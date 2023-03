Oscar 2023: "Argentina, 1985" no ganó y los memes estallaron en las redes

No pudo ser. “Argentina, 1985” no logró llevarse el Oscar a Mejor Película Extranjera, que finalmente fue para la alemana “Sin novedad en el frente”. Una hinchada internacional hizo fuerza por el film de Santiago Mitre a través de las redes, pero cuando finalmente se anunció que no habría tercera estatuilla para Argentina, se multiplicaron los memes en forma de catarsis. Entre alusiones a derrotas de la selección contra Alemania y referencias a la cultura popular argentina (como Gran Hermano), la catarsis fue muy divertida.