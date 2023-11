Nicolas Cage cargó contra la Inteligencia Artificial: "Es una pesadilla inhumana"

Cage se mostró claramente sorprendido por las intervenciones de su personaje a pesar de los pocos movimientos que grabó en el set, y relacionó directamente este cambio con el posible uso de CGI (Imagen Generada por Computadora), el cual es una herramienta habitual en las películas de superhéroes.

>> Leer más: Inteligencia artificial y debate ético

“Sería muy infeliz si la gente tomara mi arte y se apropiara de él. Lo entiendo. Quiero decir, estoy con él (Tim Burton) en ese sentido. La IA es una pesadilla para mí. Es inhumano. No hay nada más inhumano que la inteligencia artificial”, remarcó Nicolas Cage con una notoria disconformidad sobre el uso de esta nueva tecnología en la industria del cine.

A pesar de esto, el actor aclaró: “No creo que fuese IA en ‘The Flash’. Solo creo que hicieron algo con ella, y nuevamente, está fuera de mi control. Literalmente fui a filmar una escena durante tal vez una hora con el traje, mirando la destrucción de un universo y tratando de transmitir los sentimientos de pérdida, tristeza y terror en mis ojos. Eso es todo lo que hice”.

Nicolas Cage talks about his Superman cameo in 'The Flash,' calls AI 'inhumane'