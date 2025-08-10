La Capital | Zoom | Nicki Nicole

Nicki Nicole fue al Camp Nou para ver jugar a Lamine Yamal: ¿romance confirmado?

Tras rumores de relación, la cantante rosarina presenció el partido del Barcelona por el Trofeo Joan Gamper. Lució una camiseta del Barsa personalizada con el nombre y el número de Yamal.

10 de agosto 2025 · 18:58hs
La cantante rosarina Nicki Nicole estaría viviendo un affaire con el joven futbolista Lamine Yamal.

La cantante rosarina Nicki Nicole estaría viviendo un affaire con el joven futbolista Lamine Yamal.

Luego que medios españoles dieran cuenta de la supuesta relación entre Nicki Nicole y Lamine Yamal, este domingo, la cantante rosarina fue vista en una de las plateas del Estadi Johan Cruyff viendo el partido del Barcelona ante Como.

La cantante rosarina llegó al estadio con una camiseta del Barcelona personalizada con el nombre y el número de Lamine Yamal. Tanto ella como sus acompañantes vistieron la misma indumentaria, mostrando así su apoyo al joven futbolista del equipo azulgrana.

El conjunto catalán dio inicio de la temporada con la disputa del mítico Trofeo Joan Gamper con una visita especial: la cantante argentina. Nicki Nicole, de 24 años, es una de las artistas más populares en la escena musical latinoamericana y cuenta con una presencia destacada en redes sociales, donde supera los 21 millones de seguidores en Instagram. Su participación en este tipo de eventos deportivos no pasa inadvertida, sobre todo por el vínculo que ha establecido con Lamine Yamal, una de las grandes revelaciones del fútbol español.

posar

Una de las pruebas más recientes de esa cercanía se produjo durante la celebración del 18º cumpleaños de Lamine Yamal, que tuvo lugar en la comarca del Garraf el pasado 12 de julio. Nicki Nicole fue una de las invitadas a la fiesta privada, reforzando así la percepción de un vínculo cercano y de confianza entre la cantante y el deportista.

ye

De hecho, la presencia de la rosarina en el cumpleaños de la joven promesa del futbol español no pasó inadvertida. Los rumores de que habrían estado “tonteando” juntos se difundieron rapidamente.

AHORA @nicki.nicole con la camiseta de @lamineyamal mirando al Barcelona Cc @rauly82

La presencia ya no tan secreta de Nicki Nicole en una de las tribunas, con la camiseta del conjunto culé, parece terminar de confirmar el affaire. Además, hace unos días, el periodista Javier Hoyo sostuvo que la cantante argentina le "aseguró" con un gesto que estaría saliendo con la promesa del Barcelona.

ye2

“Nicki Nicole ha publicado un vídeo con la canción The boy is mine, el chico es mío, en español, y ha guiñado el ojo”, dijo el periodista.

Los rumores sobre el romance entre Nicki Nicole y Lamine Yamal

Los rumores comenzaron luego de que el periodista e influencer español Javi Hoyos, especializado en lo que en Argentina se conoce como "chimentos", afirmara que Nicki Nicole y Lamine Yamal fueron vistos en público muy cerca. Según Hoyos, los jóvenes se habrían besado a la salida de una discoteca.

posar2

En particular, Nicki Nicole y Yamal fueron vistos en un boliche ubicado sobre la playa de Barcelona el pasado 24 de julio. "Fueron a una discoteca en la playa, y ahí si que se liaron y se fueron juntos a las 4:00", aseguró el periodista de chimentos en un video de TikTok que ya superó las dos millones de reproducciones.

>>Leer más: ¿Nicki Nicole tiene novio nuevo? La vieron "a los besos" junto a un polémico futbolista

Otro aspecto que llamó la atención es la marca de pintalabios rojo que tenía el jugador de fútbol en las fotos de esa noche. En ese sentido, Nicki Nicole compartió fotos de una amiga con la misma marca de rouge, lo que ser una pista de que es la rosarina quien estaba detrás de esos besos.

No es la primera vez que se los ve juntos a Nicki Nicole y Lamine Yamal. De hecho, la rosarina participó de la fiesta de cumpleaños de Yamal que causó polémica. No obstante, por el momento, ninguno de los dos se pronunció al respecto.

Noticias relacionadas
Ricardo Darín y Diego Peretti vuelven juntos a la pantalla en una producción argentina de Netflix

Netflix: qué se sabe de la esperada película con Ricardo Darín y Diego Peretti

Este sábado, el cantante David Ortiz se cayó al vació en un escenario en Córdoba

Video: un cantante de cuarteto se cayó en un agujero de un escenario en Córdoba

La etapa de las batallas en La Voz Argentina cerró con una emotiva presentación en el team de La Sole

Un cierre de batallas a pura emoción en "La Voz Argentina": como continúa el reality

El periodista Franco Torchia se transforma en capocrónico en el espectáculo de humor Como nunca... ¡otra vez! que se presenta en Rosario el 16 de agosto

Franco Torchia revive el café concert y el humor político en "Como nunca... ¡otra vez!"

Ver comentarios

Las más leídas

La recuperación de Matías Bottoni: Siempre me pregunta cuándo va a volver a caminar

La recuperación de Matías Bottoni: "Siempre me pregunta cuándo va a volver a caminar"

Primer efecto del cierre del aeropuerto: Latam cancela sus vuelos

Primer efecto del cierre del aeropuerto: Latam cancela sus vuelos

Por qué el Correo se llena de gente que va a presentar su renuncia

Por qué el Correo se llena de gente que va a presentar su renuncia

Empalme Graneros: no descartan que atacaran por error a la mujer asesinada

Empalme Graneros: no descartan que atacaran por error a la mujer asesinada

Lo último

La durísima caída de un piloto estadounidense que festejaba su victoria

La durísima caída de un piloto estadounidense que festejaba su victoria

Confirman que el hombre atropellado por un tren en Funes es el mismo que estaba desaparecido

Confirman que el hombre atropellado por un tren en Funes es el mismo que estaba desaparecido

Santa Fe ofreció un aumento del 7% semestral para los estatales, que evaluarán la propuesta

Santa Fe ofreció un aumento del 7% semestral para los estatales, que evaluarán la propuesta

Santa Fe ofreció un aumento del 7% semestral para los estatales, que evaluarán la propuesta

El gobierno provincial estableció mínimos garantizados, actualizaciones para el personal hospitalario y una extensión del incentivo por asistencia perfecta a asistentes escolares

Santa Fe ofreció un aumento del 7% semestral para los estatales, que evaluarán la propuesta
Confirman que el hombre atropellado por un tren en Funes es el mismo que estaba desaparecido
Policiales

Confirman que el hombre atropellado por un tren en Funes es el mismo que estaba desaparecido

Por qué el Correo se llena de gente que va a presentar su renuncia

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Por qué el Correo se llena de gente que va a presentar su renuncia

Rosario Outlet: más de 100 mil personas y ventas por más de $2.200 millones
La Ciudad

Rosario Outlet: más de 100 mil personas y ventas por más de $2.200 millones

Denuncian maniobra para beneficiar al exjuez Bailaque y ocultar cosas
Política

Denuncian maniobra para beneficiar al exjuez Bailaque y "ocultar cosas"

Descontrol en un festejo del Mes de las Infancias: heridos e intervención policial
La Región

Descontrol en un festejo del Mes de las Infancias: heridos e intervención policial

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La recuperación de Matías Bottoni: Siempre me pregunta cuándo va a volver a caminar

La recuperación de Matías Bottoni: "Siempre me pregunta cuándo va a volver a caminar"

Primer efecto del cierre del aeropuerto: Latam cancela sus vuelos

Primer efecto del cierre del aeropuerto: Latam cancela sus vuelos

Por qué el Correo se llena de gente que va a presentar su renuncia

Por qué el Correo se llena de gente que va a presentar su renuncia

Empalme Graneros: no descartan que atacaran por error a la mujer asesinada

Empalme Graneros: no descartan que atacaran por error a la mujer asesinada

Un hombre murió en Funes tras ser atropellado por un tren

Un hombre murió en Funes tras ser atropellado por un tren

Ovación
¿Cómo están Newells y Central en la tabla de posiciones del torneo Clausura?
Ovación

¿Cómo están Newell's y Central en la tabla de posiciones del torneo Clausura?

¿Cómo están Newells y Central en la tabla de posiciones del torneo Clausura?

¿Cómo están Newell's y Central en la tabla de posiciones del torneo Clausura?

Newells v. Atlético Tucumán: todos los detalles del partido por Copa Argentina

Newell's v. Atlético Tucumán: todos los detalles del partido por Copa Argentina

Con Lionel Messi ausente por lesión, Inter Miami fue goleado en el clásico de la MLS

Con Lionel Messi ausente por lesión, Inter Miami fue goleado en el clásico de la MLS

Policiales
Confirman que el hombre atropellado por un tren en Funes es el mismo que estaba desaparecido
Policiales

Confirman que el hombre atropellado por un tren en Funes es el mismo que estaba desaparecido

Boquete en un super: detuvieron a un sospechoso por intento de robo

Boquete en un super: detuvieron a un sospechoso por intento de robo

Quién era María Florencia, la mujer asesinada en el barrio Empalme Graneros

Quién era María Florencia, la mujer asesinada en el barrio Empalme Graneros

Cómo está el adolescente de 15 años baleado en el ataque donde fue asesinada su madre

Cómo está el adolescente de 15 años baleado en el ataque donde fue asesinada su madre

La Ciudad
Rosario Outlet: más de 100 mil personas y ventas por más de $2.200 millones
La Ciudad

Rosario Outlet: más de 100 mil personas y ventas por más de $2.200 millones

Autorizan a una aerolínea uruguaya a unir de manera directa Rosario y Montevideo

Autorizan a una aerolínea uruguaya a unir de manera directa Rosario y Montevideo

Arranca una semana sin clases en la UNR y un paro de 48 horas en la UTN

Arranca una semana sin clases en la UNR y un paro de 48 horas en la UTN

Por qué el Correo se llena de gente que va a presentar su renuncia

Por qué el Correo se llena de gente que va a presentar su renuncia

Empalme Graneros: no descartan que atacaran por error a la mujer asesinada
POLICIALES

Empalme Graneros: no descartan que atacaran por error a la mujer asesinada

Estalló la crisis del tomate: productores prefieren tirar la cosecha
Información General

Estalló la crisis del tomate: productores prefieren tirar la cosecha

Gómez Mattar: Sueño con salir campeón con Newells y la selección

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Gómez Mattar: "Sueño con salir campeón con Newell's y la selección"

Central: qué dijo Facundo Mallo sobre los errores que cometió ante Atlético Tucumán
Ovación

Central: qué dijo Facundo Mallo sobre los errores que cometió ante Atlético Tucumán

Superpozo del Quini 6: tres ganadores se repartieron 6.000 millones de pesos
Información General

Superpozo del Quini 6: tres ganadores se repartieron 6.000 millones de pesos

Funes, la ciudad de los millonarios: el veredicto de una pareja de influencers
La Región

"Funes, la ciudad de los millonarios": el veredicto de una pareja de influencers

La misión submarina del Conicet terminó con aplausos y agradecimientos
Información General

La misión submarina del Conicet terminó con aplausos y agradecimientos

El juego de mesa rosarino que se subió al boom del streaming del Conicet
Negocios

El juego de mesa rosarino que se subió al boom del streaming del Conicet

Al Jazeera aseguró que Israel asesinó a cinco periodistas de su equipo
El Mundo

Al Jazeera aseguró que Israel asesinó a cinco periodistas de su equipo

Santa Fe: lo condenan a 15 años por violar a la hija de quien era su pareja
POLICIALES

Santa Fe: lo condenan a 15 años por violar a la hija de quien era su pareja

Entre rumores de romance, Nicki Nicole fue al Camp Nou para ver a Lamine Yamal
Zoom

Entre rumores de romance, Nicki Nicole fue al Camp Nou para ver a Lamine Yamal

Si Scaglia llega a Diputados, protagonizará una instancia con escasos antecedentes

Por Javier Felcaro
Política

Si Scaglia llega a Diputados, protagonizará una instancia con escasos antecedentes

Adorni compartió un video manipulado de una entrevista a Kicillof
Política

Adorni compartió un video manipulado de una entrevista a Kicillof

Extraditan al matrimonio narco que se casó en Ybarlucea y huyó a Paraguay
Policiales

Extraditan al matrimonio narco que se casó en Ybarlucea y huyó a Paraguay

Suspendieron a un conductor de Rosario con 14 infracciones y 319 multas
La Ciudad

Suspendieron a un conductor de Rosario con 14 infracciones y 319 multas

Llega una nueva edición del clásico rosarino Crack Bang Boom
La Ciudad

Llega una nueva edición del clásico rosarino "Crack Bang Boom"

Se viene en Rosario el festival para los chicos más grande del país
La Ciudad

Se viene en Rosario el festival para los chicos más grande del país

Autorizan a una aerolínea a operar vuelos directos entre Rosario y Montevideo
La Ciudad

Autorizan a una aerolínea a operar vuelos directos entre Rosario y Montevideo

Gobierno basado en datos: avanza una certificación internacional clave
La Ciudad

Gobierno basado en datos: avanza una certificación internacional clave

Funes: vive con su hermana, avisó que salía a caminar un rato y no volvió
La Ciudad

Funes: vive con su hermana, avisó que salía a caminar un rato y no volvió