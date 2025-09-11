La Capital | Zoom | Nicki Nicole

Nicki Nicole, más enamorada que nunca: la rosarina subió la primera foto con Lamine Yamal

La cantante sorprendió a sus seguidores mostrando en sus redes sociales otra prueba de que sigue junto al futbolista del Barça

11 de septiembre 2025 · 17:05hs
Nicki Nicole

Nicki Nicole, más enamorada que nunca

Hace ya más de un mes que la relación entre la rosarina Nicki Nicole y el futbolista estrella Lamine Yamal está en boca de todos. A pocos días de confirmar su romance a través de una foto en redes sociales, comenzaron a circular rumores sobre una posible separación en esta inesperada pareja. Sin embargo, la cantante despejó todas las dudas en sus redes sociales.

La creadora de "Wapo Traketero" compartió por primera vez una foto juntos, que desarmó los rumores y confirmó que siguen juntos y enamorados.

Definitivamente, la relación de Nicki Nicole y Lamine Yamal es una de las más seguidas por la prensa nacional e internacional. Los rumores comenzaron cuando distintos medios españoles aseguraron que habían sido vistos juntos a la salida de una discoteca en España. Poco después, la cantante fue fotografiada alentando al Barça desde una platea del estadio Johan Cruyff. Finalmente, en el cumpleaños de la artista, Yamal compartió una foto que confirmó públicamente el romance.

Ahora bien, en los últimos días, trascendió que el delantero había borrado de sus redes sociales las imágenes con la rosarina, lo que alimentó las versiones de una ruptura. Sin embargo, el joven futbolista dejó atrás cualquier tipo de especulación al mostrar en un video su fondo de pantalla en el celular: una foto con la cantante rosarina.

>> Leer más: Compromiso o separación: qué hay de cierto sobre los rumores de Nicki Nicole y Lamine Yamal

El fondo de pantalla de Lamine Yamal

Fue su compañero del Barcelona, Nico Williams, quien mandó al frente a Lamine Yamal. Al verlo sonreír y mirar el celular, Williams le preguntó a Lamine mientras lo filmaba: “Hermano ¿por que sonries asi?, bro” Y agregó: "¿Por qué le sonreís así al móvil?"

Fue entonces cuando el joven mostró su fondo de pantalla y envió un beso. En la imagen se pudo observar a la estrella del Barça con Nicki Nicole.

Además, el goleador del Athletic del Bilbao escribió: “Mi hijo esta in love”, en español: “Mi hijo está enamorado”.

La confusión por un supuesto anillo de compromiso

En los últimos días, comenzó a circular en medios de comunicación y redes sociales una imagen de la cantante rosarina junto a un anillo con un diamante azul. Muchos usuarios aseguraron que se trataba de un regalo del futbolista, pero la foto fue publicada por una cuenta de fanáticos de Lamine Yamal.

Es decir, no se puede corroborar la veracidad de la imagen. Aunque varios creyeron que era una fotografía compartida por el propio jugador, en realidad proviene de una cuenta verificada de seguidores que aclara en su biografía: “No soy Lamine”.

>> Leer más: ¿Romance confirmado? Nicki Nicole y Lamine Yamal, más juntos que nunca

