Anmat prohibió 12 productos de limpieza por ser un riesgo para la salud Los elementos no se encontraban registrados correctamente ante el organismo y fueron considerados ilegales 11 de diciembre 2025 · 09:11hs

Anmat inhabilitó la venta, publicidad y distribución en todo el territorio nacional de varios productos de limpieza de una marca

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió el uso, comercialización y distribución de una marca de productos de limpieza y desengrasantes. La prohibición de la marca de domisanitarios se hizo oficial a través de la disposición 9039/2025. Los productos se comercializaban en plataformas online con datos de rotulado falsos y sin autorización de Anmat.

A partir de una investigación, el Departamento de Domisanitarios verificó que ninguno de los productos comercializados por la marca estaban inscriptos ante el organismo ni tenían datos de elaboración habilitados. En tanto la marca no cuenta con un registro sanitario válido, Anmat no puede garantizar su eficacia ni seguridad. Por eso, todos los productos de la firma fueron considerados ilegales y se recomienda a la población evitar su uso.

Los productos de limpieza prohibidos por Anmat La nueva prohibición de Anmat alcanza los productos de la marca "Swell". En específico, la disposición publicada en el Boletín Oficial detalla la prohibición de desodorantes, desinfectantes, limpiadores, suavizante para ropa, cloro concentrado, lavandina, gel clorado, desengrasantes, quita sarro y detergentes.

Además el organismo inició un sumario sanitario contra la firma "Grupo JAC S.A " y su director técnico, José María Rizzi.