Pampita y Valentina Cervantes, juntas en Ibiza: la foto que terminó con los rumores

La foto de Pampita y Valentina Cervantes

A través de sus historias de Instagram, la modelo compartió una serie de fotografiás disfrutando de una fiersta en Ibiza. En una de las imagenes se la puede ver junto a Valentina Cervantes.

Por su parte, Cervantes comaprtió imagenes junto a su familia en sus vacaciones en la isla.

Qué dijo Pampita sobre Enzo Fernández

Sin demasiadas vueltas, la modelo se defendió y aseguró que nunca existió tal romance. “Me enteré hoy de eso. No conozco a Enzo Fernández, lo juro por mis hijos”, comenzó la mediática.

En el programa de Viviana Canosa, la modelo no le esquivó al rumor que la vinculaba con Enzo Fernández a finales del año pasado. En ese momento, el campeón del mundo se encontraba separado de Valentina Cervantes y Pampita había terminado su relación con Roberto García Moritán.

Fiel a su estilo, Pampita respondió: "No tengo nada que ocultar. Lo diría si hubiera tenido un affaire, porque no tengo nada que ocultar. Porque no oculté nada de mi vida, todo el mundo sabe absolutamente todo".

Al ser consultada sobre el vínculo que tiene con Fernández, Pampita aclaró que solo se siguen en redes sociales y que es su hermano quien lo conoce, "pero yo no lo conozco en persona" agregó la modelo.

En este sentido, la modelo aclaró: "Yo en Londres estuve por una agencia de turismo, en un viaje que era París, Londres y Edimburgo. Fui por trabajo. Fui con una amiga y Martín me fue a visitar un fin de semana".

Fue así como, rotundamente la modelo volvió a negar el romance: "No me hace gracia, obviamente, porque no me gusta que me vinculen con gente con la que no salí... No me gusta porque queda y la gente se pregunta si es verdad o mentira. Lo desmiento rotundamente. Nunca lo vi en mi vida"-

Antes de finalizar con la nota, Pampita cerró tajante: "Y nunca vi en mi vida a un jugador de fútbol. ¡Jamás! Por cosas de la vida nunca salí a tomar ni un café con un jugador de fútbol”.