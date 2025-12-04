La Capital | Zoom | MasterChef

La emotiva despedida de Alex Pelao en MasterChef: "Siempre tuve trastornos alimenticios"

Tras ser eliminado del reality show de cocina, el humorista habló por primera vez de su historia y emocionó a sus compañeros y al jurado

4 de diciembre 2025 · 10:52hs
Alex Pelao fue el eliminado de MasterChef Celebrity

Alex Pelao fue el eliminado de MasterChef Celebrity

La competencia culinaria de famosos "MasterChef Celebrity" continúa conquistando los corazones de los televidentes argentinos, que semana tras semana esperan ver las eliminaciones de los participantes con delantal negro. Es así como, este miércoles, uno de los participantes más queridos del reality tuvo que despedirse: se trata del humorista Alex “Pelao”.

Hacia el final de la noche, su plato fue elegido como uno de los peores. Al momento de compartir unas palabras de cierre, el cordobés, que se caracteriza por su sentido del humor y sus bromas, abrió su corazón.

Alex reveló que sufrió trastornos alimenticios y emocionó no solo a los jurados, sino también a todos sus compañeros, que lamentaron su salida del programa.

>> Leer más: "MasterChef Celebrity": Wanda Nara reveló que Sebastián Yatra intentó conquistarla

El desafío de la noche

El desafío de la noche para los participantes con delantal negro consistía en preparar un plato con forma circular en el que todos los ingredientes debían respetar esa misma forma. Entre los participantes que podían ser eliminados se encontraban: La Joaqui, Emilia Attias, Alex Pelao, Julia Calvo, Marixa Balli, Agustín “Cachete” Sierra, Momi Giardina, Miguel Ángel Rodríguez y Sofi “La Reini” Gonet.

Luego de degustar cada una de las preparaciones, los exigentes jurados eligieron los platos de Alex Pelao y Marixa Balli como los peores de la noche. Cabe remarcar que el humorista había preparado un sándwich de lomo con ensalada fresca de hierbas.

"Es muy difícil porque son dos participantes que queremos mucho y que venían en un crecimiento muy bueno", dijo Damián Betular. Finalmente, el jurado decidió salvar a Marixa Balli y anunciaron que el eliminado de "MasterChef" era Alex Pelao.

La confesión de Alex Pelao

Fue en ese momento cuando el humorista conmovió a sus compañeros con unas emotivas palabras en las que, por primera vez, abrió su corazón. “Estoy muy agradecido. Me cuesta mucho bajar y salir un poco de la cáscara que se va armando”, comenzó.

Luego, Alex contó una intimidad que pocos conocían. “Tuve siempre muchos conflictos y trastornos alimenticios. A partir de la experiencia de estar en 'MasterChef' mejoré mi vínculo con el momento de comer, conecté más, le empecé a dar una cuota de valor. Me capitalizo en eso y ni hablar de este grupo hermoso, es divino y da gusto”.

Al despedirse, agradeció a todos los que forman parte del reality show: “Gracias por animarnos y empujarnos a romper miedos, a ellos por la buena onda y la palmada en la espalda, a todos”.

Hacia el final, expresó su angustia por no poder continuar en el certamen: “Siento un poco de impotencia y enojo por no haber estado a la altura, podría haberlo hecho mejor, pero no encontré las formas”. Sus compañeros y el jurado también expresaron palabras de consuelo, agradecimiento y despedida. “Es rara esa sensación cuando uno se queda y el otro se va”, dijo Marixa Balli.

Por su parte, Donato de Santis agregó: “Te felicito por todo lo que hiciste. Tus pasos fueron breves pero contundentes”. Por su parte, Germán Martitegui expresó: “Aprendimos a querer a todos los Alex que tenés adentro. Sos extremadamente talentoso”.

>> Leer más: Yanina Latorre reemplazará a Maxi López en "MasterChef celebrity"

Embed

Noticias relacionadas
Lali Espósito, la mujer detrás de los escenarios y las pantallas

"La que le gana al tiempo": se estrenó el documental de Lali Espósito en Netflix

Confirmado: Rosalía volverá a la Argentina para presentar su nuevo disco Lux

Rosalía confirmó show en Argentina: cuándo será y cómo conseguir entradas

Rocío Marengo y Eduardo Fort presentaron a su bebé en redes sociales

Nació Isidro, el primer hijo de Rocío Marengo y Eduardo Fort

Cuatro años después del lanzamiento de su última entrega, la temporada tres de la serie Euforia ya tiene fecha de estreno y afiche

"Euforia" vuelve cuatro años después: la temporada 3 ya tiene fecha de estreno

Ver comentarios

Las más leídas

Confesó que sueña con jugar en Central pero lo busca un grande venido a menos

Confesó que sueña con jugar en Central pero lo busca un grande venido a menos

Gallardo puso a una figura de Central entre los refuerzos que quiere en River

Gallardo puso a una figura de Central entre los refuerzos que quiere en River

Tensión en el Alto Rosario: asaltaron una joyería a mano armada y escaparon

Tensión en el Alto Rosario: asaltaron una joyería a mano armada y escaparon

Qué buena que está: escándalo en la jura de Diputados por un micrófono abierto

"Qué buena que está": escándalo en la jura de Diputados por un micrófono abierto

Lo último

Controles de alcoholemia: cuánto es el máximo permitido de alcohol en sangre en cada provincia

Controles de alcoholemia: cuánto es el máximo permitido de alcohol en sangre en cada provincia

Cruce entre Virginia Gallardo y una diputada santafesina: Pensó que venía a un casamiento

Cruce entre Virginia Gallardo y una diputada santafesina: "Pensó que venía a un casamiento"

Pami: cómo renovar la solicitud de pañales gratuitos paso a paso

Pami: cómo renovar la solicitud de pañales gratuitos paso a paso

La EPE instalará 67.500 medidores inteligentes en Rosario: a quiénes estarán destinados

Casi todos los grandes usuarios de la provincia ya los tienen incorporados para registrar sus consumos energéticos

La EPE instalará 67.500 medidores inteligentes en Rosario: a quiénes estarán destinados
Se viene un plan de vacunación articulado con centros de salud, escuelas y acción territorial
LA CIUDAD

Se viene un plan de vacunación articulado con centros de salud, escuelas y acción territorial

Misterio en Cabín 9: investigan la muerte de un hombre tras el robo de una bicicleta
Policiales

Misterio en Cabín 9: investigan la muerte de un hombre tras el robo de una bicicleta

El gobierno de Santa Fe abrió el juego para transformar El Mangrullo: 11 firmas interesadas
La Ciudad

El gobierno de Santa Fe abrió el juego para transformar El Mangrullo: 11 firmas interesadas

Scaglia y Provincias Unidas: del rol de árbitro al momento shockeante que vivió en el recinto
Política

Scaglia y Provincias Unidas: del rol de árbitro al momento "shockeante" que vivió en el recinto

En la ciudad hay más de 600 personas en diálisis: ¿por qué se enferman los riñones?

Por Florencia O’Keeffe

Salud

En la ciudad hay más de 600 personas en diálisis: ¿por qué se enferman los riñones?

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Confesó que sueña con jugar en Central pero lo busca un grande venido a menos

Confesó que sueña con jugar en Central pero lo busca un grande venido a menos

Gallardo puso a una figura de Central entre los refuerzos que quiere en River

Gallardo puso a una figura de Central entre los refuerzos que quiere en River

Tensión en el Alto Rosario: asaltaron una joyería a mano armada y escaparon

Tensión en el Alto Rosario: asaltaron una joyería a mano armada y escaparon

Qué buena que está: escándalo en la jura de Diputados por un micrófono abierto

"Qué buena que está": escándalo en la jura de Diputados por un micrófono abierto

Los últimos lotes frente al río: quiénes construirán las próximas torres de Rosario

Los últimos lotes frente al río: quiénes construirán las próximas torres de Rosario

Ovación
La realidad del delantero por el que Newells invirtió una montaña de dólares

Por Luis Castro
Ovación

La realidad del delantero por el que Newell's invirtió una montaña de dólares

La realidad del delantero por el que Newells invirtió una montaña de dólares

La realidad del delantero por el que Newell's invirtió una montaña de dólares

Fabbiani y Benedetto: se les escapó tortuga, no entendieron el mundo Newells y atacaron los ídolos

Fabbiani y Benedetto: se les escapó tortuga, no entendieron el mundo Newell's y atacaron los ídolos

Nacho Malcorra, un jugador emblema que se juega la continuidad en Central

Nacho Malcorra, un jugador emblema que se juega la continuidad en Central

Policiales
Misterio en Cabín 9: investigan la muerte de un hombre tras el robo de una bicicleta
Policiales

Misterio en Cabín 9: investigan la muerte de un hombre tras el robo de una bicicleta

Detienen a la pareja de un hombre de 78 años asesinado a golpes a fines de octubre

Detienen a la pareja de un hombre de 78 años asesinado a golpes a fines de octubre

Quince años de cárcel para el preso que mandó a balear una empresa

Quince años de cárcel para el preso que mandó a balear una empresa

Antidrogas narcos: condenaron a policías por traficar estupefacientes

Antidrogas narcos: condenaron a policías por traficar estupefacientes

La Ciudad
La EPE instalará 67.500 medidores inteligentes en Rosario: a quiénes estarán destinados
La Ciudad

La EPE instalará 67.500 medidores inteligentes en Rosario: a quiénes estarán destinados

Se viene la octava edición del Gondolazo: dónde y cómo se puede colaborar

Se viene la octava edición del Gondolazo: dónde y cómo se puede colaborar

Familias que perdieron todo: un incendio destruyó tres casas en zona sur

Familias que perdieron todo: un incendio destruyó tres casas en zona sur

Más de 50 mil chicos aprendieron sobre cuidado del agua y siguen las actividades en las colonias de vacaciones

Más de 50 mil chicos aprendieron sobre cuidado del agua y siguen las actividades en las colonias de vacaciones

Mecheros Vip: declararon los turistas argentinos detenidos en Miami
Información General

"Mecheros Vip": declararon los turistas argentinos detenidos en Miami

Reforma laboral: la Iglesia rosarina cuestiona el rumbo de Milei
Política

Reforma laboral: la Iglesia rosarina cuestiona el rumbo de Milei

Antidrogas narcos: condenaron a policías por traficar estupefacientes
Policiales

Antidrogas narcos: condenaron a policías por traficar estupefacientes

Batistuta recordó cuando el Loco Bielsa le prohibió comer alfajores en Newells
Ovación

Batistuta recordó cuando el Loco Bielsa le prohibió comer alfajores en Newell's

Declaran plaga a las palomas y estalla la polémica con los proteccionistas
la region

Declaran plaga a las palomas y estalla la polémica con los proteccionistas

Para la CGT, el nuevo salario mínimo es insuficiente y desconectado de la realidad
Economía

Para la CGT, el nuevo salario mínimo es "insuficiente y desconectado de la realidad"

La EPE compra medidores inteligentes para hogares e industrias de Rosario
La Ciudad

La EPE compra medidores inteligentes para hogares e industrias de Rosario

Palmeras plantadas en 1960 en Río de Janeiro florecen por primera y única vez
Información General

Palmeras plantadas en 1960 en Río de Janeiro florecen por primera y única vez

Armas, reuniones y motos robadas: tres condenados de la banda de Lucho Cantero
Policiales

Armas, reuniones y motos robadas: tres condenados de la banda de Lucho Cantero

Caputo negocia un crédito de hasta u$s 7.000 millones para asegurar el pago de deuda
Economía

Caputo negocia un crédito de hasta u$s 7.000 millones para asegurar el pago de deuda

Honduras votó el domingo y todavía no se conoce al nuevo presidente
El Mundo

Honduras votó el domingo y todavía no se conoce al nuevo presidente

Un motociclista murió tras chocar con una furgoneta en barrio Saladillo
La Ciudad

Un motociclista murió tras chocar con una furgoneta en barrio Saladillo

Feriado y asueto: quiénes podrán descansar cuatro días seguidos en diciembre
La Ciudad

Feriado y asueto: quiénes podrán descansar cuatro días seguidos en diciembre

El rosarino Germán Pugnaloni asume un cargo clave en Seguridad nacional

Por Javier Felcaro
Política

El rosarino Germán Pugnaloni asume un cargo clave en Seguridad nacional

Cayó en Chubut El Patrón Gallardo, uno de los prófugos más buscados
Policiales

Cayó en Chubut El Patrón Gallardo, uno de los prófugos más buscados

Cómo fue la persecución a la pareja con un niño que les encontraron drogas
Policiales

Cómo fue la persecución a la pareja con un niño que les encontraron drogas

Javkin promulgó la autonomía municipal: Un sueño de grandeza
La Ciudad

Javkin promulgó la autonomía municipal: "Un sueño de grandeza"

Ante la caída histórica en las tasas de vacunación, Santa Fe presenta un nuevo plan
Salud

Ante la caída histórica en las tasas de vacunación, Santa Fe presenta un nuevo plan

Día de las personas con discapacidad: Se está desarmando el sistema
LA CIUDAD

Día de las personas con discapacidad: "Se está desarmando el sistema"

El punto que demora la designación del presidente de la Corte de Santa Fe
Política

El punto que demora la designación del presidente de la Corte de Santa Fe