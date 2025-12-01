La Capital | Zoom | Yanina Latorre

Yanina Latorre reemplazará a Maxi López en "MasterChef celebrity"

El exfutbolista deja las grabaciones para viajar a su casa en Suiza y acompañar a su esposa en el nacimiento de su hijo

1 de diciembre 2025 · 22:17hs
Yanina Latorre reemplazará a Maxi López en MasterChef celebrity

La conductora y panelista Yanina Latorre será la reemplazante Maxi López en "MasterChef celebrity" durante el tiempo en que el exfutbolista esté en Suiza para acompañar a su esposa en el nacimiento de su hijo.

"A mí me pusieron el nombre y dije: sí", admitió Maxi López en "Sálvese quien pueda", el programa de Yanina Latorre en América TV, instantes antes de que la conductora revelara que ella es la elegida para cocinar en las hornallas más famosas del país en lugar del exjugador.

Finalmente, Yanina anunció: "Voy a reemplazar al señor Maxi López en 'MasterChef'. Prometí guardar el lugar y cuidárselo". Y si bien aseguró que sabe cocinar, admitió: "Tengo pánico, es muy difícil".

Si bien se especuló en algún momento con la posibilidad de que Maxi López abandone el programa de cocina para regresar a su casa en Suiza con su familia, ahora se supo que viajará para asistir al nacimiento de su hijo con Daniela Christiansson y luego regresaría para continuar con las grabaciones.

Yanina Latorre también deslizó que la conductora de "MasterChef celebrity" podría no estar feliz con su presencia en el programa. "¿Wanda está contenta con que yo vaya ahí, al piso? Porque me tiene bloqueada de Instagram", se preguntó, y Maxi López deslizó: "A vos te bloquean todos, ¿qué harás vos?".

Noticias relacionadas
Charly García estuvo grabando en el estudio porteño La Roca: ¿se viene otro disco?

Charly García volvió a un estudio de grabación y crecen las ilusiones

Se dasató una guerra mediática entre Chechu Bonelli y Darío Cvitanich

El escándalo entre Chechu Bonelli y Darío Cvitanich: dichos, reproches y ruptura

Luisana Lopilato y su familia ya se preparan para festejar la Navidad 

¿Luisana Lopilato embarazada?: la foto que despertó especulaciones

Un novio para mi mujer, con Adrián Suar y  Valeria Bertuccelli, es una de las películas favoritas de Anya Taylor-Joy

Anya Taylor-Joy sorprendió al contar cuál es su película argentina favorita

Ver comentarios

Las más leídas

Histórico: arranca este martes la venta de los vuelos directos a Madrid

Histórico: arranca este martes la venta de los vuelos directos a Madrid

Crisis en la gastronomía de Rosario: cerraron tres cafeterías en pocas semanas

Crisis en la gastronomía de Rosario: cerraron tres cafeterías en pocas semanas

Vaciaron cuentas de siete edificios de Rosario: apuntan a una administradora

Vaciaron cuentas de siete edificios de Rosario: apuntan a una administradora

Ante la abundancia de arqueros, Newells debe adoptar una resolución

Ante la abundancia de arqueros, Newell's debe adoptar una resolución

Lo último

Sobreoferta y precios a la baja: el impacto en Rosario de los electrodomésticos importados

Sobreoferta y precios a la baja: el impacto en Rosario de los electrodomésticos importados

Yanina Latorre reemplazará a Maxi López en MasterChef celebrity

Yanina Latorre reemplazará a Maxi López en "MasterChef celebrity"

Thiago Bartalini: Fue un golpe artero, solo quería separar y terminé en el hospital

Thiago Bartalini: "Fue un golpe artero, solo quería separar y terminé en el hospital"

Sobreoferta y precios a la baja: el impacto en Rosario de los electrodomésticos importados

Los comercios locales exhiben mayormente productos de Brasil, China y Turquía. Las ventas muestran un comportamiento dispar
Sobreoferta y precios a la baja: el impacto en Rosario de los electrodomésticos importados

Por Gonzalo Santamaría
Vaciaron cuentas de siete edificios de Rosario: apuntan a una administradora
La Ciudad

Vaciaron cuentas de siete edificios de Rosario: apuntan a una administradora

Old Resian: renuncia de la presidenta, cheques sin fondos y un faltante
La Ciudad

Old Resian: renuncia de la presidenta, cheques sin fondos y un faltante

Crisis en la gastronomía de Rosario: cerraron tres cafeterías en pocas semanas
La Ciudad

Crisis en la gastronomía de Rosario: cerraron tres cafeterías en pocas semanas

Instalaba un cartel en la zona norte y cayó desde más de diez metros
La Ciudad

Instalaba un cartel en la zona norte y cayó desde más de diez metros

La EPE detectó un loteo residencial colgado de la luz en el Gran Rosario
La Región

La EPE detectó un loteo residencial colgado de la luz en el Gran Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Histórico: arranca este martes la venta de los vuelos directos a Madrid

Histórico: arranca este martes la venta de los vuelos directos a Madrid

Crisis en la gastronomía de Rosario: cerraron tres cafeterías en pocas semanas

Crisis en la gastronomía de Rosario: cerraron tres cafeterías en pocas semanas

Vaciaron cuentas de siete edificios de Rosario: apuntan a una administradora

Vaciaron cuentas de siete edificios de Rosario: apuntan a una administradora

Ante la abundancia de arqueros, Newells debe adoptar una resolución

Ante la abundancia de arqueros, Newell's debe adoptar una resolución

Barrio Plata: murió una mujer baleada en la puerta de su casa

Barrio Plata: murió una mujer baleada en la puerta de su casa

Ovación
El candidato Cristian DAmico presentó a Claudio Vivas, su director general para Newells

Por Hernán Cabrera
Ovación

El candidato Cristian D'Amico presentó a Claudio Vivas, su director general para Newell's

El candidato Cristian DAmico presentó a Claudio Vivas, su director general para Newells

El candidato Cristian D'Amico presentó a Claudio Vivas, su director general para Newell's

Gimnasia ganó y habrá clásico platense en las semifinales del Clausura

Gimnasia ganó y habrá clásico platense en las semifinales del Clausura

Básquet de Rosario: el clásico de la Sexta tuvo un contundente ganador en el cuadrangular final

Básquet de Rosario: el clásico de la Sexta tuvo un contundente ganador en el cuadrangular final

Policiales
Venado Tuerto: once imputados como miembros de una red narco
POLICIALES

Venado Tuerto: once imputados como miembros de una red narco

Tucumán: detuvieron a un adolescente por el crimen de un nene de 10 años

Tucumán: detuvieron a un adolescente por el crimen de un nene de 10 años

Femicidio: pedirán perpetua a acusado de matar a su expareja y un hombre

Femicidio: pedirán perpetua a acusado de matar a su expareja y un hombre

Empalme Graneros:  sufrió lesiones graves e investigan si lo apuñaló su hermana

Empalme Graneros:  sufrió lesiones graves e investigan si lo apuñaló su hermana

La Ciudad
Sobreoferta y precios a la baja: el impacto en Rosario de los electrodomésticos importados

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Sobreoferta y precios a la baja: el impacto en Rosario de los electrodomésticos importados

Instalaba un cartel en la zona norte y cayó desde más de diez metros

Instalaba un cartel en la zona norte y cayó desde más de diez metros

Vignoli, Riestra, Brillos y Díaz en un valorado ciclo de lectura

Vignoli, Riestra, Brillos y Díaz en un valorado ciclo de lectura

El arbolito de Navidad de Oroño y Pellegrini se encenderá el próximo lunes

El arbolito de Navidad de Oroño y Pellegrini se encenderá el próximo lunes

El gobierno definió el proyecto de reforma laboral
Economía

El gobierno definió el proyecto de reforma laboral

Consultoras estiman que la inflación de noviembre estará cerca del 2,5 %
Economía

Consultoras estiman que la inflación de noviembre estará cerca del 2,5 %

El Banco Central pagó Bopreal y canceló deuda con importadores
Economía

El Banco Central pagó Bopreal y canceló deuda con importadores

Reclamos de consumidores crecieron 29 por ciento: los más frecuentes
La Ciudad

Reclamos de consumidores crecieron 29 por ciento: los más frecuentes

Maximiliano Pullaro hace más cambios: sale la secretaria de Energía
Política

Maximiliano Pullaro hace más cambios: sale la secretaria de Energía

La UNR cumple 57 años: más carreras, más estudiantes y un acto en el Monumento
LA CIUDAD

La UNR cumple 57 años: más carreras, más estudiantes y un acto en el Monumento

Cómo llegar al 2026 renovado: la rutina para las semanas que quedan del año
Tendencias

Cómo llegar al 2026 renovado: la rutina para las semanas que quedan del año

Día Mundial del Sida: refuerzan las estrategias de prevención

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Día Mundial del Sida: refuerzan las estrategias de prevención

San Lorenzo: 5 años por huir de un control y atropellar y matar un motociclista
LA REGION

San Lorenzo: 5 años por huir de un control y atropellar y matar un motociclista

Empalme Graneros:  sufrió lesiones graves e investigan si lo apuñaló su hermana
Policiales

Empalme Graneros:  sufrió lesiones graves e investigan si lo apuñaló su hermana

Afirman que la reducción de aranceles de importación no levantará ventas de juguetes
INFORMACION GENERAL

Afirman que la reducción de aranceles de importación no levantará ventas de juguetes

Presupuesto y boleto: dos temas del actual Concejo para cerrar el año

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Presupuesto y boleto: dos temas del actual Concejo para cerrar el año

Secco inauguró su carport solar en Rosario para 360 vehículos
Novedades

Secco inauguró su carport solar en Rosario para 360 vehículos

Calor: se podrá consultar en apps dónde hay refugios climáticos y bebederos

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Calor: se podrá consultar en apps dónde hay refugios climáticos y bebederos

Bullrich renunció al Ministerio de Seguridad: quién la reemplazará
Política

Bullrich renunció al Ministerio de Seguridad: quién la reemplazará

Insólito: destrozaron una estatua de Lionel Messi en Mar del Plata
Ovación

Insólito: destrozaron una estatua de Lionel Messi en Mar del Plata

Graduaciones, casamientos y eventos: cuánto cuesta el outfit de un hombre
La Ciudad

Graduaciones, casamientos y eventos: cuánto cuesta el outfit de un hombre

El tiempo en Rosario: lunes con muchas nubes y 24º de temperatura máxima
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes con muchas nubes y 24º de temperatura máxima

Quini 6 récord: de cuánto es el pozo vacante más alto de su historia
Información General

Quini 6 récord: de cuánto es el pozo vacante más alto de su historia

Quedó ciego en un ataque sicario y ahora terminó detenido por microtráfico
Policiales

Quedó ciego en un ataque sicario y ahora terminó detenido por microtráfico