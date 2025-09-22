"Swingin' Duets" recorre lo mejores del swing y el jazz vocal

“Swingin’ Duets”, el proyecto liderado por la dupla vocalista que conforman, Andrea Passerini y Hernán Biancardi, recupera una exquisita selección de temas del swing y el jazz vocal al estilo “Crooner".

Inspirado en intérpretes icónicos del género tales como Ella Fitzgerald, Louis Armstrong y Frank Sinatra, “Swingin’ Duets” basa su sonido en el actual resurgimiento del jazz de la mano de artistas como Michael Bublé, Lady Gaga, Diana Krall y Harry Connick Jr ., sin perder la esencia del estilo de las viejas Big Bands. Complementada con una distintiva y contundente sección de vientos, más base rítmica, la formación despliega un repertorio que abarca una amplia variedad de estilos y emociones.

“Swingin’ Duets”, en el revival del jazz

Desde las baladas románticas hasta los ritmos más animados como el swing y el jump blues, “Swingin’ Duets” es una experiencia musical única que combina el encanto nostálgico del swing y el jazz vocal con la vitalidad y el entusiasmo de los ritmos y versiones más modernas con la particular interpretación que solo un dúo de voces puede ofrecer.

“Ambos venimos desarrollando, desde hace varios años y de manera individual, distintos proyectos musicales dentro de este género. Hernán, con una trayectoria de más de 20 años, lidera la Rock and Rule Swing Band, una big band de neoswing en la que se desempeña como cantante, pianista, arreglador y director. Yo, por mi parte, he llevado adelante diversas formaciones solistas con repertorios que abarcan blues, jazz tradicional y jazz manouche. En 2023 surge la idea de unir caminos y crear un repertorio de duetos acompañados por orquesta. Así nace 'Swingin’ Duets', que debutó en agosto de ese mismo año en la Plataforma Lavardén”, contó Andrea Passerini sobre esta propuesta.

“Si bien nuestras influencias provienen de intérpretes icónicos del jazz vocal como Frank Sinatra, Tony Bennett, Ella Fitzgerald o Anita O’Day, la propuesta de los duetos nace inspirada en el 'revival' del género que han impulsado artistas contemporáneos. Ejemplo de ello son las colaboraciones de Lady Gaga junto al mencionado Tony Bennett, o las múltiples grabaciones de este último con figuras de distintos estilos. También resultan referentes Michael Bublé y Diana Krall, cuyas versiones y arreglos aportan un aire renovado y fresco al swing y al jazz vocal, manteniendo siempre la esencia de las grandes Big Bands”, sumó.