Pese a la polémica, "Love is Blind Argentina" estrena segunda temporada en Netflix

“Love is Blind Argentina” vuelve a la pantalla chica, a pesar de la polémica. El popular reality, que se presenta como un experimento social de amor a ciegas, nació en Estados Unidos en 2020 y desde entonces se convirtió en un fenómeno global con versiones en once países. En Argentina, tuvo una primera temporada exitosa en 2023, que terminó en una condena penal por violencia de género. A pesar de ese antecedente, la segunda temporada se estrena este domingo 28 de junio en Netflix.

La premisa es simple y un tanto polémica: dieciséis hombres y dieciséis mujeres tienen citas a ciegas, interactuando sólo a través de cabinas que no permiten ver al interlocutor. Quienes tienen química y coincidencia pueden elegir repetir los encuentros. En caso de que surja el amor, deben pedirse matrimonio para conocerse en persona. A partir de ahí, comparten distintas instancias: un viaje a un destino paradisíaco, semanas de convivencia y reuniones familiares. Finalmente, deben decidir si concretar el casamiento (que tiene valor legal) o no.

En el debut del reality en Argentina, conducido por Darío Barassi y Wanda Nara, surgieron varias parejas. Una fue la formada por Emily Ceco y Santiago Martínez, que terminó de la peor manera: con una denuncia y una condena por violencia de género.

El caso de violencia de género en "Love Is Blind Argentina"

Santiago y Emily fueron una de las primeras parejas formadas en la instancia de las cabinas. Sin embargo, a lo largo del reality la audiencia cuestionó varias actitudes que él mostraba frente a cámara, vinculadas a los celos y el control. Algunos lo calificaron de machista y violento. Tras el desenlace de la pareja, muchas personas criticaron a Netflix por explotar una relación de estas características, dado que “el drama” entre ambos ganaba tiempo de pantalla.

En febrero de 2025, la joven contó en un programa de streaming un episodio reciente donde Martínez la había golpeado y ahorcado tras un episodio de celos. "Me pegó una trompada en la cabeza de atrás. Le pedí que no me pegue y me dijo que era una puta y me volvió a pegar. Me quise ir y me trabó contra la puerta, me empujó contra la cama", relató Emily, quien detalló que su entonces pareja intentó ahorcarla. Poco después, la joven asentó la denuncia acompañada por su abogado Roberto Castillo, pareja de Cinthia Fernández.

El juicio comenzó en marzo de 2026, con instancia oral. La Justicia condenó a Santiago Martínez a 15 años de prisión por el delito de tentativa de homicidio.

Pese a estos eventos, Netflix abrió el casting para la segunda temporada a mediados de 2025, varios meses después de la denuncia de Emily. Hace poco más de una semana, dio a conocer el tráiler de esta nueva entrega, que se podrá ver en la plataforma desde el 28 de junio.

>> Leer más: El fenómeno "Love is Blind Argentina": detrás del furor por los casamientos a ciegas

El popular streaming no se ha pronunciado públicamente sobre los acontecimientos derivados del reality. Si bien los hechos ocurrieron por fuera de la producción, eligieron darle bastante centralidad a la pareja y sus dinámicas conflictivas movilizadas por las actitudes volátiles de Santiago.Las redes oficiales de Netflix no compartieron el tráiler ni promocionaron todavía el estreno, a pesar de que faltan muy pocos días. Este perfil bajo puede ser una señal de que, si bien eligieron seguir adelante con la temporada, buscarán darle visibilidad moderada para evitar críticas.

Sin embargo, para la audiencia, el antecedente no pasa desapercibido. En el tráiler (publicado por ahora sólo YouTube), la mayoría de los comentarios hacen referencia al caso de Emily: “Por favor, ese formato no sirve para Argentina. Son violentos y deudores alimenticios. No jodan mas”, “Después del caso Emily no deberían hacer más este reality. La violencia de género no puede tomarse a la ligera”, “Nada que ver que Netflix no emita al menos un comunicado al respecto del caso de violento de la temporada 1 comprometiéndose a hacer un mejor casting al menos”, “Espero que les hayan hecho un psicotécnico a todos los participantes y que no pase lo mismo que pasó con Emily”.

Mientras tanto, en el adelanto, la nueva temporada se presenta como si nada hubiera pasado, replicando el discurso de la búsqueda del amor a toda costa que promueve el reality. "¿Vale la pena apostar al amor? ¿Tiene sentido volver a intentarlo? ¿Es cierto que amar nos potencia y nos impulsa a ser mejores? Ser amados, ¿nos puede cambiar la vida para bien?", dicen los conductores. Todas preguntas un tanto polémicas si se tiene en cuenta lo ocurrido en la edición pasada.

La respuesta final la dará el público. En 2023, “Love Is Blind Argentina” se posicionó entre lo más visto en el país durante las semanas que duró su emisión (se lanzó en tres tandas de episodios), con gran repercusión y conversación en redes sociales.



>> Leer más: "Love is Blind Argentina": el participante rosarino cuenta todo sobre el reality del momento

Además, el formato tiene sus fanáticos alrededor del mundo, que siguen todas las versiones. Desde su estreno en febrero de 2020, se convirtió en un fenómeno global que tiene versiones en Brasil, Francia, Japón, Suecia, Reino Unido, Alemania, México, Emiratos Árabes e Italia. Hay que ver si esa audiencia global, quizás inadvertida del caso de violencia, se sumará a ver una nueva temporada argentina.

De cualquier manera, el caso de “Love Is Blind Argentina” enciende una vez más el debate sobre los casos de violencia vinculados a realities. Si bien no hay una recurrencia alarmante, hay antecedentes también en “Gran Hermano Brasil” y “Below Deck Australia”. En el primer caso, un intento de abuso sexual a una participante por parte de un compañero suscitó la eliminación del acusado y la apertura de una investigación judicial. Eso derivó en la instalación de la regla de consentimiento cuando hay un acercamiento íntimo entre jugadores. En el segundo, una productora intervino cuando un participante ingresó a la habitación de una compañera que estaba alcoholizada.

Cada caso es distinto respecto de lo que los formatos promueven o posibilitan. En algunos, la convivencia y el consumo de bebidas da lugar a que los participantes, sobre todo las mujeres, queden en situaciones de vulnerabilidad. En “Love Is Blind”, esta vulnerabilidad está dada por el hecho mismo de ir a buscar el amor a un programa de televisión que requiere aceptar una propuesta de matrimonio antes de verse las caras. En pocas palabras, apostar intensamente a un total desconocido, con las expectativas que genera además el hecho de quedar expuestos frente a una audiencia. Si bien esto es parte del juego, y sobre todo parte del encanto que atrae al público, se abre la necesidad de al menos no espectacularizar dinámicas vinculares tóxicas como ocurrió en el caso de Emily y quien terminó siendo su abusador.