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Taylor Swift, Timothée Chalamet y más famosos celebraron la remontada histórica de los Knicks

El Madison Square Garden se llenó de estrellas para el cuarto partido de las finales de la NBA, que tuvo un desenlace épico

11 de junio 2026 · 10:06hs
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Taylor Swift fue una de las personalidades destacadas en la final de la NBA

Taylor Swift fue una de las personalidades destacadas en la final de la NBA, junto a Alana Haim y Mariska Hargitay.

Las finales de la NBA entre los New York Knicks y los San Antonio Spurs están a pleno. En la noche del miércoles, tuvo lugar el cuarto partido de la serie, segundo de local para los neoyorkinos, y fue realmente para el recuerdo. Entre los casi veinte mil fanáticos que colmaron el Madison Square Garden, hubo un verdadero despliegue de famosos que incluyó a mega estrellas como Taylor Swift y Timothée Chalamet.

Los Knicks, que disputan su primera final en 27 años, llegaron al cuarto enfrentamiento liderando la serie dos a uno: ganaron los dos de visitante en San Antonio y perdieron el primero en su casa. La presión era alta para sellar la serie a su favor antes de volver a Texas. Sin embargo, todo fue para el ex equipo de Manu Ginóbili, que arrasó a los locales durante gran parte del partido, llegando a tener una ventaja histórica de 29 puntos.

En la segunda mitad, y sobre todo en el último cuarto, los de Nueva York empezaron la remontada, que terminó con un desenlace épico. En los últimos segundos, OG Anunoby voló para conseguir un rebote y meter un doble a favor de su equipo, después de que Jalen Brunson errara un triple. Los Knicks ganaron por un punto y quedaron a un sólo partido de obtener su primer campeonato en 53 años.

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Todos los famosos en la finales de la NBA

En la cancha, la “celebrity row” (primeras dos filas, al lado de la acción, reservada para celebridades) era realmente un despliegue de estrellas. Por un lado, estaban los eternos fanáticos de los Knicks, neoyorkinos de ley, como el director Spike Lee (presente en todos los partidos históricamente), Adam Sandler, Jerry Seinfeld, Larry David y Ben Stiller.

Se sumaron a las filas Jimmy Fallon, conductor del popular Tonight Show, y el nominado al Oscar, Timothée Chalamet (otro fiel asistente), junto a su pareja Kylie Jenner. Hasta ahí, todos oriundos de Nueva York.

La presencia excepcional vino por parte de Taylor Swift, que no es precisamente una sabida fan de los Knicks. De hecho, durante gran parte del partido, en la que los locales estuvieron abajo en el tanteador, las redes la acusaron de ser mufa. Por suerte, o por obra del equipo, el final no dejó a la cantante en ese lugar.

Embed - Celebs lose their mind as Knicks complete biggest comeback in NBA finals history | 9 News Australia

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Taylor llegó acompañada por las hermanas Alana y Este Haim, miembros de la banda Haim. Alana, además, viene de deslumbrar como actriz de la mano de Paul Thomas Anderson con su protagónico en “Licorice Pizza” y su reciente participación en “Una batalla tras otra”. Las tres llegaron con remeras similares, con los colores de los Knicks, pero que hacían juegos de palabras entre el nombre del equipo y otros famosos como “Knickelback”, “Knickole Kidman” y “Stevie Knicks”. Una vez en la cancha, se sentaron al lado de Mariska Hargitay, la eterna Olivia Benson de "La ley y el orden" y Ben Stiller.

La lista de famosos se completó con Michael J. Fox, Chris Rock, Julianne Moore, Taylor Morgan, Edie Falco ("Nurse Jackie") Keke Palmer, Whoopi Goldberg, Hailey Bieber, Amy Schumer, Jeremy Strong (Kendall de "Succession"), Rainn Wilson (Dwight de "The Office") y hasta el ex tenista John McEnroe.

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