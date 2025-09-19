Un fin de semana lluvioso con Netflix: tres películas que no fallan para maratonear

Con la lluvia como excusa perfecta para quedarse en casa, Netflix ofrece un drama, una comedia romántica y una sátira basadas en hechos reales

Un drama, una comedia romántica y una comedia dramática y satírica son un éxito en Netflix a días de su estreno.

Con un fin de semana que se perfila lluvioso, no hay mejor plan que quedarse en casa y aprovechar el tiempo libre con una buena película . La buena noticia es que Netflix , la plataforma de streaming por excelencia, ofrece un abanico de títulos pensados para todos los gustos.

Desde clásicos que nunca pierden vigencia hasta estrenos recientes que ya generan conversación, la oferta es amplia y tentadora. Para que la elección no se convierta en una misión imposible, a continuación una selección de tres películas que no solo integran el top 10 de la plataforma, sino que además son ideales para maratonear desde el sillón.

“La mula” es una de las últimas películas de Clint Eastwood y una obligación para los usuarios de Netflix. Se trata de un drama agudo y penetrante, lleno de dilemas, encrucijadas y decisiones complejas . Estrenada en 2018 , la cinta está protagonizada por su propio director .

La película de dos horas cuenta la historia de Earl Stone (Eastwood), un anciano horticultor con problemas financieros que se convierte en el repartidor de un cártel de droga mexicano. En su intento de acercarse a su distanciada familia, sus actividades ilegales constituirán una amenaza latente.

"El otro París"

Protagonizada por Miranda Cosgrove, Pierson Fodé y Frances Fisher, este film combina los clásicos elementos de las comedias románticas con una premisa original: el contraste entre las expectativas idealizadas del amor parisino y la realidad simple, pero auténtica, de un pueblo texano.

La historia sigue a Dawn (Miranda Cosgrove), una joven que sueña con estudiar Bellas Artes en Francia. Para cumplir ese objetivo, decide entrar a un reality de citas ambientado en la Ciudad de la Luz. Sin embargo, al llegar descubre que el programa no transcurre en París, Francia, sino en París, Texas, un pequeño pueblo del sur de Estados Unidos.Lejos de las luces de la Torre Eiffel, Dawn se encuentra con bares de carretera, ferias locales y vecinos curiosos.

Lo que parecía un fracaso se convierte en un viaje inesperado: entre risas, choques culturales y desencuentros, surge una conexión genuina con un vaquero local que le hará replantear su visión del amor.

"Amigos de armas”

“Un masajista se mete en camisa de once varas cuando incursiona junto con un carismático amigo de la infancia en el lucrativo pero turbio tráfico mundial de armas”, reza la sinopsis de Netflix.

Basada en hechos reales y dirigida por Todd Philps, el director de "Joker", “Amigos de armas” retrata la vida de dos jóvenes que de la noche a la mañana logran un contrato por un contrato de 300 millones de dólares con el gobierno de Estados Unidos para abastecer al ejército en Afganistán en la portación de armas.