Netflix: una película con Sandra Bullock, Anne Hathaway y Rihanna, entre las más vistas

Aunque la cinta se estrenó en 2018, sigue en el top 10 de la plataforma. De qué trata “Ocean's 8” y cuánto dura

26 de septiembre 2025 · 09:05hs
En “Oceans 8”

En “Ocean's 8”, Sandra Bullock lidera un grupo de estafadoras. La película llegó este mes a Netflix

Netflix sigue sorprendiendo a sus usuarios con una cartelera que se renueva constantemente. Al catálogo de la plataforma se suman tanto producciones propias como el reestreno de películas y series icónicas. Este es el caso de “Ocean's 8: Las Estafadoras”, una propuesta de acción que reúne a super estrellas y que, aunque originalmente se estrenó en 2018, se posiciona por estos días como una de las más vistas de la plataforma.

El elenco de “Ocean's 8” reune a algunas de las más grandes estrellas de Hollywood: Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Mindy Kaling, Sarah Paulson, Awkwafina, Rihanna, and Helena Bonham Carter se ponen en la piel de ocho estafadoras que orquestan un detallado plan para dar un golpe en la famosa Met Gala de Nueva York.

Aunque la película que mezcla acción, humor, suspenso y glamour ya tiene más de siete años de vida, este septiembre se reestrenó en Netflix y se posicionó como una de las más vistas a nivel global. En Argentina, “Ocean's 8” todavía se ubica dentro del top 10 de las producciones más elegidas.

De qué trata “Ocean's 8: Las Estafadoras”

“Debbie Ocean sale de prisión decidida a robar un deslumbrante collar durante la Met Gala. Para lograr el gran golpe, recluta a siete mujeres cómplices”, reza la sinopsis del filme que fue recientemente agregado a la plataforma de la N roja.

De esta manera, la líder del equipo de las estafadoras es Debbie Ocean (Sandra Bullock). Ella reunirá siete secuaces para idear un minucioso plan para robar el valioso collar "Toussaint" de Cartier, el cual está valorado en más de 150 millones de dólares, durante la noche de la Met Gala en Nueva York.

Para lograrlo, Debbie necesita un equipo con talentos únicos. Recluta a Lou Miller (Cate Blanchett), su socia de confianza; Rose Weil (Helena Bonham Carter), una diseñadora de moda excéntrica; Amita (Mindy Kaling), experta en joyería; Constance (Awkwafina), una carterista prodigiosa; Nine Ball (Rihanna), hacker de primer nivel; y Tammy (Sarah Paulson), exestafadora que busca volver a la acción. Por otro lado, Anne Hathway interpreta a la actriz Daphne Kluger, quien porta el millonario collar.

La película “Ocean's 8: las estafadoras” dura poco menos de dos horas y combina acción con el glamour de las grandes estrellas Hollywood.

