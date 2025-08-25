La Capital | Zoom | Nicki Nicole

Nicki Nicole sopló las velitas y Lamine Yamal confirmó el romance con una foto

Después de semanas de rumores, Lamine Yamal compartió una postal íntima con la rosarina en plena celebración de su cumpleaños

25 de agosto 2025 · 08:40hs
La cantante rosarina Nicki Nicole celebró su cumpleaños con Lamine Yamal

La cantante rosarina Nicki Nicole celebró su cumpleaños con Lamine Yamal

Hace tiempo que vienen circulando rumores sobre un posible romance entre Nicki Nicole y el futbolista del Barcelona Lamine Yamal. En las últimas horas el misterio se terminó: el joven delantero compartió en sus redes sociales una imagen junto a la cantante rosarina por su cumpleaños número 25.

Las especulaciones habían comenzado semanas atrás, cuando ambos fueron vistos “a los besos” a la salida de una discoteca en España. Poco después, Nicki Nicole fue captada en una de las plateas del Estadio Johan Cruyff, alentando al Barça en el partido ante Como, con una camiseta personalizada con el nombre y número del delantero.

image

En los últimos días, además, se mostraron sonrientes frente a los paparazzi y compartieron historias en Instagram que alimentaron aún más los rumores.

Finalmente, la publicación de Yamal selló la confirmación del romance y revolucionó las redes sociales.

>> Leer más: ¿Romance confirmado? Nicki Nicole y Lamine Yamal, más juntos que nunca

La foto de Nicki Nicole y Lamine Yamal

Este lunes, Lamine Yamal publicó en sus redes sociales una foto junto a Nicki Nicole durante la celebración de su cumpleaños número 25.

En la imagen se los ve sonriendo frente a una torta de cumpleaños, rodeados de globos y pétalos de flores. El delantero de la selección española acompañó la publicación con un emoji de torta y varios corazones.

La fotografía no tardó en causar furor en redes sociales: miles de usuarios reaccionaron sorprendidos por la confirmación del romance.

image

>> Leer más: ¿Nicki Nicole tiene novio nuevo? La vieron "a los besos" junto a un polémico futbolista

Noticias relacionadas
Mirtha Legrand sin pelos en la lengua

Mirtha criticó a Gimena Accardi: "Nicolás Vázquez quedó como un cornudo"

La Delio Valdez llega a Rosario el próximo 13 de septiembre para presentar su flamante disco El desvelo

La Delio Valdez desembarca con nuevo disco: cumbia, autogestión y encuentro

La nieta de Marcos Camino salió a bancar a Cacho Deicas en el conflicto de Los Palmeras

La nieta de Marcos Camino tras la separación de Los Palmeras: "Soy team Cacho"

Desde su estreno, En el barro se convirtió en lo más visto en Netflix

Ideales para maratonear: las 5 series que la están rompiendo en Netflix

Ver comentarios

Las más leídas

Un hombre y sus hijos murieron tras chocar cuando viajaban a ver el clásico

Un hombre y sus hijos murieron tras chocar cuando viajaban a ver el clásico

Persecución en zona sur: cayó un tiratiros tras una balacera a una casa

Persecución en zona sur: cayó un tiratiros tras una balacera a una casa

Murió una nena de cinco años que entró con lesiones al Vilela: investigan las causas

Murió una nena de cinco años que entró con lesiones al Vilela: investigan las causas

Constatan que la niña fallecida por infección en el Hospital Vilela sufría desnutrición

Constatan que la niña fallecida por infección en el Hospital Vilela sufría desnutrición

Lo último

Nicki Nicole sopló las velitas y Lamine Yamal confirmó el romance con una foto

Nicki Nicole sopló las velitas y Lamine Yamal confirmó el romance con una foto

Fin de semana de Fórmula 1: días y horarios para verlo correr Franco Colapinto

Fin de semana de Fórmula 1: días y horarios para verlo correr Franco Colapinto

Lule Menem desmintió la denuncia de coimas: Nada de lo que hagan frenará la lucha

Lule Menem desmintió la denuncia de coimas: "Nada de lo que hagan frenará la lucha"

La UNR ideó un sistema de aportes voluntarios dirigido a graduados y empresas

Lo recaudado se destinará a equipamiento, a apoyar la participación de estudiantes en eventos académicos y a sostener la infraestructura edilicia en la UNR

La UNR ideó un sistema de aportes voluntarios dirigido a graduados y empresas

Por Lucas Ameriso

Auditorio, escuela y muelle: las ideas para el Parque de la Cabecera

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Auditorio, escuela y muelle: las ideas para el Parque de la Cabecera

La nueva Constitución hierve bajito y Unidos la cocina

Por Facundo Borrego
Exclusivo suscriptores

La nueva Constitución hierve bajito y Unidos la cocina

Adolescente apuñalado en una violenta pelea callejera en Villa Gobernador Gálvez
POLICIALES

Adolescente apuñalado en una violenta pelea callejera en Villa Gobernador Gálvez

Rugby en la cárcel: el primer test match fue para los abogados, pero ganaron todos
La Ciudad

Rugby en la cárcel: el primer test match fue para los abogados, pero ganaron todos

Autorizan un aumento del 28 por ciento en el colectivo interurbano de Santa Fe
La Región

Autorizan un aumento del 28 por ciento en el colectivo interurbano de Santa Fe

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un hombre y sus hijos murieron tras chocar cuando viajaban a ver el clásico

Un hombre y sus hijos murieron tras chocar cuando viajaban a ver el clásico

Persecución en zona sur: cayó un tiratiros tras una balacera a una casa

Persecución en zona sur: cayó un tiratiros tras una balacera a una casa

Murió una nena de cinco años que entró con lesiones al Vilela: investigan las causas

Murió una nena de cinco años que entró con lesiones al Vilela: investigan las causas

Constatan que la niña fallecida por infección en el Hospital Vilela sufría desnutrición

Constatan que la niña fallecida por infección en el Hospital Vilela sufría desnutrición

El mensaje de Central por el hincha que murió cuando iba a ver el clásico

El mensaje de Central por el hincha que murió cuando iba a ver el clásico

Ovación
Newells atentó contra sí mismo en el clásico, con los carrileros impedidos de atacar

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's atentó contra sí mismo en el clásico, con los carrileros impedidos de atacar

Newells atentó contra sí mismo en el clásico, con los carrileros impedidos de atacar

Newell's atentó contra sí mismo en el clásico, con los carrileros impedidos de atacar

Central y la locura de un presente del que debe valerse como plataforma de despegue

Central y la locura de un presente del que debe valerse como plataforma de despegue

Cortó la mufa: Cavani hizo un gol y Boca le ganó 2 a 0 a Banfield

Cortó la mufa: Cavani hizo un gol y Boca le ganó 2 a 0 a Banfield

Policiales
Adolescente apuñalado en una violenta pelea callejera en Villa Gobernador Gálvez
POLICIALES

Adolescente apuñalado en una violenta pelea callejera en Villa Gobernador Gálvez

Constatan que la niña fallecida por infección en el Hospital Vilela sufría desnutrición

Constatan que la niña fallecida por infección en el Hospital Vilela sufría desnutrición

Persecución en zona sur: cayó un tiratiros tras una balacera a una casa

Persecución en zona sur: cayó un tiratiros tras una balacera a una casa

Murió una nena de cinco años que entró con lesiones al Vilela: investigan las causas

Murió una nena de cinco años que entró con lesiones al Vilela: investigan las causas

La Ciudad
Rugby en la cárcel: el primer test match fue para los abogados, pero ganaron todos
La Ciudad

Rugby en la cárcel: el primer test match fue para los abogados, pero ganaron todos

Auditorio, escuela y muelle: las ideas para el Parque de la Cabecera

Auditorio, escuela y muelle: las ideas para el Parque de la Cabecera

La UNR ideó un sistema de aportes voluntarios dirigido a graduados y empresas

La UNR ideó un sistema de aportes voluntarios dirigido a graduados y empresas

El tiempo en Rosario: un lunes despejado y con 21º de máxima

El tiempo en Rosario: un lunes despejado y con 21º de máxima

España sufrió la ola de calor más intensa desde que tiene registros
Información general

España sufrió la ola de calor más intensa desde que tiene registros

Decathlon abre su primer local en la Argentina y busca 90 empleados
Información General

Decathlon abre su primer local en la Argentina y busca 90 empleados

A 34 años del secuestro de Macri: un rescate millonario y el síndrome de Estocolmo
Política

A 34 años del secuestro de Macri: un rescate millonario y el síndrome de Estocolmo

Holiday Inn pone a Rosario en el mapa internacional de la hospitalidad en Argentina
La Ciudad

Holiday Inn pone a Rosario en el mapa internacional de la hospitalidad en Argentina

Condenados por vender droga en la cárcel de Piñero y cobrar transferencias 

Por Claudio Berón

Policiales

Condenados por vender droga en la cárcel de Piñero y cobrar transferencias 

Funes celebró los 150 años de historia con un emocionante desfile cívico militar
La Región

Funes celebró los 150 años de historia con un emocionante desfile cívico militar

Alerta en el Conicet Rosario: Estamos en la puerta de una nueva tanda de despidos

Por Matías Petisce
La Ciudad

Alerta en el Conicet Rosario: "Estamos en la puerta de una nueva tanda de despidos"

Francos sobre las presuntas coimas: Esto tiene que ver con el período preelectoral
Política

Francos sobre las presuntas coimas: "Esto tiene que ver con el período preelectoral"

Por primera vez, Central sumó cinco victorias consecutivas sobre Newells
Ovación

Por primera vez, Central sumó cinco victorias consecutivas sobre Newell's

Newells tuvo muy pocas ambiciones y sufrió la derrota que más le duele

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's tuvo muy pocas ambiciones y sufrió la derrota que más le duele

Reforma constitucional: derecho al agua y a la preservación de humedales
Política

Reforma constitucional: derecho al agua y a la preservación de humedales

Anunciaron que aumentó la morosidad en los pagos de tarjetas de crédito
economia

Anunciaron que aumentó la morosidad en los pagos de tarjetas de crédito

San Lorenzo: absuelta por matar a un perro que atentó contra su familia
La Región

San Lorenzo: absuelta por matar a un perro que atentó contra su familia

Sauce Viejo: se escapó de la comisaría, se tiró al río Coronda y murió
La Región

Sauce Viejo: se escapó de la comisaría, se tiró al río Coronda y murió

Con 105 dictámenes en una semana empieza a escribirse la nueva Carta Magna
Política

Con 105 dictámenes en una semana empieza a escribirse la nueva Carta Magna

Zona noroeste: un incendio destruyó parte de una vivienda precaria
La Ciudad

Zona noroeste: un incendio destruyó parte de una vivienda precaria

Defensa del Consumidor: los servicios financieros, a la cabeza de las denuncias
La Ciudad

Defensa del Consumidor: los servicios financieros, a la cabeza de las denuncias

Suspenden el partido entre Independiente y Platense tras los violentos disturbios
Ovación

Suspenden el partido entre Independiente y Platense tras los violentos disturbios

Detuvieron al financista Daniel Casanovas y su esposa por nuevas denuncias
Policiales

Detuvieron al financista Daniel Casanovas y su esposa por nuevas denuncias

Maximiliano Pullaro: En el Congreso necesitamos votos, no vetos
politica

Maximiliano Pullaro: "En el Congreso necesitamos votos, no vetos"