Qué dijo Pampita sobre el supuesto romance con Enzo Fernández

En el programa de Viviana Canosa, la modelo no le esquivó al rumor que la vinculaba con Enzo Fernández a finales del año pasado. En ese momento, el campeón del mundo se encontraba separado de Valentina Cervantes y Pampita había terminado su relación con Roberto García Moritán.

Fiel a su estilo, Pampita respondió: "No tengo nada que ocultar. Lo diría si hubiera tenido un affaire, porque no tengo nada que ocultar. Porque no oculté nada de mi vida, todo el mundo sabe absolutamente todo".

Al ser consultada sobre el vínculo que tiene con Fernández, Pampita aclaró que solo se siguen en redes sociales y que es su hermano quien lo conoce, "pero yo no lo conozco en persona" agregó la modelo.

Cabe recordar que los rumores sobre el supuesto affaire habían surgido a raíz de una publicación de Pampita en Londres en la que posaba en el estadio del Chelsea, equipo en el que Enzo Fernandez juega como mediocampista. En este sentido, la modelo aclaró: "Yo en Londres estuve por una agencia de turismo, en un viaje que era París, Londres y Edimburgo. Fui por trabajo. Fui con una amiga y Martín me fue a visitar un fin de semana".

Fue así como, rotundamente la modelo volvió a negar el romance: "No me hace gracia, obviamente, porque no me gusta que me vinculen con gente con la que no salí... No me gusta porque queda y la gente se pregunta si es verdad o mentira. Lo desmiento rotundamente. Nunca lo vi en mi vida"-

Antes de finalizar con la nota, Pampita cerró tajante: "Y nunca vi en mi vida a un jugador de fútbol. ¡Jamás! Por cosas de la vida nunca salí a tomar ni un café con un jugador de fútbol.”

