Entre las últimas incorporaciones de Netflix , el género de comedia tuvo un lugar especial. Combinadas con drama, romance o acción , las películas para reír estuvieron dando vueltas entre lo más visto. Por eso, vale la pena repasar las tres comedias recientes que los usuarios estuvieron eligiendo.

Si bien la plataforma ofrece todo tipo de géneros y de películas, las comedias son una de las categorías más elegidas a la hora de desconectarse y divertirse en Netflix. Este tipo de producciones ofrece comfort y la posibilidad de pasar un buen rato desde la comodidad del hogar, metiéndose en situaciones caóticas y entretenidas, con personajes y diálogos entrañables e ingeniosos.

Tres películas nuevas para reír en Netflix

“¿Por qué me casé, entonces?”

Tyler Perry estrenó la tercera entrega del drama de parejas que inició en 2007 con “Why Did I Get Married?” y continuó en 2010 con “Why Did I Get Married Too?”. En este caso, acaba de desembarcar “¿Por qué me casé, entonces?”, manteniendo intacta la premisa y continuando la historia de las cintas anteriores. Entre drama, escenas escandalosas, risas y diálogos ácidos, la película construye una comedia emotiva, romántica e irreverente que suma a una nueva generación de personajes con mucho por decir.

Después de algunos años sin verse, el reconocido grupo de parejas se reúne en el Lago de Como, en Italia, con motivo del casamiento de Jasmine, la hija de Marcus y Angela, con Wesley. Pero por supuesto que la celebración cambia de rumbo cuando algunos secretos y problemas de pareja empiezan a quedar bajo el foco. Asimismo, el grupo empieza a notar algunos patrones de comportamiento repetidos en la nueva generación, reflexionando y cuestionando si han sido un buen ejemplo para sus hijos.

“Profesión peligro”

Donde esté Ryan Gosling se sabe que hay risas aseguradas. Recientemente, Netflix incorporó una de sus últimas comedias, “Profesión peligro”, un film dirigido por David Leitch a partir de un guion de Drew Pearce que combina acción y romance en una historia explosiva. Persecuciones, acrobacias, saltos y explosiones se llevan el foco de una historia entretenida que no deja de lado el humor y guarda un lugar para el amor. Emily Blunt se suma a Gosling en el protagónico.

La película sigue a Colt Seavers, un doble de riesgo que viene de atravesar uno de los momentos más difíciles de su carrera. Después de sufrir un accidente que puso su trabajo y su vida en riesgo, Colt decidió alejarse de los sets de filmación. Pero lejos del reflector recibe una propuesta para regresar a los estudios en una situación compleja: la película en la que debe actuar cuenta con su antigua pareja al frente de la producción. A todo esto se suma la entrada en escena de una conspiración siniestra.

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“No se desea buena suerte”

Quienes quieran reír pero también les interese el clima dramático y sentimental, tienen que darle una oportunidad a la nueva película producida por Adam Sandler, “No se desea buena suerte”. Como se puede inferir por su título, la película tiene mucho que ver con el teatro. La protagonista, Sophie, interpretada por Sunny Sandler, es una adolescente con el sueño de triunfar en el mundo de las artes escénicas. Pero su principal dificultad en su camino será anteponerse a la enfermedad que padece su propia madre y a las crisis de su propia familia justo cuando obtiene el papel protagónico en la obra de su instituto.

La película está dirigida por Julia Hart a partir de un guion basado en su propia historia, escrito por ella junto con Laura Hankin y Jordan Horowitz. “No se desea buena suerte” combina la música y el drama en un relato que hace reír y emocionar por partes iguales.