Yanina Latorre reemplazará a Maxi López en "MasterChef celebrity" El exfutbolista deja las grabaciones para viajar a su casa en Suiza y acompañar a su esposa en el nacimiento de su hijo

La conductora y panelista Yanina Latorre será la reemplazante Maxi López en "MasterChef celebrity" durante el tiempo en que el exfutbolista esté en Suiza para acompañar a su esposa en el nacimiento de su hijo.

"A mí me pusieron el nombre y dije: sí", admitió Maxi López en "Sálvese quien pueda", el programa de Yanina Latorre en América TV, instantes antes de que la conductora revelara que ella es la elegida para cocinar en las hornallas más famosas del país en lugar del exjugador.

Finalmente, Yanina anunció: "Voy a reemplazar al señor Maxi López en 'MasterChef'. Prometí guardar el lugar y cuidárselo". Y si bien aseguró que sabe cocinar, admitió: "Tengo pánico, es muy difícil".

Si bien se especuló en algún momento con la posibilidad de que Maxi López abandone el programa de cocina para regresar a su casa en Suiza con su familia, ahora se supo que viajará para asistir al nacimiento de su hijo con Daniela Christiansson y luego regresaría para continuar con las grabaciones.

Yanina Latorre también deslizó que la conductora de "MasterChef celebrity" podría no estar feliz con su presencia en el programa. "¿Wanda está contenta con que yo vaya ahí, al piso? Porque me tiene bloqueada de Instagram", se preguntó, y Maxi López deslizó: "A vos te bloquean todos, ¿qué harás vos?".