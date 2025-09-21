"El otro París": la comedia romántica de Netflix que arrasa en su semana de estreno

La nueva película protagonizada por Miranda Cosgrove se convirtió en una de las más vistas del top 10 de Netflix

Netflix sigue apostando fuerte por el género romántico, y el resultado no falla: “El otro París” se posicionó entre los estrenos con mayor repercusión de la plataforma a nivel mundial . A pesar de que algunos críticos señalaron que su trama es predecible, la producción conquistó a la audiencia con una fórmula que nunca pierde vigencia: humor ligero, enredos amorosos y escenarios cargados de encanto.

Protagonizada por Miranda Cosgrove, Pierson Fodé y Frances Fisher , la película se transformó rápidamente en la comedia romántica más popular dentro del top 10. Este film combina los clásicos elementos de las comedias románticas con una premisa original: el contraste entre las expectativas idealizadas del amor parisino y la realidad simple, pero auténtica, de un pueblo texano.

Con la dirección a cargo de Janeen Damian, el núcleo de la producción pasará por la historia entre Dawn (interpretada por Miranda Cosgrove), una joven aspirante a artista y protagonista de la historia, y Trey McAllen (protagonizado por Pierson Fode), el vaquero soltero que se convierte en el principal interés romántico de la trama.

De que trata esta película de comedia y romance

La historia sigue a Dawn (Miranda Cosgrove), una joven que sueña con estudiar Bellas Artes en Francia. Para cumplir ese objetivo, decide entrar a un reality de citas ambientado en la Ciudad de la Luz. Sin embargo, al llegar descubre que el programa no transcurre en París, Francia, sino en París, Texas, un pequeño pueblo del sur de Estados Unidos.

Lejos de las luces de la Torre Eiffel, Dawn se encuentra con bares de carretera, ferias locales y vecinos curiosos. Lo que parecía un fracaso se convierte en un viaje inesperado: entre risas, choques culturales y desencuentros, surge una conexión genuina con un vaquero local que le hará replantear su visión del amor.

El tráiler de "El otro París"