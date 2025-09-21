La Capital | La Ciudad | El tiempo

El tiempo en Rosario: lunes ventoso, fresco por la mañana y agradable a la tarde

En la semana se repetirían las jornadas que arrancan con registros bajos y continúan con tardes más calurosas

21 de septiembre 2025 · 22:48hs
El tiempo en Rosario: lunes ventoso, fresco por la mañana y agradable a la tarde

Celina Mutti Lovera / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este lunes en Rosario una temperatura máxima de 21º, una mínima de 8º y fuertes ráfagas de viento, en una semana donde se repetirían las jornadas que arrancan con registros bajos y continúan con tardes más calurosas.

La madrugada llega con vientos leves del oeste cambiando a intensos del sudoeste, con ráfagas de hasta 50 km/h en la mañana que podrían llegar a casi 60 km/h por la tarde. Para la mañana se esperan 8º con cielo despejado, a la tarde los termómetros llegarían a 21º y estaría algo nublado, mientras que a la noche las marcas bajarían a 14º.

El martes estaría algo nublado en una jornada con vientos leves, nuevamente con 21º de máxima y 8º de mínima.

Para el miércoles anticipan registros entre 21º y 7º, con cielo parcialmente nublado.

El jueves nuevamente estaría parcialmente nublado, con 22º de máxima y 7º de mínima.

El viernes podría arrancar con fuertes ráfagas, habría cielo mayormente nublado pero sería el día más caluroso de la semana, con 25º de máxima y 11º de mínima.

Para el sábado pronostican marcas entre 22º y 12º.

