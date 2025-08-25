Nicki Nicole sopló las velitas y Lamine Yamal confirmó el romance con una foto

Después de semanas de rumores, Lamine Yamal compartió una postal íntima con la rosarina en plena celebración de su cumpleaños

Hace tiempo que vienen circulando rumores sobre un posible romance entre Nicki Nicole y el futbolista del Barcelona Lamine Yamal . En las últimas horas el misterio se terminó: el joven delantero compartió en sus redes sociales una imagen junto a la cantante rosarina por su cumpleaños número 25.

Las especulaciones habían comenzado semanas atrás, cuando ambos fueron vistos “a los besos” a la salida de una discoteca en España . Poco después, Nicki Nicole fue captada en una de las plateas del Estadio Johan Cruyff, alentando al Barça en el partido ante Como, con una camiseta personalizada con el nombre y número del delantero.

En los últimos días, además, se mostraron sonrientes frente a los paparazzi y compartieron historias en Instagram que alimentaron aún más los rumores.

Finalmente, la publicación de Yamal selló la confirmación del romance y revolucionó las redes sociales.

La foto de Nicki Nicole y Lamine Yamal

Este lunes, Lamine Yamal publicó en sus redes sociales una foto junto a Nicki Nicole durante la celebración de su cumpleaños número 25.

En la imagen se los ve sonriendo frente a una torta de cumpleaños, rodeados de globos y pétalos de flores. El delantero de la selección española acompañó la publicación con un emoji de torta y varios corazones.

La fotografía no tardó en causar furor en redes sociales: miles de usuarios reaccionaron sorprendidos por la confirmación del romance.

