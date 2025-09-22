La Capital | Zoom | Tom Holland

Tom Holland se accidentó durante las grabaciones de "Spider-Man 4"

El actor sufrió un percance mientras grababa una escena con acrobacias y tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital cercano.

22 de septiembre 2025
Tom Holland, estrella de “Spider-Man”, tuvo una accidente mientras filmaba la cuarta entrega de la saga. El actor sufrió un percance mientras grababa una escena con acrobacias y tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital cercano.

Según informó el sitio estadounidense Variety, el hecho tuvo lugar el pasado viernes. Si bien no fue grave, el actor británico de 29 años se golpeó la cabeza y por eso fue evaluado de manera inmediata en el Hospital de Glasgow. Ya fue dado de alta y se encuentra en buen estado, pero se tomará unos días de descanso antes de volver al set.

“Spider-Man: Brand New Day” comenzó su producción en Escocia a principios de agosto. Su estreno en cines está previsto para el 31 de julio del 2026.

La nueva "Spider-Man" en el Universo Cinematográfico de Marvel

En esta nueva entrega, Holland estará acompañado nuevamente por un elenco estelar formado por figuras como Zendaya (su pareja en la vida real, en el rol de Mary Jane), Mark Ruffalo (Hulk) y Jon Bernthal (The Punisher). A su vez, volverá también Michael Mando (recordado por su rol de Nacho Varga en la serie "Better Call Saul", del universo "Breaking Bad"), para interpretar a Mac Gargan, el alter ego de Escorpión, personaje que había aparecido en "Homecoming", la primera película de la era Holland de "Spider-Man"

Según las primeras imágenes oficiales reveladas por Sony Pictures, el traje de Spider-Man en este filme combinará elementos distintivos de las versiones anteriores encarnadas por Tobey Maguire y Andrew Garfield. Este traje simboliza una conexión con el pasado dentro de la narrativa del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

“Spider-Man: Brand New Day” será la segunda película de la Fase Seis del UCM, la cual fue inaugurada este año con "Los Cuatro Fantásticos: primeros pasos". Los dos filmes que completan esta etapa son "Avengers: Doomsday" (con estreno pautado para diciembre de 2026) y "Avengers: Secret Wars" (programada para diciembre de 2027), ambas dirigidas por los hermanos Anthony y Joe Russo (quienes estuvieron a cargo de la exitosa "Avengers: Endgame")

