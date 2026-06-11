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La buena noticia en la selección: el Dibu Martínez se calzó los guantes y está listo para el debut

Por primera vez desde la fractura en el dedo de la mano derecha, el arquero pudo trabajar en forma completa. Se encuentra asegurada su presencia contra Argelia

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

11 de junio 2026 · 21:47hs
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Dibu Martínez pudo calzarse los guantes y entrenó con la selección argentina.

Dibu Martínez pudo calzarse los guantes y entrenó con la selección argentina.

El arco argentino tendrá la custodia de su mejor guardián. Está asegurada la presencia de Emiliano Martínez para la primera presentación de la selección argentina en el Mundial. A Dibu le sacaron este jueves el yeso que llevaba en el dedo anular de la mano derecha, por la fractura que sufrió en la previa de la final de la Europa League.

Dibu practicó este mismo jueves sin inconvenientes junto a sus compañeros. Fue la primera ocasión que entrenó con los guantes puestos desde que el plantel campeón del mundo se instaló en Kansas.

Los plazos se cumplieron de acuerdo a lo expresado por Scaloni en la conferencia de prensa del último lunes. El entrenador esperaba que sobre el fin de esta semana fuese examinado Dibu para conocer cómo se encontraba. Y si los estudios resultaban positivos, comenzaría a ser exigido. Fue precisamente lo que sucedió.

Rutina normal, antes diferenciada

A Dibu le retiraron el yeso y practicó con los guantes puestos. En los entrenamientos anteriores, había realizado diferentes rutinas, para no perder ritmo. Hasta fue exigido en la mano sana.

Ahora no quedan margen para las incógnitas. El arquero estará el martes en el primer compromiso de la selección argentina en el Mundial.

>> Leer más: Cuándo será el debut de la selección argentina ante Argelia en el Mundial 2026

La lesión, que desde un primer momento provocó intranquilidad en el propio arquero, en sus compañeros y en Scaloni, se produjo durante los ejercicios precompetitivos de la final de la Europa League, disputada entre Aston Villa, donde ataja Dibu, y Friburgo.

Pese al dolor que le ocasionó la fractura, Dibu quiso atajar, logrando mantener el arco en cero en una definición que Aston Villa ganó por 3 a 0. El arquero contó que, ante cada atajada, el dedo se salía de lugar y debía acomodarlo.

“Nunca tuve una rotura de dedo”, contó el arquero tras la conquista con Aston Villa.

Dibu Martínez descartó la operación

Para curar el desgarro, una solución era la intervención quirúrgica. Pero recorrer ese camino lo dejaría afuera del Mundial. Y de la defensa del título del mundo conseguido en Qatar 2022, que lo tuvo como uno de los grandes protagonistas.

Otra alternativa, que fue la que transitó, era dejar que el hueso se suelde de manera natural. Fue lo que sucedió, dentro del tiempo que se esperaba, sin ningún tipo de complicaciones.

Scaloni planteó que había que constatar que se formara el callo, para entonces comenzar a exigir al arquero.

Dibu Martínez acompañó a la selección argentina en los amistosos jugados en Estados Unidos, contra Honduras e Islandia.

>> Leer más: Polémica con la selección de Argelia: drones filmaron una práctica cerrada antes del partido con Argentina

Los siguió desde afuera. Estaba previsto de antemano ya que no había ninguna clase de posibilidad de que ataje en alguno de esos partidos de preparación rumbo al Mundial.

Toda la etapa de recuperación estaba pensada para el comienzo del Mundial, si es que el dedo soldaba sin inconvenientes.

Dibu atajará ante Argelia. Su presencia es importante, por ascendencia y categoría.

La final de la Europa League fue el 20 de mayo. Cuando pise el césped del estadio de Kansas City, nuevamente para defender el arco argentino, pasará menos de un mes.

En el banco, para reemplazarlo si es necesario, estarán Juan Musso, que atajo en el amistoso contra Honduras, y Gerónimo Rulli, que lo hizo en el amistoso ante Islandia.

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