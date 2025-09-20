Netflix: dos superestrellas en un thriller psicológico que la rompe en el ranking

En los primeros puestos de la plataforma se encuentra una miniserie con un elenco de lujo. Drama, crimen y relaciones familiares son sus ejes principales

La miniserie de Netflix que se roba todas las miradas con un elenco de lujo

Como todas las semanas, Netflix está de estreno y entre las novedades de su amplio catálogo incluye una miniserie del género thriller con un elenco de lujo que se roba todas las miradas. . Con tan solo 8 capítulos, esta producción es ideal para maratonear porque propone un intenso drama lleno de violencia, crimen y oscuridad.

“Un magnate restaurantero de Nueva York debe arriesgar su imperio para salvar a su hermano de manos de peligrosos miembros de la mafia”, es la descripción que hace Netflix de “Black Rabbit”.

Ambientada en Nueva York, esta producción estadounidense combina a la perfección drama, tensión y relaciones familiares. Bajo el ojo del director Jason Bateman y con el protagonismo de dos estrellas de Hollywood, esta propuesta de Netflix promete entretenimiento asegurado y se convierte en la opción ideal para el fin de semana.

De qué se trata "Black Rabbit"

“Black Rabbit” sigue la historia de dos hermanos que, luego de estar durante años distanciados se ven forzados a reencontrarse y enfrentar los secretos y dilemas del pasado. La nueva apuesta de Netflix, retrata la compleja relación entre Jake y Vince Friedken.

Por un lado, Jake es dueño de un exitoso restaurante de la ciudad y un hombre perfeccionista que intenta controlar cada detalle. En contraste, Vince vive en el extremo opuesto: desordenado y atrapado en negocios turbios. Sus intentos fallidos de salir adelante lo empujan a una huida desesperad para dejar atrás deudas y enemigos. Es así como Vince regresa a la ciudad de Nueva York para reencontrarse con su hermano y comenzar una nueva vida.

Ahora bien, al llegar no solo se volverá a encontrar con Jake, sino tambén con viejos conocidos que amenazan con deudas y compromisos pendientes.

El reencuentro de ambos despierta viejas heridas, secretos familiares y dilemas morales donde la lealtad y la traición, lo correcto y lo incorrecto son los ejes claves. Así, la serie combina el pulso del thriller psicológico con la intimidad de un drama familiar.

El elenco de "Black Rabbit"

La serie “Black Rabbit” está encabezada por Jude Law y Jason Bateman, dos estrellas del cine y la televisión estadounidense. Law conocido por sus papeles protagónicos en éxitos como “El descanso”, “Enemigo al acecho”, “Sherlock Holmes”, entre otras. Y Betman que brilló en “Ozark”, “Equipaje de mano” y “Hasta que la muerte los separe”.

En el elenco también destacan nombres como los de Cleopatra Coleman, Sope Dìrísù, Amaka Okafor y Troy Kotsur.

El trailer de "Balck Rabbit"