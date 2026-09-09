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Netflix presentó el trailer de "Mis muertos tristes", la nueva miniserie basada en los cuentos de Mariana Enriquez

Mercedes Morán y Dolores Fonzi protagonizan una historia de 4 capítulos dirigida por el chileno Pablo Larraín. Llegará a Netflix el 24 de septiembre. El trailer y los detalles de su trama

9 de septiembre 2026 · 18:12hs
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Mis muertos tristes desembarcará en Netflix el 24 de septiembre 

"Mis muertos tristes" desembarcará en Netflix el 24 de septiembre 

Netflix aumentó el entusiasmo de sus usuarios con el estreno del trailer oficial de “Mis muertos tristes”, la nueva miniserie de 4 capítulos basada en los cuentos de la reconocida escritora Mariana Enriquez y protagonizada por Mercedes Morán, Dolores Fonzi, Alejandra Flechner, Carolina Alvarez y un gran elenco.

Después de su estreno mundial en la 74º edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián (donde será presentada como largometraje), la miniserie dirigida por el chileno Pablo Larraín desembarcará en Netflix y estará disponible en su catálogo desde el 24 de este mes.

“Mis muertos tristes”, producida por Fabula, articula la narración del cuento homónimo de la premiada escritora argentina tomando pasajes y personajes de otras de sus obras, como “Julie” y “Un lugar soleado para gente sombría", entre otros. La adaptación estuvo a cargo de Mariana Enriquez, Guillermo Calderón, Anastasia Ayazi y Pablo Larraín.

>>Leer más: Netflix: siete estrenos destacados que llegan en septiembre

De qué se trata “Mis muertos tristes”

Tal como adelantó Netflix, la producción de Larraín sigue a Ema, una médica recién jubilada que puede ver a los muertos, quien intenta procesar la muerte de su madre y sus propias cuentas pendientes. Todo cambia con la llegada de su sobrina Julie y el asesinato de tres adolescentes en Piedrabuena (barrio del conurbano atravesado por la violencia), hechos que desatan un extraño fenómeno que rompe el frágil equilibrio entre vivos y muertos.

“Lo que hasta entonces había sido una carga de Ema comienza a expandirse por todo el barrio: los muertos empiezan a hacerse presentes y nadie podrá escapar al sonido de sus propios fantasmas”, amenaza su sinopsis.

>>Leer más: Cinco producciones para conocer en Netflix este fin de semana

Trailer oficial de “Mis muertos tristes”

Después de una ansiosa espera, el trailer oficial de “Mis muertos tristes” ya está disponible. Por su parte, el estreno de la producción será el 24 de septiembre.

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