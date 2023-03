No pudo ser: "Argentina, 1985" perdió el Oscar a Mejor Película Extranjera contra la alemana

No, muchachos, no ganamos la tercera. Estatuilla. De la Academia de Hollywood.

Después de llenar las salas de cine por meses y de pasar con éxito por distintos festivales y de ganar en los Globos de Oro y los Goya, “Argentina, 1985” llegó a la 95a entrega de los premios Oscar cargada de ilusión. Pero la película de Santiago Mitre, que se centra en la tarea de los fiscales Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo al frente del Juicio a las Juntas tras la última dictadura militar, no logró imponerse en la categoría de Mejor Película Extranjera a la alemana “Sin novedad en el frente”, que era la gran favorita.

Tras su estreno en las salas, el film se convirtió en el estreno nacional que más recaudó en el país desde el inicio de la pandemia. El mérito es doble si se tiene en cuenta el boicot que le hicieron las grandes cadenas de salas, que decidieron no exhibirla por diferencias con Amazon Prime Video. Además, se organizaron funciones especiales y gratuitas para alumnos de escuelas secundarias, y por primera vez en mucho tiempo se colgó el cartel de “entradas agotadas”.

“Sin novedad en el frente”, una producción de Netflix, no llamó demasiado la atención cuando se estrenó en la popular plataforma de streaming, pero logró cosechar nueve nominaciones al Oscar. Del total de candidaturas, la película alemana dirigida por Edward Berger, logró quedarse con el premio a Mejor Cinematografía y Mejor

Basada en la novela homónima de Erich Maria Remarque de 1929, un clásico de la literatura antibelicista, su historia transcurre durante la Primera Guerra Mundial y sigue a un grupo de adolescentes que se alista en el ejército con total inocencia y termina por enfrentarse con los terrores del combate. Un dato curioso es que la primera adaptación cinematográfica del mismo libro, con el mismo título pero estrenada en 1930, se quedó con el Oscar a Mejor Película en aquel momento.

Sin novedad en el frente | Tráiler oficial | Netflix

La ilusión por la tercera se enmarca en una larga historia del cine nacional con los máximos premios de la industria cinematográfica internacional. Desde la primera nominación en 1974 por "La tregua", de Sergio Renán y basada en la novela homónima del uruguayo Mario Benedetti, Argentina acumula ocho nominaciones y solo dos triunfos en la categoría Mejor Película Extranjera.

“La tregua” se convirtió en la primera sudamericana hablada en español en llegar al Oscar, que en esa ocasión quedó en manos de la memorable "Amarcord", de Federico Fellini. Una década más tarde, en 1985, Argentina volvería a ser candidata al galardón con el clásico "Camila", de María Luisa Bemberg, que no pudo contra la suiza “La diagonal del loco”.

Apenas un año después, llegaría el primer Oscar por "La historia oficial", de Luis Puenzo. Protagonizada por Héctor Alterio y Norma Aleandro, el filme abordaba sensiblemente el terror de la apropiación de niños en la última dictadura cívico-miliar, en un contexto de democracia recién recuperada.

En 1998, el cine nacional tuvo una nueva oportunidad con "Tango, no me dejes nunca”, de Carlos Saura. El drama romántico y musical protagonizado por Miguel Ángel Solá no tuvo ni chances de ilusionarse más ni menos que por "La vida es bella", del italiano Roberto Benigni. Recién iniciado el nuevo milenio, Argentina dijo presente en la 74ta. entrega de la Academia con "El hijo de la novia" (2001), la ópera prima de un entonces prometedor Juan José Campanella. Aunque en esa oportunidad perdió contra "El último día", del bosnio Danis Tanovic, el director tendría su revancha ocho años después. En 2010, Campanella se subió al escenario de los Oscar para recibir la segunda estatuilla en la historia argentina por

"El secreto de sus ojos". Con los protagónicos del propio Darín, Soledad Villamil, Pablo Rago y Guillermo Francella, la película nacional se impuso ante la peruana "La teta asustada", la israelí "Ajami", la francesa "Un profeta" y la alemana "La cinta blanca".

La última vez que una producción argentina formó parte de la categoría a Mejor Película Extranjera fue en 2015, cuando de la mano de Damián Szifron y su antología "Relatos salvajes", Argentina consiguió la séptima candidatura al Oscar. En esa oportunidad, la derrota fue contra la multipremiada “Ida” del polaco Pawe Pawlikowski. Y ahora "Argentina, 1985".