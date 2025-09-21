Día Mundial sin Auto: este lunes el sistema de bicicletas públicas será gratuito

Quienes estén inscriptos en el sistema podrán utilizar las unidades de manera gratuita durante 24 horas

Con motivo de celebrarse el Día Mundial sin Auto , y como cierre de actividades de la Semana de la Movilidad, este lunes el sistema Mi bici tu bici funcionará de forma gratuita durante las 24 horas.

En el marco de estos festejos y con el objetivo de incentivar que usuarias y usuarios utilicen la bici para los traslados de un punto a otro en la ciudad, se dispone la gratuidad del servicio de bicicletas públicas para inscriptos al sistema que deseen utilizar las unidades, desde 0 hasta 24 horas.

El Día Mundial sin Autos busca concientizar e informar acerca de la importancia de utilizar modos de movilidad sostenibles con el ambiente y revalorizar el uso del espacio público.

Esta iniciativa, junto a otras actividades desarrolladas en estos días, como Ponete en mis Zapatos, un encuentro e intercambio con usuarias y usuarios de bicis públicas, intervenciones dinámicas en estaciones de bicis y talleres de movilidad con niñas y niños, entre otras, son acciones planteadas con el propósito de afianzar el trabajo del municipio en cuanto a políticas de movilidad sostenible.

Cabe destacar el funcionamiento del sistema Mi Bici tu Bici, con 92 estaciones que conectan más de 30 barrios, con más de 144 mil personas inscriptas, así como los 204 kilómetros de infraestructura ciclista (ciclovías) en toda la ciudad.