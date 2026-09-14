El tiempo en Rosario: martes con un poco de sol y una máxima de 20º

Los registros irían en aumento y podrían alcanzar los 28º el fin de semana

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este martes 14 de septiembre en Rosario cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima de 20º, que se repetiría el miércoles y seguiría subiendo desde el jueves con posibilidades de llegar a 28º el domingo.

La madrugada del martes llega con vientos leves del noroeste, un registro de 10º y cielo despejado cambiando a algo nublado en la mañana, cuando las marcas descenderían a 7º. Para la tarde se espera cielo parcialmente nublado con una máxima de 20º bajando a 14º en la noche.

El miércoles prácticamente no habría cambios en las condiciones, con 20º de máxima y 7º de mínima, aunque por la mañana podría estar despejado.

El jueves estaría ligeramente nublado, con los termómetros en aumento: una máxima en torno a los 24º y una mínima de 10º.

Para el viernes se anuncian temperaturas entre 25º y 11º, con cielo mayormente nublado.

El sábado estaría parcialmente nublado, con 26º de máxima y 13º de mínima.

El domingo estaría mayormente nublado pero los registros seguirían en alza: una máxima de 26º y una mínima de 14º.