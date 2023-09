Nicki Nicole en Rosario: una estrella en su tierra

nicki nicole 22.jpg

La artista, con un look full blanco con detalles en negro, es hipnótica. Con sus 23 años, dejó en claro desde las primeras canciones por qué llegó a lo más alto de la escena musical mundial en tan poco tiempo. Nicki no sólo juega de local en su natal Rosario, sino en cualquier escenario. Nació para esto. Se mueve con destreza pero sin parafernalia sobre el espacio, porque no necesita una gran despliegue para deslumbrar: su actitud escénica es profesional, divertida, minuciosa en los movimientos coreografiados y espontánea en los que no. Sonríe, gesticula, interactúa con el público, arma corazones con los dedos para dar señales de cariño, agita, se emociona. Está en casa en más de un sentido.