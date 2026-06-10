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Dos nuevas muestras en Contraviento: arte sacro en versión cómic y el río retratado

El Centro Cultural Contraviento recibe dos nuevas exposiciones con distintos temas y lenguajes

10 de junio 2026 · 17:50hs
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Pool & Marianela presentan El arte sacro en la era digital: un camino para la fe en tiempos de inmediatez en Contraviento

Pool & Marianela presentan El arte sacro en la era digital: un camino para la fe en tiempos de inmediatez en Contraviento

En el marco de su ciclo de música, el Centro Cultural Contraviento (CCC) inaugura dos nuevas muestras que serán parte del espacio cultural para visitar con entrada libre y gratuita. Dos propuestas con distinto canon: una relectura aggiornada del arte sacro y una serie fotográfica del río y su andar.

Por un lado Pool & Marianela presentan El arte sacro en la era digital: un camino para la fe en tiempos de inmediatez. El viernes 12 de junio a las 19 será la inauguración en Rodríguez 721. Los artistas estarán presentes en la apertura de su muestra para dialogar con los asistentes.

En tiempos de crisis y de desgaste cultural generado por lo inmediato y el desinterés hacia lo profundo, Pool & Marianela proponen una adaptación del arte sacro a través de una fusión de la iconografía cristiana con la cultura de masas, en este caso, la estética de la clásica editorial DC Comics.

La ambientación musical estará a cargo de DJ Carrión. Como siempre, estará abierto Contraviento Bar para tomar unos tragos y picar algo de la carta.

pool

Bajo la premisa de sostener el interés en la fe desde la exigencia de las demandas actuales, los artistas despliegan una vasta muestra. Se trata de una relectura de la iconografía y los conceptos católicos en los tiempos vertiginosos al que es sometido el espectador y consumidor contemporáneo.

"Buscamos devolver la tradición a su público, permitiendo que la fe siga viva, aunque parezca una contradicción. Especialmente cuando ésta busca adaptarse a las demandas, necesidades o al ritmo que exige la época actual y el contexto de su creación”, adelantan los artistas.

Silencio y río

Por otro lado se inaugura su cuarta muestra bajo la temática Patrias. Esta vez una obra fotográfica de remanso bajo el rumor del río del artista Sebastián López Brach.

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Obra fotográfica sobre el remanso del río del artista Sebastián López Brach en Contraviento

Obra fotográfica sobre el remanso del río del artista Sebastián López Brach en Contraviento

El jueves 11 de junio a las 19 es la fecha de la inauguración de la muestra Silencio, hasta caber en la voz del río. El artista estará presente y dialogará con los asistentes sobre la obra y el arte.

El fotógrafo rosarino lleva a Contraviento una serie de obras que capturan instantes del agua, los humedales y el río, pero también todo lo que se disipa en su andar.

"Por la línea de este río fluye lo esencial de esta obra, una corriente que arrastra las memorias de un territorio en eterna transformación. Este río es testigo de historias, mitos y silencios", cuenta el artista como forma de adelanto.

Como siempre, estará abierto Contraviento Bar para quienes deseen adquirir un trago para disfrutar junto al show o para quienes quieran cenar tras el espectáculo.

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