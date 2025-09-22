La Capital | Zoom | Abel Pintos

Abel Pintos festeja 30 años de carrera en Rosario: cómo comprar entradas con descuento

El reconocido artista argentino se presentará en el Anfiteatro en el marco de un nuevo tour aniversario, en el que repasará todos sus éxitos

22 de septiembre 2025 · 11:25hs
Abel Pintos vuelve a Rosario a fin de año en el marco de una nueva gira en la que celebrará 30 años de carrera

Abel Pintos vuelve a Rosario a fin de año en el marco de una nueva gira en la que celebrará 30 años de carrera

Abel Pintos cumplió el pasado 17 de agosto sus primeros 30 años en la música y lo festejará a lo grande junto a su público, a través de una gira por el país titulada “Abel 30 Años”. El show promete un recorrido por sus grandes éxitos desde sus inicios hasta la actualidad.

Por el momento, el artista sólo develó dos fechas de este tour: en Rosario, se presentará el 24 de noviembre en el Anfiteatro Municipal Humberto de Nito, y en Buenos Aires el 6 de diciembre. El resto de las ciudades se irán develando dentro de las próximas semanas.

Las entradas se pondrán a la venta este lunes desde las 12 en el diario La Capital (Sarmiento 763), y hay 10% de descuento con Tarjeta de Beneficios de La Capital. También a través de las plataformas www.enigmatickets.com y www.abel.art.

>> Leer más: Abel Pintos en Rosario: un show a pura emoción que ni la lluvia pudo apagar

Abel Pintos en Rosario

La última visita de Abel a la ciudad fue el pasado mayo, con dos shows agotados en el Metropolitano. Esta presentación se dio en el marco de una extensa gira nacional que llevó adelante después de marcar algunos hitos en su carrera, como una residencia en Mar del Plata con 11 funciones agotadas y una maratón histórica de 34 shows junto a Luciano Pereyra en el Luna Park.

Este nuevo show, enmarcado en la celebración de los 30 años con la música, promete ser especial para los fanáticos porque abrirá la posibilidad de recorrer todas las etapas de la carrera del popular artista.

