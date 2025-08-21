La Capital | Zoom | Nicki Nicole

¿Romance confirmado? Nicki Nicole y Lamine Yamal, más juntos que nunca

La cantante rosarina y el jugador estrella del Barça fueron captados in fraganti en el aeropuerto de Barcelona

21 de agosto 2025 · 09:26hs
Nicki Nicole y Lamine Yamal fueron vistos juntos en el aeropuerto de Barcelona 

Nicki Nicole y Lamine Yamal fueron vistos juntos en el aeropuerto de Barcelona 

Cada vez son más fuertes los rumores que vinculan amorosamente a Nicki Nicole y al futbolista Lamine Yamal. Aunque los protagonistas no se pronunciaron al respecto, en las últimas horas fueron captados saliendo juntos del aeropuerto de Barcelona después de un viaje a Mónaco.

Hace tiempo que los rumores de romance vienen siendo el foco en la opinión pública. Luego de que varios medios españoles comenzaran a especular sobre el supuesto romance al verlos “a los besos” a la salida de una discoteca española, Nicki Nicole fue captada en una de las plateas del Estadio Johan Cruyff viendo el partido del Barcelona ante Como, con una camiseta personalizada con el nombre y el número de Lamine Yamal.

image

En este contexto, recientemente la artista rosarina y la joya del Barça aparecieron sonrientes ante los paparazzi y ambos compartieron una serie de historias en Instagram que alimentaron aún más los rumores de la relación.

>> Leer más: ¿Nicki Nicole tiene novio nuevo? La vieron "a los besos" junto a un polémico futbolista

Las fotos de Lamine Yamal y Nicki Nicole

Después de un viaje a Mónaco, la rosarina y el futbolista estrella fueron captados en el aeropuerto de Barcelona. Lejos de esquivar las cámaras, ambos continuaron con sus rumbos e incluso Nicki sonrió para la foto.

Embed

El intercambio en historias de instagram

A su vez, a través de sus redes sociales, ambos compartieron una serie de fotografías que parecen indicar que están juntos.

Yamal subió una foto de una partida del videojuego de Mario Kart 8, en la que escribió: “Roy siempre gana”, haciendo referencia a su personaje en la partida. Al mismo tiempo, Nicki publicó la misma imagen pero borró el personaje “Roy” y remarcó el suyo “Peach de oro rosa”. En la imagen escribió: “Soy la mejor”.

image

Los rumores sobre el romance entre Nicki Nicole y Lamine Yamal

Los rumores comenzaron luego de que el periodista e influencer español Javi Hoyos, especializado en lo que en Argentina se conoce como "chimentos", afirmara que Nicki Nicole y Lamine Yamal fueron vistos en público muy cerca. Según Hoyos, los jóvenes se habrían besado a la salida de una discoteca.

En particular, Nicki Nicole y Yamal fueron vistos en un boliche ubicado sobre la playa de Barcelona el pasado 24 de julio. "Fueron a una discoteca en la playa, y ahí si que se liaron y se fueron juntos a las 4:00", aseguró el periodista de chimentos en un video de TikTok que ya superó las dos millones de reproducciones.

Otro aspecto que llamó la atención es la marca de pintalabios rojo que tenía el jugador de fútbol en las fotos de esa noche. En ese sentido, Nicki Nicole compartió fotos de una amiga con la misma marca de rouge, lo que ser una pista de que es la rosarina quien estaba detrás de esos besos.

No es la primera vez que se los ve juntos a Nicki Nicole y Lamine Yamal. De hecho, la rosarina participó de la fiesta de cumpleaños de Yamal que causó polémica. No obstante, por el momento, ninguno de los dos se pronunció al respecto.

>>Leer más: ¿Nicki Nicole tiene novio nuevo? La vieron "a los besos" junto a un polémico futbolista

Noticias relacionadas
La noche siempre llega ocupa los primeros puestos en el ranking de Netflix

Netflix: un drama de menos de dos horas se roba todas las miradas

Homo Argentum, la nueva película de Guillermo Francella, generó controversias

"Homo Argentum", del "hate" al éxito en taquilla: por qué es tan controversial la nueva película de Francella

Sabrina Rojas hizo un fuerte descargo en redes sociales

Sabrina Rojas salió a bancar a Gimena Accardi tras la infidelidad

Homo Argentum, la nueva película de Cohn y Duprat protagonizada por Guillermo Francella, recibió dinero de la ciudad de Buenos Aires

En medio de la polémica, se supo que "Homo Argentum" tuvo financiamiento del Estado

Ver comentarios

Las más leídas

Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur

Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur

Ansés anunció nuevos préstamos para jubilados: cómo acceder

Ansés anunció nuevos préstamos para jubilados: cómo acceder

Una gran oportunidad para Franco Colapinto y los pilotos novatos en la Fórmula 1

Una gran oportunidad para Franco Colapinto y los pilotos novatos en la Fórmula 1

La ley de discapacidad que desafió a Milei: cómo votaron los diputados santafesinos

La ley de discapacidad que desafió a Milei: cómo votaron los diputados santafesinos

Lo último

Investigan amenaza con trasfondo sentimental detrás de un ataque incendiario en la zona oeste

Investigan amenaza con trasfondo sentimental detrás de un ataque incendiario en la zona oeste

Causa fentanilo contaminado: uno por uno, quiénes son los detenidos

Causa fentanilo contaminado: uno por uno, quiénes son los detenidos

¿Romance confirmado? Nicki Nicole y Lamine Yamal, más juntos que nunca

¿Romance confirmado? Nicki Nicole y Lamine Yamal, más juntos que nunca

Investigan amenaza con trasfondo sentimental detrás de un ataque incendiario en la zona oeste

El incidente se produjo este jueves a la madrugada y prácticamente no causó daños. La advertencia estaba escrita sobre un pedazo de cartón.

Investigan amenaza con trasfondo sentimental detrás de un ataque incendiario en la zona oeste
Pelea en zona sur: recibió una puñalada y denunció a su suegro
Policiales

Pelea en zona sur: recibió una puñalada y denunció a su suegro

El chofer de un colectivo interurbano denunció que lo atacaron con una piedra
Policiales

El chofer de un colectivo interurbano denunció que lo atacaron con una piedra

Los conductores buscan alternativas de seguros para hacerle frente a la crisis
La Ciudad

Los conductores buscan alternativas de seguros para hacerle frente a la crisis

Milei echó al titular de la Agencia de Discapacidad tras denuncia por corrupción
POLITICA

Milei echó al titular de la Agencia de Discapacidad tras denuncia por corrupción

Quini 6: de dónde es el ganador que se llevó más de 1.500 millones de pesos
Información General

Quini 6: de dónde es el ganador que se llevó más de 1.500 millones de pesos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur

Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur

Ansés anunció nuevos préstamos para jubilados: cómo acceder

Ansés anunció nuevos préstamos para jubilados: cómo acceder

Una gran oportunidad para Franco Colapinto y los pilotos novatos en la Fórmula 1

Una gran oportunidad para Franco Colapinto y los pilotos novatos en la Fórmula 1

La ley de discapacidad que desafió a Milei: cómo votaron los diputados santafesinos

La ley de discapacidad que desafió a Milei: cómo votaron los diputados santafesinos

La carta de un club candidato en la Libertadores a un ídolo de Central: Eres eterno

La carta de un club candidato en la Libertadores a un ídolo de Central: "Eres eterno"

Ovación
Incidentes: 10 heridos y más de 90 detenidos en Independiente-U. de Chile
Ovación

Incidentes: 10 heridos y más de 90 detenidos en Independiente-U. de Chile

Incidentes: 10 heridos y más de 90 detenidos en Independiente-U. de Chile

Incidentes: 10 heridos y más de 90 detenidos en Independiente-U. de Chile

Newells y una práctica distinta de cara al superclásico del sábado

Newell's y una práctica distinta de cara al superclásico del sábado

Historia del Clásico, capítulo 10: Central cortó la racha en el Coloso y festejó en la Sudamericana

Historia del Clásico, capítulo 10: Central cortó la racha en el Coloso y festejó en la Sudamericana

Policiales
Investigan amenaza con trasfondo sentimental detrás de un ataque incendiario en la zona oeste
POLICIALES

Investigan amenaza con trasfondo sentimental detrás de un ataque incendiario en la zona oeste

El chofer de un colectivo interurbano denunció que lo atacaron con una piedra

El chofer de un colectivo interurbano denunció que lo atacaron con una piedra

Pelea en zona sur: recibió una puñalada y denunció a su suegro

Pelea en zona sur: recibió una puñalada y denunció a su suegro

Investigan en Rosario a un hombre que integraría un grupo mafioso chino

Investigan en Rosario a un hombre que integraría un grupo mafioso chino

La Ciudad
Fentanilo contaminado: detienen en Rosario al director técnico de Laboratorios Ramallo
La Ciudad

Fentanilo contaminado: detienen en Rosario al director técnico de Laboratorios Ramallo

Los conductores buscan alternativas de seguros para hacerle frente a la crisis

Los conductores buscan alternativas de seguros para hacerle frente a la crisis

El tiempo en Rosario: jueves sin lluvia ni viento y con los registros en alza

El tiempo en Rosario: jueves sin lluvia ni viento y con los registros en alza

En el nombre del padre: tras años de gestiones pudo adoptar a la hija de su esposa

En el nombre del padre: tras años de gestiones pudo adoptar a la hija de su esposa

Iñaki Gutiérrez: Hay rubros que no sobrevivirán la estabilización
Política

Iñaki Gutiérrez: "Hay rubros que no sobrevivirán la estabilización"

La actividad volvió a caer en junio y se confirma el freno de la economía
Economía

La actividad volvió a caer en junio y se confirma el freno de la economía

El 8 % de los argentinos hizo en 2025 su primera compra internacional en línea
Economía

El 8 % de los argentinos hizo en 2025 su primera compra internacional en línea

Ansés anunció nuevos préstamos para jubilados: cómo acceder
Información General

Ansés anunció nuevos préstamos para jubilados: cómo acceder

Homenajearon al militar Larrabure, asesinado por el ERP en Rosario
Política

Homenajearon al militar Larrabure, asesinado por el ERP en Rosario

Cayó el creador de Al Ángulo TV, un sitio web pirata que retransmitía fútbol
Ovación

Cayó el creador de Al Ángulo TV, un sitio web pirata que retransmitía fútbol

Lo acusan de matar a un hombre para robarle un televisor: piden perpetua
Policiales

Lo acusan de matar a un hombre para robarle un televisor: piden perpetua

Allanamiento vinculado a narcotráfico en pleno microcentro de Rosario
POLICIALES

Allanamiento vinculado a narcotráfico en pleno microcentro de Rosario

Autonomía: el apuro de Unidos, el acting de Monteverde y el tiro final

Por Facundo Borrego
Política

Autonomía: el apuro de Unidos, el "acting" de Monteverde y el tiro final

Bolsa de Comercio de Rosario: los nombres de los candidatos a presidente
Economía

Bolsa de Comercio de Rosario: los nombres de los candidatos a presidente

Google confirmó que vulneraron 2.500 millones de cuentas de Gmail
tecnología

Google confirmó que vulneraron 2.500 millones de cuentas de Gmail

Quieren saber si una paciente santafesina recibió fentanilo contaminado
Información General

Quieren saber si una paciente santafesina recibió fentanilo contaminado

Efecto ciclogénesis: Rosario casi triplicó el promedio de lluvias del mes en 36 horas
La Ciudad

Efecto ciclogénesis: Rosario casi triplicó el promedio de lluvias del mes en 36 horas

Ozempic trucho: alerta de farmacéuticos por la venta en línea de pastillas

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Ozempic trucho: alerta de farmacéuticos por la venta en línea de pastillas

Habrá protestas contra Milei en la Bolsa de Comercio: Es una persona no grata
Política

Habrá protestas contra Milei en la Bolsa de Comercio: "Es una persona no grata"

Argentina suspende sus exportaciones avícolas por un brote de gripe aviar
economia

Argentina suspende sus exportaciones avícolas por un brote de gripe aviar

Docentes, estatales y jubilados se movilizaron en el centro de Rosario
La Ciudad

Docentes, estatales y jubilados se movilizaron en el centro de Rosario

Lo despidieron y fue preso por extorsionar a su antiguo empleador en una verdulería
Policiales

Lo despidieron y fue preso por extorsionar a su antiguo empleador en una verdulería

Adiós al insomnio: la técnica de Harvard para conciliar el sueño en un minuto
Información General

Adiós al insomnio: la técnica de Harvard para conciliar el sueño en un minuto

Estafas: imputarán al financista Pablo Arcamone, denunciado por 40 personas
Policiales

Estafas: imputarán al financista Pablo Arcamone, denunciado por 40 personas