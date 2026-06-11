La dupla Fioroni-Más presenta "Calle Piazzolla" en el teatro Astengo El concierto, que tendrá lugar el miércoles 17 en el espacio El Murci, propone una mirada contemporánea sobre la obra de Piazzolla 11 de junio 2026 · 10:45hs

Javier Más y Esteban Fioroni compartirán versiones de la obra de Ástor Piazzolla en el espacio El Murci del Teatro Astengo

El proyecto musical Fioroni-Más, integrado por Esteban Fioroni (viola) y Javier Mas (piano), propone una mirada actual sobre la obra de Astor Piazzolla, combinando tradición y renovación a través de arreglos originales y una formación versátil. Calle Piazzolla es un concierto que transmite una mirada diferente sobre la música de Astor, incorporando matices de la música de cámara y la improvisación, con una impronta contemporánea y expresiva. La cita será el miércoles 17, a las 20, en el espacio El Murci del Teatro Astengo (Mitre 754).

Además, se presentará en vivo la “Suite tanguera” en tres movimientos compuesta por Esteban Fioroni. En esta oportunidad, el ensamble contará con la participación de músicos invitados de destacada trayectoria: Chantal Polonuer (voz), Danilo Cernotto (bandoneón) y Fernando Silva (contrabajo), quienes aportarán nuevas texturas y profundidad al repertorio.

Javier Mas, uno de los integrantes del dúo, detalló cómo surgió la idea de este proyecto: "Calle Piazzolla nació de una pregunta que nos hacemos hace tiempo: ¿qué significa tocar a Piazzolla hoy? No como homenaje ni como museo, sino como punto de partida. Su música tiene una tensión interior que nunca se agota, y nosotros quisimos entrar en ella desde otro lugar: con arreglos que dialogan con la música de cámara, con espacios abiertos a la improvisación, con una formación que no replica la orquesta típica, sino que la piensa de nuevo. La Suite tanguera que presentamos en este concierto es también parte de esa búsqueda: un intento de escribir desde adentro del tango sin repetirlo."

Sobre la presentación, agregó: "El ciclo El Murci nos propone algo que valoramos profundamente: tocar cerca. El público sobre el escenario, sin distancia que administrar ni escena que sostener, cambia todo. Nos obliga a estar presentes de otra manera, y eso tiene consecuencias musicales reales. En este concierto sumamos artistas —Chantal Polonuer, Danilo Cernotto, Fernando Silva— no para completar un sonido sino para ampliar una conversación que ya venía ocurriendo. Cada uno trae una historia con esta música, y en la suma surge algo nuevo, siempre."