Compromiso o separación: qué hay de cierto sobre los rumores de Nicki Nicole y Lamine Yamal

Cada vez son más fuertes los rumores de separación entre la cantante rosarina Nicki Nicole y el joven futbolista Lamine Yamal

A pocos días de confirmar su romance, ya circulan versiones de una posible separación entre el Nicki Nicole y Lamine Yamal . En los últimos días, una imagen de la artista junto aun lujoso anillo de diamante azul despertó especulaciones sobre un compromiso. Sin embargo, ahora medios españoles y argentinos aseguran que la pareja estaría atravesando su primera crisis.

Nicki Nicole y Lamine Yamal son parte de una de las relaciones más seguidas por la prensa internacional. Los rumores comenzaron cuando diferentes medios españoles aseguraron que fueron vistos juntos a la salida de una discoteca en España. Poco después, la cantante fue fotografiada alentando al Barça desde una platea del estadio Johan Cruyff. Finalmente, en la celebración del cumpleaños de la cantante rosarina, Yamal compartió una foto confirmando el romance.

Recientemente, una postal de la artista con un costoso anillo avivó las sospechas de compromiso, pero en las últimas horas trascendió que el delantero habría borrado de sus redes las imágenes con la rosarina, alimentando las evrsiones sobre una supuestaruptura. Ahora bien, ¿qué hay de cierto en estos rumores?

La confusión por un supuesto anillo de compromiso

En los últimos días comenzó a circular en medios de comunicación y redes sociales una imagen de la cantante rosarina junto a un anillo con un diamante azul. Muchos usuarios aseguraron que se trataba de un regalo del futbolista, pero la foto fue publicada por una cuenta de fanáticos de Lamine Yamal.

Es decir, no se puede corroborar la veracidad de la imagen. Aunque varios creyeron que era una fotografía compartida por el propio jugador, en realidad proviene de una cuenta verificada de seguidores que aclara en su biografía: “No soy Lamine”.

La supuesta separación

Asimismo, recientemente se especuló que la pareja estaría atravesando su primera crisis. Los rumores surgieron a partir de una supuesta “señal” en redes sociales: distintos medios afirmaron que el delantero del Barcelona había eliminado de su cuenta de Instagram las fotos que tenía con Nicki Nicole.

Sin embargo, muchos señalan que el futbolista nunca publicó imágenes junto a la cantante en su perfil. Las únicas publicaciones que hizo con ella fueron a través de historias, que desaparecen a las 24 horas por regla de la propia red social. Por lo tanto, no se puede confirmar una separación basándose en este dato.

Lo que sí cambió fue la estética de su cuenta: Lamine, que supera los 38 millones de seguidores en Instagram, quitó su foto de perfil y este martes por la mañana solo se veía un círculo negro. En su biografía figura: “LY10” y el mensaje “God bless me”.