Cosquín 2026: Santa Fe convoca a artistas para una puesta histórica

Abrió la inscripción para seleccionar a 40 bailarines y bailarinas que integrarán la delegación oficial en el emblemático festival

Está abierta la convocatoria para bailarines y bailarinas de toda la provincia para ser parte de la delegación santafesina en Cosquín 2026

Se acerca la 66ª edición del Festival Nacional de Folklore de Cosquín y Santa Fe dirá presente una vez más. Está abierta la convocatoria para conformar la delegación oficial que representará a la provincia. En esta oportunidad, la propuesta escénica rendirá homenaje al General Estanislao López en el 240º aniversario de su natalicio.

El proceso permitirá seleccionar a 40 bailarines y bailarinas de toda la provincia. La inscripción permanecerá abierta hasta el 30 de septiembre. Los interesados podrán hacerlo a través de la página de Santa Fe Cultura o escribiendo a [email protected] .

“Santa Fe tiene una tradición de presencia en el escenario mayor de Cosquín y este año vamos por más, en forma participativa y con representación territorial. Por eso hacemos una convocatoria en los cinco nodos de la provincia, que requiere inscripción previa y el cumplimiento de algunos requisitos. Queremos un proceso transparente y representativo, desde Gregoria Pérez de Denis, en el departamento 9 de Julio, hasta Rufino, en General López”, explicó la Ministra de Cultura de la Provincia, Susana Rueda.

La funcionaria recordó que en la edición pasada, en la cual se homenajeó a Fernando Birri y Horacio Guarany, se inscribieron cerca de 250 postulantes en pocos días.

Las personas seleccionadas recibirán una asignación estímulo por única vez, establecida por el jurado, que oscilará entre 500.000 y 1.500.000 pesos. Ese monto será destinado a cubrir el rol artístico y las necesidades logísticas de los ensayos. El Ministerio de Cultura asumirá los gastos de traslado, alojamiento y comidas durante la estadía en Cosquín.

El Brigadier López, eje de la propuesta artística

La puesta de este año tendrá como eje la figura del Brigadier General Estanislao López, en el marco del 240º aniversario de su natalicio: “Este año presentamos una propuesta vinculada al paisaje, al litoral y al Jaaukanigás, y rendimos homenaje a Fernando Birri y Horacio Guaraní, que hubiesen cumplido 100 años. Para 2026 la narrativa girará en torno a López, un hombre fundamental para la construcción del federalismo argentino y del Estado santafesino. En un contexto donde es necesario reavivar ese mensaje político, inauguramos el Año del Brigadier en el escenario mayor de Cosquín”, sostuvo Rueda.

La propuesta combinará música y danza en una narrativa escénica que mostrará la riqueza cultural e histórica de la provincia, celebrando el pasado, homenajeando a los próceres y, al mismo tiempo, proyectando la vitalidad artística de Santa Fe.

Embed - Delegación Oficial de Santa Fe en Cosquín - Festival País 2024

Audiciones en los cinco nodos

La convocatoria está abierta hasta el 30 de septiembre para residentes de la provincia. Los aspirantes deberán completar un formulario y acreditar residencia para poder acceder a las audiciones presenciales, que se realizarán a partir de la primera semana de octubre en Venado Tuerto, Rosario, Santa Fe, Sunchales y Reconquista.