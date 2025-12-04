La emotiva despedida de Alex Pelao en MasterChef: "Siempre tuve trastornos alimenticios"

Tras ser eliminado del reality show de cocina, el humorista habló por primera vez de su historia y emocionó a sus compañeros y al jurado

La competencia culinaria de famosos " MasterChef Celebrity" continúa conquistando los corazones de los televidentes argentinos, que semana tras semana esperan ver las eliminaciones de los participantes con delantal negro. Es así como, este miércoles, uno de los participantes más queridos del reality tuvo que despedirse: se trata del humorista Alex “Pelao”.

Hacia el final de la noche, su plato fue elegido como uno de los peores. Al momento de compartir unas palabras de cierre, el cordobés, que se caracteriza por su sentido del humor y sus bromas, abrió su corazón.

Alex reveló que sufrió trastornos alimenticios y emocionó no solo a los jurados, sino también a todos sus compañeros, que lamentaron su salida del programa.

El desafío de la noche

El desafío de la noche para los participantes con delantal negro consistía en preparar un plato con forma circular en el que todos los ingredientes debían respetar esa misma forma. Entre los participantes que podían ser eliminados se encontraban: La Joaqui, Emilia Attias, Alex Pelao, Julia Calvo, Marixa Balli, Agustín “Cachete” Sierra, Momi Giardina, Miguel Ángel Rodríguez y Sofi “La Reini” Gonet.

Luego de degustar cada una de las preparaciones, los exigentes jurados eligieron los platos de Alex Pelao y Marixa Balli como los peores de la noche. Cabe remarcar que el humorista había preparado un sándwich de lomo con ensalada fresca de hierbas.

"Es muy difícil porque son dos participantes que queremos mucho y que venían en un crecimiento muy bueno", dijo Damián Betular. Finalmente, el jurado decidió salvar a Marixa Balli y anunciaron que el eliminado de "MasterChef" era Alex Pelao.

La confesión de Alex Pelao

Fue en ese momento cuando el humorista conmovió a sus compañeros con unas emotivas palabras en las que, por primera vez, abrió su corazón. “Estoy muy agradecido. Me cuesta mucho bajar y salir un poco de la cáscara que se va armando”, comenzó.

Luego, Alex contó una intimidad que pocos conocían. “Tuve siempre muchos conflictos y trastornos alimenticios. A partir de la experiencia de estar en 'MasterChef' mejoré mi vínculo con el momento de comer, conecté más, le empecé a dar una cuota de valor. Me capitalizo en eso y ni hablar de este grupo hermoso, es divino y da gusto”.

Al despedirse, agradeció a todos los que forman parte del reality show: “Gracias por animarnos y empujarnos a romper miedos, a ellos por la buena onda y la palmada en la espalda, a todos”.

Hacia el final, expresó su angustia por no poder continuar en el certamen: “Siento un poco de impotencia y enojo por no haber estado a la altura, podría haberlo hecho mejor, pero no encontré las formas”. Sus compañeros y el jurado también expresaron palabras de consuelo, agradecimiento y despedida. “Es rara esa sensación cuando uno se queda y el otro se va”, dijo Marixa Balli.

Por su parte, Donato de Santis agregó: “Te felicito por todo lo que hiciste. Tus pasos fueron breves pero contundentes”. Por su parte, Germán Martitegui expresó: “Aprendimos a querer a todos los Alex que tenés adentro. Sos extremadamente talentoso”.

