de las noticias sobre el abuso y robo de medicamentos en un grupo de anestesiólogos, sumado a la tragedia evitable del fentanilo, ¿surgió temor en los pacientes y sus familias?

Los profesionales explicaron que "como en situaciones anteriores (como en pandemia con relación al perfil de seguridad de las vacunas, o el caso de la periodista Débora Pérez Volpin, quien murió durante una endoscopía), las noticias de aquellos procedimientos de la medicina sobre los que la sociedad no tiene demasiada información causan mucha sorpresa, desconfianza y reacciones", que se pueden agrupar:

1- Existe un grupo de personas que se aíslan del sistema de salud transitoriamente salteando controles periódicos de salud o en forma mas permanente volcándose a teorías mas críticas o conspirativas sintiendo que esta nueva información incompleta, parcial y a veces tendenciosa es motivo para excluirse del sistema de salud.

2- Otros, ante la confusión se tranquilizan con mayor información y se lanzan a la búsqueda e la misma en voz de personas a los que consideran referentes o sus médicos de cabecera.

3. Están los que reaccionan negativamente rechazando tratamientos o cuestionando su uso en una ruptura de la confianza de la relación médico paciente quizás basada en la idea de que lo que pasa en un caso podría pasar en otros.

501-71748012_Hector-1.jpg El médico Raúl Sala explicó que los pacientes deben tener tranquilidad porque en manos profesionales el uso de drogas está controlado Héctor Rio

¿Qué pasa con las drogas cuyos nombres circularon asociados a delitos y muertes y que se pueden llegar a usar en cuidados paliativos? ¿Qué tipo de controles existen?

"En nuestra práctica habitual en cuidados paliativos, el fentanilo es una droga poco utilizada si bien existe para su uso en forma de parches transdérmicos y en forma endovenosa. En la mayoría de los casos este nivel de analgesia no es necesario por lo cual el problema no está directamente relacionado al fentanilo. Sin embargo, el fentanilo es una droga que pertenece al grupo de los opioides y en ese mismo grupo se encuentran drogas de uso muy común como la morfina o la metadona. Esto hace que la preocupación y las preguntas surjan aun no tratándose del fentanilo", plantearon.

¿Hay controles?

"Es importante destacar que el uso de las drogas opioides -señaló Sala- se encuentra controlado por una ley y que su clasificación en listas determina el tipo de receta que debe usarse e indica a los farmacéuticos que tipo de archivo de la receta y registros deben llevar al momento de la dispensación". El mismo circuito ocurre en las internaciones. Los controles están diseñados para favorecer el uso seguro de los medicamentos y evitar su uso fuera de sus indicaciones aprobadas.

El caso de los anestesiólogos

Los especialistas destacaron que el uso que se hizo de propofol y fentanilo y que causó las muertes comunicadas en las semanas pasadas fue un uso no médico, no controlado y fuera de las instituciones, todos factores que contribuyeron a esas muertes. Hay que resaltar que el uso y control de drogas opioides tanto para el tratamiento del dolor como para la anestesia en manos de especialistas es muy seguro, dijeron los profesionales consultados.

¿Qué observaron en los últimos días?

"Lo que hemos observado es mayores dudas por parte de los pacientes al momento de consentir el uso de opioides lo que requiere brindar más y mejor información al respecto. Dudas similares se generaron cuando se reportaron los casos de fentanilo contaminado ya que era una preocupación razonable preguntarse si un familiar podría o no estar recibiendo esta droga contaminada, si otras drogas podrían estar contaminadas o si se podían reemplazar para eliminar el riesgo", sostuvieron.

¿Qué mensaje pueden dejar a los pacientes?

"En cuidados paliativos, todas las decisiones que se toman están consensuadas con el paciente y/o su familia o allegados. El uso de opioides es muy seguro en manos expertas por lo que resaltamos la necesidad de pedir toda la información que sea necesaria para poder consentir o rechazar el uso de estas drogas, proceso que se aplica a demás a cualquier acto o procedimiento médico", finalizaron.