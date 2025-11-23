Robaron en Buenos Aires la "bicicleta de Will" de "Stranger Things"

La acción de marketing de Netflix por el lanzamiento de los nuevos capítulos de la serie tuvo un final inesperado

La llegada de la quinta y última temporada de “Stranger Things” tuvo un giro inesperado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba).

Para promocionar el estreno del 27 de noviembre próximo, Netflix montó una escenografía urbana que recreaba un rincón icónico de Hawkins, la ciudad ficticia de la serie.

La instalación, ubicada en un punto estratégico de la Ciudad, incluía elementos distintivos de la escenografía, entre ellos, la bicicleta de Will Byers, uno de los personajes centrales. Pero la acción publicitaria se vio frustrada por un hecho delictivo.

La bicicleta utilizada como parte de la escenografía fue robada por desconocidos que desmantelaron parcialmente el montaje de Netflix para poder llevarse el rodado.

2025-11-23 bicicleta stranger things antes y despues

La bicicleta de Will es un símbolo recurrente en la serie, ya que es el medio de locomoción que utilizan los chicos para iniciar sus aventuras y, en particular, está ligada a la desaparición del personaje en la primera temporada.

El robo generó una mezcla de indignación y humor entre los seguidores en redes, quienes destacaron el toque tragicómico del incidente.

Los primeros cuatro episodios de la temporada final de "Stranger Things" llegarán streaming de Netflix a la una de la madrugada del próximo 27 de noviembre en Argentina (unas horas antes en Estados Unidos), mientras que el 25 de diciembre se lanzarán tres episodios y el cierre de la historia está programado para el 31 de diciembre.

Los creadores, los hermanos Duffer, prometieron que cada episodio tendrá escala cinematográfica, con más de 650 horas de material filmado a lo largo de 2024.

Netflix lanzará contenidos exclusivos detrás de escena y nuevos productos derivados de la historia de Hawkins.

Para el final de la serie, la actriz Linda Hamilton se suma al elenco original, que incluye a Millie Bobby Brown (Eleven), Finn Wolfhard (Mike), Gaten Matarazzo (Dustin), Caleb McLaughlin (Lucas), Sadie Sink (Max), Noah Schnapp (Will), Winona Ryder (Joyce) y David Harbour (Hopper).