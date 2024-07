Pega la nostalgia: diez canciones de película que nunca pasan de moda

"The Eye of the Tiger" de Survivor. De la película "Rocky" (1982).

"Footloose" de Kenny Loggins. De la película "Footloose" (1984).

"The Power of Love" de Huey Lewis and the News. De la película "Volver al futuro" (1985).

"Don´t You Forget About me" de Simple Minds. De la película "The Breakfast Club" (1985).

"Take my breath away", de Berlin. De la película "Top Gun" (1986).

"The Time of My Life". De la película "Dirty Dancing" (1987).

"Nothing is Gonna Stop Us Now" de Starship. De la película "Manequin" (1987).

"Let the river run", de Carly Simon. De la película "Secretaria ejecutiva" (1988).

"Pretty Woman" de Roy Orbison. De la película "Mujer Bonita" (1990).

"I Will Always Love You" de Whitney Houston. De la película "El guardaespaldas" (1992).