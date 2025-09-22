Robaron en la casa de Pampita: "Se llevaron fotos y videos de valor incalculable"

Carolina " Pampita " Ardohain sufrió un robo en su casa de barrio Parque, en Buenos Aires, mientras se encontraba trabajando fuera del país . La actriz estaba en España por la Semana de la Moda , donde se hizo presente en el desfile internacional de Carolina Herrera con artistas de renombre, como María Becerra.

Según la información que trascendió, el hurto se produjo el domingo por la noche: forzaron una caja fuerte con dinero en efectivo, teléfonos y distintos objetos de gran valor . La modelo se pronunció al respecto en su llegada al país: “Lo único que me da tristeza es no tener esos videos y fotos, que tienen un valor incalculable para mí”, haciendo referencia a la pérdida de teléfonos que contenían imágenes de su hija Bianca, que falleció en 2012.

Las autoridades comenzaron a investigar el hecho, en una zona que cuenta con presencia de seguridad personal y que según la hipótesis principal, los delincuentes sabían de la ausencia de Carolina Ardohain para actuar en el momento exacto.

Además, confirmó que sus hijos no se encontraban en la vivienda al momento del crimen: "Quiero agradecerle a Dios que no estábamos ni nosotros, ni nadie de la gente que trabaja conmigo, podría haber sido un mal momento para todos".

No trascendió la cantidad de dinero robado debido a que la investigación se encuentra en secreto de sumario: "No puedo decir nada del tema. Solo agradecer a Dios y pedir por esos teléfonos. No puedo encontrar ese material en ningún otro lado”. La pampeana confirmó que otorgará recompensa a quien los recupere.

Por otro lado, apuntó contra la prensa por la exposición que le dio a su casa desvalijada en reiteradas ocasiones: "¿Cuántas veces les dije que no enfoquen la puerta de mi casa? Lo dije reiteradas veces. Cuando me mudé, cuando, cuando tuve problemas personales. Hay que cuidar la intimidad de la vivienda. Es peligroso“.

Al finalizar su declaración, no confirmó si seguirá viviendo en la residencia ubicada en calle Juez Tudín y Miguel Cané: "Es peligroso, no sé si me voy a mudar, pasaron pocas horas, hoy no lo sé”.