La nueva comedia dramática de Tyler Perry llegó a Netflix

La tercera entrega de la franquicia de Perry gira sobre la misma premisa que las anteriores y promete el drama, las risas y el caos típico de su cine

Netflix acaba de recibir la última novedad en el cine de comedia dramática . Se trata de la nueva película de Tyler Perry , la tercera entrega del drama de parejas que inició en 2007 con “Why Did I Get Married?” y continuó en 2010 con “Why Did I Get Married Too?”.

La cinta que completa la historia es “Why Did I Get Married Again?”, en español, “ ¿ Por qué me casé, entonces?” , la primera de las tres que desembarca directamente en una plataforma de streaming. Su premisa se mantiene intacta y continúa la historia de las anteriores. Es una vista imperdible para quienes ya vieron las dos primeras entregas.

En “ ¿ Por qué me casé, entonces?” el grupo de viejos amigos arma sus valijas y prepara sus emociones para asistir a un caótico casamiento en Italia que los hace cuestionarse si han sido un buen ejemplo para sus hijos. Entre drama, escenas escandalosas, risas y diálogos ácidos, la película construye una comedia emotiva, romántica e irreverente que suma a una nueva generación de personajes con mucho por decir.

De qué se trata “¿Por qué me casé, entonces?”

Después de algunos años sin verse, el reconocido grupo de parejas se reúne en el Lago de Como, en Italia, con motivo del casamiento de Jasmine, la hija de Marcus y Angela, con Wesley.

Pero por supuesto que la celebración cambia de rumbo cuando algunos secretos y problemas de pareja empiezan a quedar bajo el foco. Asimismo, el grupo empieza a notar algunos patrones de comportamiento repetidos en la nueva generación, reflexionando y cuestionando si han sido un buen ejemplo para sus hijos.

“¿Por qué me casé, entonces?” vuelve a reunir al famoso grupo apelando a la nostalgia y lo emotivo, sin dejar de lado la irreverencia y el ingenio propios de Perry que hacen reír a los usuarios desde hace tiempo.

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Trailer de “¿Por qué me casé, entonces?”