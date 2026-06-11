Mundial 2026: para el boliviano Lampe, Argelia no es un rival de temer

El arquero de Bolivia tuvo una visión crítica sobre el rival de Argentina en el debut en el Mundial, pese a la goleada con la que se despachó el equipo africano

El debut de Argentina en el Mundial está a la vuelta de la esquina , aunque Lionel Scaloni tiene todavía algunos días por delante para trabajar. A lo que el DT del seleccionado argentino le habrá prestado atención es al amistoso que disputó Argelia frente a Bolivia, que terminó con un claro 4-0 a favor del primer rival de Argentina, el próximo martes, a las 22, en Kansas. Por lo pronto, tras el amistoso del miércoles, el arquero boliviano Carlos Lampe tiró algunos tips sobre el conjunto argelino, al que no lo vio con el potencial suficiente como para complicar a la selección campeona del mundo.

“ Es un rival que no sentí que presionen bien, todo el tiempo le salimos limpio”, declaró el experimentado arquero tras ese amistoso que fue a puertas cerradas y en el que se intentó mantener un hermetismo particular. Por eso el valor de las palabras de Lampe, que pueden servir de mucha ayuda para Scaloni y su equipo de trabajo.

Más allá de eso, el resultado no dejó margen para la duda y Argelia logró marcarle una clara diferencia a un equipo que cuando no juega bajo el paraguas protector de la altura de La Paz se le complica bastante.

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La visión del guardameta

“Creo que a la hora de defender estaban un poco parados. Yo le pude filtrar unas dos pelotas al lateral izquierdo, al interno nuestro, y bueno, las jugadas más claras vinieron por ese sector nuestro, que rompimos al espacio, tiramos el centro y no terminamos bien”, agregó Lampe en lo que pareció una descripción que no le jugó a favor a los argelinos.

Argentina tiene una historia tremenda en los Mundiales y no hay nada que pueda meterle temor en la previa de este debut ante Argelia. Sí todos tomarán ese partido en el debido respeto. Es lo que corresponde.

Entre detalles un poco más finos respecto a la forma de jugar que tiene Argelia, Lampe sentenció que “es una selección que apuesta mucho al contragolpe. El 18 (Mohamed Amoura) queda muy atento a las contras, es el extremo izquierdo, es picante. Por ahí no decide tan bien. Después, Mahrez es el distinto. Hay que cuidar la contra con este tipo de equipos porque el segundo tiempo lo padecimos, perdimos una pelota y nos salieron de contra y generaron situaciones”.

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Datos a tener en cuenta

Para que tome nota Scaloni, los goles de Argelia fueron convertidos por Aissa Mandi, Amine Gouiri (en dos ocasiones) y Anis Hadj Moussa. Y una particularidad: en el inicio del complemento, el técnico Vladimir Pertkovic cambio los once futbolistas.

Pero para Lampe no es un equipo de temer.