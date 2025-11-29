La Capital | Zoom | estrenos

Diciembre en plataformas: los estrenos que llegan a Netflix, Amazon, y Disney+

Este mes, habrá de todo en el universo del streaming. Se destaca la llegada del final de "Stranger Things", la nueva temporada de "Emily in Paris" y varias películas con estrellas

29 de noviembre 2025 · 08:00hs
Los cuatro episodios finales de la serie Stranger Things son uno de los estrenos destacados de diciembre en el universo de las plataformas de streaming

Los cuatro episodios finales de la serie "Stranger Things" son uno de los estrenos destacados de diciembre en el universo de las plataformas de streaming

En el mes de noviembre habrá estrenos a lo largo y ancho de las plataformas de streaming. Con la llegada del último mes del 2025 y de las fiestas, Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, y Disney+ renuevan sus catálogos con opciones ideales para maratonear en el sillón, y hacer una pausa de las miles de reuniones de fin de año.

Por un lado, este mes se destaca la llegada de la tanda final de episodios de "Stranger Things", que se estrenarán en Netflix entre el 25 y el 31 de diciembre. En la misma plataforma, se podrá ver la quinta temporada de la popular serie "Emily in Paris", en la que la protagonista deja la ciudad de sus sueños y se traslada a Roma.

Por otro lado, en el universo de las películas, habrá varios lanzamientos distinguidos: la ópera prima de Kate Winslet (el drama navideño "Adiós, June"), el nuevo filme de Noah Baumbach (con George Clooney, Adam Sandler y gran elenco), y la tercera entrega de la saga "Knives Out" (de Rian Johnson, protagonizada por Daniel Craig y completada por un gran elenco lleno de estrellas).

>> Leer más: Estrenos de cine en Rosario: una esperada secuela de aventuras, terror estadounidense y un romance coreano

A continuación, un repaso por las novedades destacadas del mes:

Amazon Prime Video

- “¡Vaya Navidad!”. 3 de diciembre

Claire Clauster (Michelle Pfeiffer) se encarga de que su familia tenga una Navidad increíble todos los años. En esta oportunidad, organiza una excursión especial por las fiestas. Pero su familia, que no valora sus esfuerzos, la olvida en su casa a lo "Mi pobre Angelito". Claire, harta de no ser tenida en cuenta, emprende una escapada que le revela la magia de una Navidad inesperada. Además de Pfeiffer, la película tiene un elenco de lujo lleno de estrellas: Felicity Jones, Chloë Grace Moretz, Danielle Brooks, Maude Apatow, Jason Schwartzman, y Eva Longoria, entre otros.

Embed - VAYA NAVIDAD Trailer (2025) SUBTITULADO / Oh What Fun Trailer [HD]

- “Merv”. 10 de diciembre

Una pareja recientemente separada (interpretada por Charlie Cox y Zooey Deschanel) se da cuenta que el perro que tienen en común está deprimido. Para subirle el ánimo, emprenden un viaje los tres juntos y los humanos de la familia terminan redescubriendo su amor.

Embed - Merv - Tráiler Oficial | Prime Video

- “Fallout”. Temporada 2. 16 de diciembre

Basada en la popular franquicia de videojuegos, la serie se ambienta dos siglos después de la Gran Guerra popular de 2077, en la que la sociedad se derrumbó tras un holocausto nuclear. En la segunda temporada, los residentes de lujosos refugios emergen al páramo radiactivo de New Vegas: un desierto brutal repleto de violencia y secretos.

Embed - Fallout - Segunda Temporada | Tráiler Oficial | Prime Video

- “En esa dirección”. 10 de diciembre

"He Went That Way" (en inglés original) es una película estadounidense de suspenso y crimen real, estrenada en 2023. Dirigida por Jeffrey Darling (en su debut como director) y protagonizada por Jacob Elordi y Zachary Quinto, sigue a Jim Goodwin, un entrenador de animales que viaja acompañado por su mascota chimpancé y decide levantar a un hombre que hace dedo en la ruta. Ese hombre misterioso se revela como un asesino en serie. Está inspirada en acontecimientos de la vida real que involucran al asesino en serie Larry Lee Ranes.

Embed - En esa dirección ( He Went That Way ) 2024 Trailer Pelicula Subtitulado Español

“Bad Boys: Hasta La Muerte”. 25 de diciembre

La cuarta y más reciente entrega de la popular saga de comedia de acción llega a plataformas. Los policías más famosos del mundo (interpretados por supuesto por Will Smith y Martin Lawrence) están de vuelta, con acción y comedia al límite. Pero esta vez, los mejores de Miami se dan a la fuga, desatando caos por toda la ciudad.

Embed - Bad Boys: Hasta la Muerte | Tráiler Oficial

“31 Minutos: La Película”. 26 de diciembre

Después del éxito global de su Tiny Desk (que acumula más de un millón de vistas), el emblemático programa chileno de títeres llega a plataformas con su película de 2008. En el filme, el equipo de 31 Minutos navega hacia una isla enigmática para liberar a su productor Juanín Juan Harry, capturado por la coleccionista Cachirula. Entre peligros descabellados, carcajadas y giros inesperados, demuestran que la amistad todo lo puede.

Embed - 31 minutos - Trailer "31 minutos, la película" (2008)

Netflix

- "Los abandonados". 4 de diciembre.

Washington, década de 1850. Dos familias lideradas por poderosas matriarcas interpretadas por Lena Headey ("Game of Thrones") y Gillian Anderson ("Sex Education", "Los Expedientes Secretos X"). Fiona Nolan (Headey) es una irlandesa que, al no poder concebir hijos, decide optar a cuatro niños huérfanos y asentarse en Oregon. Poco después, una familia aristócrata europea (comandada por el personaje de Anderson) la confronta por la disputa de esas tierras.

Embed - LOS ABANDONADOS Trailer SUBTITULADO / The Abandons Trailer SUBTITULADO [HD] Netflix

- “Estado de fuga 1986”. 4 de diciembre

En este escalofriante drama inspirado en una masacre que sacudió a la Bogotá de los años 80, un veterano del ejército entabla una retorcida amistad con un joven estudiante.

Embed - Estado de fuga 1986 | Tráiler oficial | Netflix

- “Jay Kelly”. 5 de diciembre

En la nueva película del nominado al Oscar Noah Baumbach ("Historia de un matrimonio", "Frances Ha"), la estrella de cine Jay Kelly (George Clooney) enfrenta su pasado y su presente en un viaje por Europa acompañado de su mánager (Adam Sandler). Un coming of age, co escrito entre Baumbach y la actriz Emily Mortimer ("The Newsroom"), con un elenco de lujo integrado por: Laura Dern, Billy Crudup, Riley Keough, Grace Edwards, Patrick Wilson, Eve Hewson (la hija de Bono de U2), Greta Gerwig, Alba Rohrwacher.

Embed - Jay Kelly | Tráiler oficial | Netflix

- “Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out”. 12 de diciembre

Se trata de la tercera entrega de "Knives Out", la saga de suspenso y comedia dirigida por Rian Johnson que conquistó al mundo. Esta vez, el detective Benoit Blanc (Daniel Craig) se une a un sacerdote joven y honesto (Josh O'Connor) para investigar un crimen que de tan perfecto parece imposible. Como siempre, el reparto está plagado de estrellas de primer nivel: Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis, Jeremy Renner, Kerry Washington, Andrew Scott, Thomas Haden Church, Jeffrey Wright, Bridget Everet , y Joseph Gordon-Levitt.

Embed - Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out | Avance oficial | Netflix

- "Ciudad de sombras". 12 de diciembre

Barcelona amanece con un cuerpo en llamas colgando de La Pedrera, uno de los edificios más icónicos de Gaudí, y un policía desacreditado debe regresar a la acción para atrapar al asesino.

Embed - Ciudad de sombras | Tráiler oficial | Netflix España

- “Emily en París". Temporada 5. 18 de diciembre

En esta quinta temporada de la popular serie, Emily (Lily Collins) ya no está en París. La protagonista pide traslado a la nueva oficina de la Agence Grateau en Roma. Aunque va a dividir su tiempo entre las dos ciudades, un nuevo personaje italiano, Marcello (interpretado por Eugenio Franceschini), complicará el equilibrio al que Emily aspira.

Embed - Emily en París | Avance oficial de la temporada 5 | Netflix

- “Miss Carbón”. 19 de diciembre

Después de su paso en cines, llega a plataformas la nueva película de la argentina Agustina Macri (hija de Mauricio, y directora de "Soledad"). Carlita, una mujer trans (la chilena Lux Pascal, hermana de Pedro) sueña con trabajar en las minas de carbón, pero en un pueblo marcado por el conservadurismo y la superstición, deberá luchar para ganarse su lugar bajo tierra. El elenco lo completan Laura Grandinetti, Romina Escobar, Leixandre Gómez Davi, Simone Mercado, Federico Marzullo, Gabriela Pastor y Paco León.

Embed - MISS CARBÓN TRAILER - 12 DE JUNIO SOLO EN CINES

- “Adiós, June”. 24 de diciembre.

Este drama navideño es el debut como directora de Kate Winslet, a partir de un guion escrito por su hijo Joe Anders. Narra la historia de cuatro hermanos (y de su exasperante padre), cuyas vidas cambian repentinamente como consecuencia del repentino deterioro en la salud de su madre, en la víspera de las fiestas. El reparto incluye a Toni Collette, Johnny Flynn, Andrea Riseborough, Timothy Spall, Helen Mirren y la propia Winslet.

Embed - Adiós, June | Tráiler oficial | Netflix

- “Stranger Things”. Temporada 5. Volumen 2 y gran final. 25 y 31 de diciembre.

Es 1987 y el pueblo de Hawkins sigue conmocionado por la apertura de múltiples portales a "el otro lado". Los héroes se unen para lograr un objetivo común: encontrar y matar a Vecna, el demonio villano que acecha a la comunidad y al grupo de amigos hace tiempo, y ahora amenaza con destruir el mundo. Pero Vecna desapareció sin dejar rastro. Para complicar más las cosas, el gobierno declaró al pueblo en cuarentena e intensificó la búsqueda de Eleven, obligándola a ocultarse una vez más. La batalla final parece inminente, y el grupo deberá enfrentarse a una oscuridad más poderosa y mortal que nunca.

El volumen 1 de la temporada final, compuesto por cuatro episodios, se estrenó el 26 de noviembre. El volumen 2, de tres episodios, se podrá ver el 25 de diciembre y el final se verá el 31 de diciembre.

Disney+

“Toda la verdad”. 10 de diciembre

Protagonizada por Ethan Hawke, sigue las andanzas del periodista ciudadano Lee Raybon, que siempre se mete en problemas como autoproclamado "historiador de la verdad". Tras publicar una entrevista exclusiva sobre la poderosa familia Washberg, el sospechoso suicidio de Dale Washberg (Tim Blake Nelson) le confirma a Lee que ha dado con algo muy grande. Estrena con todos los episodios disponibles.

Embed - THE LOWDOWN Trailer SUBTITULADO [HD] Ethan Hawke.

“Percy Jackson y los dioses del Olimpo”. Temporada 2. 10 de diciembre

La nueva temporada de Percy Jackson y los dioses del Olimpo está basada en la segunda entrega de la serie de libros bestseller, titulada “El Mar de los Monstruos”. Percy Jackson (Walker Scobell) regresa al Campamento Mestizo un año después y se encuentra con que su mundo está patas arriba. Su amistad con Annabeth (Leah Sava Jeffries) está cambiando, se entera de que tiene un cíclope por hermano llamado Tyson (Daniel Diemer), Grover ha desaparecido y el campamento está siendo asediado por las fuerzas de Kronos. El viaje de Percy para arreglar las cosas lo llevará fuera del mapa y al mortal Mar de los Monstruos, donde un destino secreto aguarda al hijo de Poseidón. Estrena con dos episodios, y después habrá uno nuevo episodio todos los miércoles.

Embed - Percy Jackson y los dioses del Olimpo | Tráiler Subtitulado | Disney+

“The End Of An Era” y “Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show”. 12 de diciembre

Taylor Swift, la artista ganadora de 14 premios Grammy, llega a plataformas con dos nuevos proyectos que ofrecen una mirada sin precedentes a su histórica gira “The Eras Tour”, que pasó por Argentina a finales de 2023. "The End of an Era", una docuserie de seis episodios (estrena dos por semana), se adentra en el desarrollo y el funcionamiento interno del detrás de cámara que dieron origen al fenómeno del tour. Por otro lado, “Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show” es la película completa del concierto en el que presenta por primera vez el álbum “The Tortured Poets Department”.

“Mad Men”. 14 de diciembre

Las siete temporadas de la icónica serie protagonizada por Jon Hamm, desembarcan en Disney+.

