Pampita recuperó los celulares con recuerdos de su hija Blanca que le habían robado

Dos hombres hallaron los teléfonos sustraídos en barrio Parque y se los devolvieron a la modelo. Contenían fotos y videos de su hija fallecida en 2012.

22 de septiembre 2025 · 14:06hs
Pampita recuperó los celulares robados con fotos y videos de su hija Blanca

Pampita recuperó los celulares robados con fotos y videos de su hija Blanca, gracias al gesto solidario de dos hombres que los encontraron y devolvieron.

El robo en la casona de Carolina Pampita Ardohain, en barrio Parque, había significado un duro golpe emocional para la modelo. Entre lo sustraído, los ladrones se llevaron cuatro celulares con fotos y videos de su hija Blanca, fallecida en 2012 a los 6 años.

Este lunes, Pampita vivió un momento de alivio cuando pudo recuperar los dispositivos. Según informó Clarín, dos hombres de Avellaneda se contactaron con ella tras enterarse del hecho por los medios y aseguraron haber encontrado los teléfonos tirados.

La entrega se realizó con la presencia de su abogado, Fernando Burlando, y sin ninguna contraprestación económica: si bien la modelo les ofreció una compensación, los hombres se negaron a aceptarla.

“Somos gente de trabajo”

Uno de ellos, identificado como Gastón, explicó: “Cuando mi cuñado encontró los celulares, me habló de qué hacer y le dije de devolverlos. Somos gente de trabajo, obreros, y no queremos contacto con lo policial. Yo trabajo en ferrocarriles y mi cuñado en AySA”.

Ambos prefirieron mantenerse al margen de la prensa y remarcaron que actuaron por convicción personal.

Un valor incalculable para Pampita

El robo había ocurrido la semana pasada en la residencia de Pampita, donde los delincuentes se llevaron dinero, joyas y objetos de valor. Sin embargo, lo que más angustió a la conductora fue la pérdida de los teléfonos que conservaban imágenes íntimas de Blanca, su primera hija, fruto de su relación con Benjamín Vicuña.

La devolución de los dispositivos significó un enorme alivio para la modelo, que volvió a recuperar recuerdos de valor incalculable.

Por Azul Martínez Lo Re
