Netflix: una miniserie dramática adolescente promete convertirse en un fenómeno

La producción canadiense combina tensión, romance, deporte y drama a lo largo de 8 episodios. Todos los detalles de su trama

Netflix le dio la bienvenida a una miniserie canadiense que rápidamente escaló hasta lo más visto en la plataforma y arrasó en distintos países. Es que su trama promete mucho: un nuevo comienzo, un triángulo amoroso y un deporte de élite. Entre tensiones, rivalidades y pasiones, una amante del remo debe encontrar la estabilidad y el equilibrio en su nueva.

Su nombre es “La timonel” y se trata de una miniserie de 8 capítulos protagonizada por Miku Martineau junto a Sam Braun, Kyle Clark y Jessica Paré, entre otros integrantes del elenco.

La producción mete al espectador en el exigente y competitivo mundo del remo , en el cual la protagonista ocupa un lugar central. A lo largo de su trama, explora los conflictos de clase y de género, mientras deja lugar para los romances inevitables y las rivalidades enardecidas.

De qué se trata “La timonel”

La serie sigue a Teagan, una joven promesa del remo que llevaba una vida perfecta hasta que un escándalo familiar la obliga a mudarse y, por consiguiente, cambiarse de escuela.

El asunto es que su nueva y exclusiva academia, Easton Prep, no cuenta con un equipo femenino de remo. Y por ende, para poder seguir su pasión y entrenar su talento, Teagan decide unirse al equipo masculino de élite, desempeñando la función de timonel.

Un timonel es la persona encargada de gobernar y dirigir el timón. En el remo, se trata de un tripulante que no rema sino que dicta las órdenes y mantiene el rumbo, aplicando estrategias y motivando al equipo.

Su lugar en el equipo masculino desatará toda una serie de tensiones de género y de clase, así como le abrirá las puertas a un triángulo amoroso inescapable. Combinando la adrenalina y los cambios que una nueva vida plantea, Teagan intentará mantenerse a flote.

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Trailer de “La timonel”