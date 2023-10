Tom Hanks fue clonado por inteligencia artificial sin su permiso ni conocimiento

El acuerdo de los guionistas, sobre el que 11.500 miembros del sindicato deben dar su sí definitivo antes del 9 de octubre, obliga a los estudios a advertir a los guionistas si el material que les han dado como base para trabajar ha sido generado total o parcialmente por software, es decir por un algoritmo de inteligencia artificial.

La IA no puede escribir o reescribir "material literario", es uno de los puntos del acuerdo que especifica que la IA no puede ser reconocida en los créditos como relacionada con el guión. Un guionista, además, puede elegir si recuerda o no a la IA, pero un estudio no puede obligarla a utilizar Chat Gpt u otro software para realizar sus tareas. El entendimiento de la WGA puede servir de modelo para los actores.