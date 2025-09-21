La Capital | Zoom | Netflix

"El otro París": la comedia romántica de Netflix que arrasa en su semana de estreno

La nueva película protagonizada por Miranda Cosgrove se convirtió en una de las más vistas del top 10 de Netflix

21 de septiembre 2025 · 07:05hs
Una de esas historias de amor que surgen de la forma menos esperada

Una de esas historias de amor que surgen de la forma menos esperada

Netflix sigue apostando fuerte por el género romántico, y el resultado no falla: “El otro París” se posicionó entre los estrenos con mayor repercusión de la plataforma a nivel mundial. A pesar de que algunos críticos señalaron que su trama es predecible, la producción conquistó a la audiencia con una fórmula que nunca pierde vigencia: humor ligero, enredos amorosos y escenarios cargados de encanto.

Protagonizada por Miranda Cosgrove, Pierson Fodé y Frances Fisher, la película se transformó rápidamente en la comedia romántica más popular dentro del top 10. Este film combina los clásicos elementos de las comedias románticas con una premisa original: el contraste entre las expectativas idealizadas del amor parisino y la realidad simple, pero auténtica, de un pueblo texano.

Con la dirección a cargo de Janeen Damian, el núcleo de la producción pasará por la historia entre Dawn (interpretada por Miranda Cosgrove), una joven aspirante a artista y protagonista de la historia, y Trey McAllen (protagonizado por Pierson Fode), el vaquero soltero que se convierte en el principal interés romántico de la trama.

>> Leer màs: Éxito global en Netflix: la miniserie española que se mantiene en el top cinco hace semanas

De que trata esta película de comedia y romance

La historia sigue a Dawn (Miranda Cosgrove), una joven que sueña con estudiar Bellas Artes en Francia. Para cumplir ese objetivo, decide entrar a un reality de citas ambientado en la Ciudad de la Luz. Sin embargo, al llegar descubre que el programa no transcurre en París, Francia, sino en París, Texas, un pequeño pueblo del sur de Estados Unidos.

Lejos de las luces de la Torre Eiffel, Dawn se encuentra con bares de carretera, ferias locales y vecinos curiosos. Lo que parecía un fracaso se convierte en un viaje inesperado: entre risas, choques culturales y desencuentros, surge una conexión genuina con un vaquero local que le hará replantear su visión del amor.

El tráiler de "El otro París"

Embed

Después de Los Palmeras, Cacho Deicas presentó a su nueva banda y anunció un gran show

Rosario Central vs Talleres: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Renovaron el alerta meteorológico naranja en Rosario antes del Día de la Primavera

Encontraron una víbora yarará en un departamento de Puerto Norte

Cómo es convivir con una persona con diagnostico de Alzheimer precoz y por qué no hay que tenerle miedo

El otro París: la comedia romántica de Netflix que arrasa en su semana de estreno

Nuevos beneficios para los suscriptores de la tarjeta BLC: se suma Jumbo

Secuestraron más de 800 dosis de drogas de diseño en la previa de una fiesta electrónica

El aeropuerto subirá de categoría: qué implica y cuáles son los cambios
Milei se aseguró encuentros con Trump y Georgieva en Estados Unidos
El tiempo en Rosario: domingo nublado, fresco y con ráfagas tras la tormenta del sábado
Encontraron una víbora yarará en un departamento de Puerto Norte
Detuvieron a un policía por narcomenudeo durante un allanamiento en zona sur
Después de Los Palmeras, Cacho Deicas presentó a su nueva banda y anunció un gran show

Rosario Central vs Talleres: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Renovaron el alerta meteorológico naranja en Rosario antes del Día de la Primavera

Encontraron una víbora yarará en un departamento de Puerto Norte

Humedad en la ciudad: el truco alemán definitivo para evitar manchas en las paredes

A Alejo Veliz las ganas lo pueden y Ariel Holan apuesta todas su fichas a un 9 ganador

A Alejo Veliz las ganas lo pueden y Ariel Holan apuesta todas su fichas a un 9 ganador

Fútbol Playa: Argentino ya tiene las fechas para jugar la Copa Libertadores en la arena en 2026

El fútbol playa de Central viene pisando sobe arena firme en la Liga Argentina

Secuestraron más de 800 dosis de drogas de diseño en la previa de una fiesta electrónica
Secuestraron más de 800 dosis de drogas de diseño en la previa de una fiesta electrónica

Detuvieron a un policía por narcomenudeo durante un allanamiento en zona sur

Lanzaron una recompensa especial para esclarecer el crimen de una anciana en zona oeste

Una mujer de 74 años sufrió un paro cardíaco y fue reanimada en la vereda

Cómo es convivir con una persona con diagnostico de Alzheimer precoz y por qué no hay que tenerle miedo

Cómo es convivir con una persona con diagnostico de Alzheimer precoz y por qué "no hay que tenerle miedo"

Nuevos beneficios para los suscriptores de la tarjeta BLC: se suma Jumbo

Avances en medicina fetal: cómo resolvieron en Rosario un caso grave antes de que el bebé naciera

El tiempo en Rosario: domingo nublado, fresco y con ráfagas tras la tormenta del sábado

Alejo Veliz le pone el hombro a Central y Ariel Holan volvió a incluirlo como titular

Alejo Veliz le pone el hombro a Central y Ariel Holan volvió a incluirlo como titular

Newells se autoboicotea: las explosivas declaraciones de un DT que duró un semestre

Cierra el aeropuerto hasta diciembre y reabrirá con récord de vuelos 
Cierra el aeropuerto hasta diciembre y reabrirá con récord de vuelos 

Alerta motos: las lesiones graves y ocultas de estos accidentes

Alerta motos: las lesiones graves y "ocultas" de estos accidentes

Milei culpó a la oposición por la crisis en los mercados: Quieren romper todo
Milei culpó a la oposición por la crisis en los mercados: "Quieren romper todo"

Una fan de Lali denunció que fue agredida: Me pegaron por usar su remera
Una fan de Lali denunció que fue agredida: "Me pegaron por usar su remera"

Día de la Primavera: reforzarán los controles con más de 100 agentes
Día de la Primavera: reforzarán los controles con más de 100 agentes

Juegos Suramericanos 2026: reprogramaron el inicio de la cuenta regresiva
Juegos Suramericanos 2026: reprogramaron el inicio de la cuenta regresiva

Una familia de Rosario necesitó en agosto 1.275.857 pesos para no ser pobre
Una familia de Rosario necesitó en agosto 1.275.857 pesos para no ser pobre

Javkin presentó el nuevo programa para preservar los edificios históricos de Rosario
Javkin presentó el nuevo programa para preservar los edificios históricos de Rosario

Discusión con taxistas en el centro: el pasajero golpeado sigue grave pero da señales positivas
Discusión con taxistas en el centro: el pasajero golpeado sigue grave pero da señales positivas

Leche prohibida: alerta alimentaria de Assal para los santafesinos
Leche prohibida: alerta alimentaria de Assal para los santafesinos

Delivery de droga en el centro: Jonatan Gómez cayó tras la condena a su jefe
Delivery de droga en el centro: Jonatan Gómez cayó tras la condena a su jefe

Liberaron al detenido por intento de femicidio de una mujer con quemaduras graves
Liberaron al detenido por intento de femicidio de una mujer con quemaduras graves

Bienes decomisados al delito: se recaudaron $1.200 millones en la cuarta subasta
Bienes decomisados al delito: se recaudaron $1.200 millones en la cuarta subasta

El intendente de Roldán dejó terapia intensiva después de ser operado del corazón
El intendente de Roldán dejó terapia intensiva después de ser operado del corazón

Un tren arrolló un auto en San Lorenzo y murió un hombre de Rosario
Un tren arrolló un auto en San Lorenzo y murió un hombre de Rosario

La ayuda alimentaria subió un 27,5% en Centros Cuidar en forma interanual

La ayuda alimentaria subió un 27,5% en Centros Cuidar en forma interanual

En dos años, el Gran Rosario sumó 19 mil desocupados

En dos años, el Gran Rosario sumó 19 mil desocupados

La Expo Carreras de la UNR recibe a unos 10 mil jóvenes por día

La Expo Carreras de la UNR recibe a unos 10 mil jóvenes por día