Insólita expulsión del Patón Guzmán: corrió hasta la mitad de la cancha y empujó al árbitro

El exarquero de Newell's desató su bronca tras ver la tarjeta roja en el partido de Tigres de México y quedó nuevamente en el foco de las críticas

El Patón Guzmán, exarquero de Newell's , fue protagonista de una insólita secuencia este martes durante el partido de Tigres ante Vancouver Whitecaps en la Leagues Cup. El rosarino fue expulsado por empujar al árbitro luego de correr hasta mitad de cancha con la pelota en sus manos y desató su bronca en el acceso a los vestuarios .

El arquero, que fue campeón con la Lepra y que formó parte del plantel de la selección argentina en el Mundial 2018, perdió la compostura en el final del encuentro . El equipo mexicano jugaba con uno menos por la expulsión de Diego Lainez e igualaba 1-1 ante los estadounidenses, pero necesitaba la victoria.

Antes de sacar desde su área, el árbitro Iván Barton sancionó una infracción en mitad de cancha. Guzmán corrió rápidamente hacia el círculo central para ejecutar el tiro libre, pero se topó con el juez y un rival que lo interrumpieron.

A pesar de que el Patón fue expulsado y que Tigres debió cerrar el partido con nueve futbolistas, los mexicanos aguantaron el empate en tiempo reglamentario y se llevaron la victoria por 5-4 en los penales . De igual manera, el triunfo no le permitió ubicarse entre los cuatro mejores de la zona mexicana.

La expulsión del Patón Guzmán

Al no poder ejecutar el tiro libre y acelerar el juego, en busca de un último ataque de Tigres, Guzmán empujó al árbitro salvadoreño, que fue protagonista durante el reciente Mundial 2026.

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Inmediatamente, el juez lo expulsó por su acción y el arquero reaccionó con un estallido de bronca. A pesar de los reclamos insistentes del rosarino, debió dejar la cancha antes de tiempo y, al ingresar en el túnel que se dirige hacia el vestuario, se desquitó con golpes hacia todos los objetos que se cruzaron en su camino.

Esta expulsión dejó nuevamente al Patón en el centro de las críticas en México, ya que también arrastra una suspensión de siete partidos por sus reacciones durante la final de la Copa de Campeones ante Toluca, de las cuales cuatro corresponden a los insultos contra el cuerpo arbitral y otras tres por demorar deliberadamente el inicio del encuentro.