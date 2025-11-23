La Capital | Zoom | Bicicleta

Robaron en Buenos Aires la "bicicleta de Will" de "Stranger Things"

La acción de marketing de Netflix por el lanzamiento de los nuevos capítulos de la serie tuvo un final inesperado

23 de noviembre 2025 · 19:51hs
Robaron en Buenos Aires la bicicleta de Will de Stranger Things

La llegada de la quinta y última temporada de “Stranger Things” tuvo un giro inesperado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba).

Para promocionar el estreno del 27 de noviembre próximo, Netflix montó una escenografía urbana que recreaba un rincón icónico de Hawkins, la ciudad ficticia de la serie.

>> Leer más: Netflix: se estrenó el tráiler de la temporada final de "Stranger Things"

La instalación, ubicada en un punto estratégico de la Ciudad, incluía elementos distintivos de la escenografía, entre ellos, la bicicleta de Will Byers, uno de los personajes centrales. Pero la acción publicitaria se vio frustrada por un hecho delictivo.

La bicicleta utilizada como parte de la escenografía fue robada por desconocidos que desmantelaron parcialmente el montaje de Netflix para poder llevarse el rodado.

2025-11-23 bicicleta stranger things antes y despues

La bicicleta de Will es un símbolo recurrente en la serie, ya que es el medio de locomoción que utilizan los chicos para iniciar sus aventuras y, en particular, está ligada a la desaparición del personaje en la primera temporada.

El robo generó una mezcla de indignación y humor entre los seguidores en redes, quienes destacaron el toque tragicómico del incidente.

Los primeros cuatro episodios de la temporada final de "Stranger Things" llegarán streaming de Netflix a la una de la madrugada del próximo 27 de noviembre en Argentina (unas horas antes en Estados Unidos), mientras que el 25 de diciembre se lanzarán tres episodios y el cierre de la historia está programado para el 31 de diciembre.

Los creadores, los hermanos Duffer, prometieron que cada episodio tendrá escala cinematográfica, con más de 650 horas de material filmado a lo largo de 2024.

Netflix lanzará contenidos exclusivos detrás de escena y nuevos productos derivados de la historia de Hawkins.

Para el final de la serie, la actriz Linda Hamilton se suma al elenco original, que incluye a Millie Bobby Brown (Eleven), Finn Wolfhard (Mike), Gaten Matarazzo (Dustin), Caleb McLaughlin (Lucas), Sadie Sink (Max), Noah Schnapp (Will), Winona Ryder (Joyce) y David Harbour (Hopper).

Noticias relacionadas
Carolina Torres y Juliana González protagonizan Astronautas, la obra de Mariano Tenconi Blanco, que se podrá ver el jueves 27 en el CEC

Vuelve "Astronautas", una revancha sudamericana de los viajes espaciales

Una película de romance, festividades y burbujas la rompe en Netflix

Netflix: la comedia romántica que no puede faltar este fin de semana

Valentina Cervantes cocinó junto a sus hijos en la última gala de MasterChef Celebrity

Benja, el bebé de Valentina Cervantes, causó furor en "MasterChef Celebrity"

Cris Morena denunció a un hombre que la acosa desde el año 2020

Cris Morena denunció a un acosador: fotos y anotaciones halladas durante el allanamiento

Ver comentarios

Las más leídas

Juveniles de Newells con una formación acelerada, a disposición del futuro DT

Juveniles de Newell's con una formación acelerada, a disposición del futuro DT

Fraude con combustible en Jefatura: Había que generar dinero y subirlo

Fraude con combustible en Jefatura: "Había que generar dinero y subirlo"

El peor pasillo: los jugadores de Estudiantes le dieron la espalda al campeón Central

El peor pasillo: los jugadores de Estudiantes le dieron la espalda al campeón Central

Central perdió 1 a 0 ante Estudiantes en el Gigante y quedó eliminado del Clausura 2025

Central perdió 1 a 0 ante Estudiantes en el Gigante y quedó eliminado del Clausura 2025

Lo último

Central fue un número uno todo el año con copa incluida, pero perdió el brillo final

Central fue un número uno todo el año con copa incluida, pero perdió el brillo final

Ariel Holan: Estoy orgulloso de los jugadores porque dieron todo

Ariel Holan: "Estoy orgulloso de los jugadores porque dieron todo"

La nieta de John F. Kennedy reveló que le diagnosticaron un cáncer terminal

La nieta de John F. Kennedy reveló que le diagnosticaron un cáncer terminal

Narcoavionetas abandonadas: en lo que va del 2025 se encontraron seis en Santa Fe y la región

El último hallazgo se produjo el jueves pasado en el departamento San Cristóbal, donde se encontró una aeronave con bandera boliviana
Narcoavionetas abandonadas: en lo que va del 2025 se encontraron seis en Santa Fe y la región
Un partido chiquito de Central para una desazón mayúscula sin alargue

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Un partido chiquito de Central para una desazón mayúscula sin alargue

El uno x uno de Central ante Estudiantes: Broun y Ovando, los más parejos

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El uno x uno de Central ante Estudiantes: Broun y Ovando, los más parejos

Di María tras la caída de Central: qué dijo del pasillo de espaldas de Estudiantes
Ovación

Di María tras la caída de Central: qué dijo del pasillo de espaldas de Estudiantes

Reforma laboral: el Consejo de Mayo define el texto final que irá al Congreso
Política

Reforma laboral: el Consejo de Mayo define el texto final que irá al Congreso

A un fiscal de Rosario le robaron en Pinamar una pistola y documentación
Policiales

A un fiscal de Rosario le robaron en Pinamar una pistola y documentación

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Juveniles de Newells con una formación acelerada, a disposición del futuro DT

Juveniles de Newell's con una formación acelerada, a disposición del futuro DT

Fraude con combustible en Jefatura: Había que generar dinero y subirlo

Fraude con combustible en Jefatura: "Había que generar dinero y subirlo"

El peor pasillo: los jugadores de Estudiantes le dieron la espalda al campeón Central

El peor pasillo: los jugadores de Estudiantes le dieron la espalda al campeón Central

Central perdió 1 a 0 ante Estudiantes en el Gigante y quedó eliminado del Clausura 2025

Central perdió 1 a 0 ante Estudiantes en el Gigante y quedó eliminado del Clausura 2025

Central quiere subir el primer escalón en busca de otro título

Central quiere subir el primer escalón en busca de otro título

Ovación
Ariel Holan: Estoy orgulloso de los jugadores porque dieron todo
Ovación

Ariel Holan: "Estoy orgulloso de los jugadores porque dieron todo"

Ariel Holan: Estoy orgulloso de los jugadores porque dieron todo

Ariel Holan: "Estoy orgulloso de los jugadores porque dieron todo"

Di María tras la caída de Central: qué dijo del pasillo de espaldas de Estudiantes

Di María tras la caída de Central: qué dijo del pasillo de espaldas de Estudiantes

Un partido chiquito de Central para una desazón mayúscula sin alargue

Un partido chiquito de Central para una desazón mayúscula sin alargue

Policiales
Un hombre recibió cinco balazos en la zona norte: uno le dio en los testículos
Policiales

Un hombre recibió cinco balazos en la zona norte: uno le dio en los testículos

Embistió a una moto y huyó: una pareja gravemente herida fue trasladada al Heca

Embistió a una moto y huyó: una pareja gravemente herida fue trasladada al Heca

A un fiscal de Rosario le robaron en Pinamar una pistola y documentación

A un fiscal de Rosario le robaron en Pinamar una pistola y documentación

Fraude con combustible en Jefatura: Había que generar dinero y subirlo

Fraude con combustible en Jefatura: "Había que generar dinero y subirlo"

La Ciudad
Primer operativo de alcoholemia en el río Paraná: controles sin sanciones
La Ciudad

Primer operativo de alcoholemia en el río Paraná: controles sin sanciones

El proyecto que busca revivir a Village Rosario, el complejo que marcó una era

El proyecto que busca revivir a Village Rosario, el complejo que marcó una era

Más de 2 mil estudiantes secundarios participan de las tutorías presenciales

Más de 2 mil estudiantes secundarios participan de las tutorías presenciales

El Hospital Centenario tiene un nuevo tomógrafo oftalmológico de última generación

El Hospital Centenario tiene un nuevo tomógrafo oftalmológico de última generación

La verdadera destrucción del delta: preocupa el alza de terraplenes en las islas

Por Tomás Barrandeguy

La Ciudad

"La verdadera destrucción del delta": preocupa el alza de terraplenes en las islas

Casa Amiga: el último lugar de abrigo contra la violencia de género en Rosario

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Casa Amiga: el último lugar de abrigo contra la violencia de género en Rosario

Caso Giovani Mvogo Eteme: a un año de su muerte convocan a una marcha

Por Matías Petisce
La Ciudad

Caso Giovani Mvogo Eteme: a un año de su muerte convocan a una marcha

Escapar hacia adelante, la paradoja del plan económico de Milei

Por Julián Guarino / Especial para La Capital
Opinión

Escapar hacia adelante, la paradoja del plan económico de Milei

Los nuevos ministros de Milei: un militar y una funcionaria del Plan Bandera
politica

Los nuevos ministros de Milei: un militar y una funcionaria del Plan Bandera

Más de 2 mil estudiantes secundarios participan de las tutorías presenciales
La Ciudad

Más de 2 mil estudiantes secundarios participan de las tutorías presenciales

La UGR expande su oferta académica con carreras presenciales y a distancia
La Ciudad

La UGR expande su oferta académica con carreras presenciales y a distancia

Embargos millonarios para directivo de Vicentin y exdirector rosarino de Afip
Policiales

Embargos millonarios para directivo de Vicentin y exdirector rosarino de Afip

Normal 3 busca reforzar el poder de su vóley y también afianzar lazos sociales

Por Ariel Etcheverry

LA CIUDAD

Normal 3 busca reforzar el poder de su vóley y también afianzar lazos sociales

Carne: cuánto cuesta hacer un asado en Rosario y cómo viene la caída del consumo
La Ciudad

Carne: cuánto cuesta hacer un asado en Rosario y cómo viene la caída del consumo

Con tres ex-Newells, Lanús ganó la Sudamericana y se suma a la Libertadores 2026
Ovación

Con tres ex-Newell's, Lanús ganó la Sudamericana y se suma a la Libertadores 2026

Proyectan 4 millones de niños y adolescentes menos en Argentina hacia 2040
Información General

Proyectan 4 millones de niños y adolescentes menos en Argentina hacia 2040

Una causa que expone el acercamiento de un menor de edad al narcomenudeo

Por Martín Stoianovich

Policiales

Una causa que expone el acercamiento de un menor de edad al narcomenudeo

Villa G. Gálvez: preventiva para acusado de matar a un hermano y apuñalar a otro
Policiales

Villa G. Gálvez: preventiva para acusado de matar a un hermano y apuñalar a otro

Villa Gobernador Gálvez: capturaron a un menor con una pistola
Policiales

Villa Gobernador Gálvez: capturaron a un menor con una pistola

Colocan en Rosario un dispositivo para controlar el Parkinson a distancia

Por Florencia O’Keeffe

La Ciudad

Colocan en Rosario un dispositivo para controlar el Parkinson a distancia

Te hice pica, un libro con voces de los protagonistas del narcotráfico en Rosario

Por Martín Stoianovich

Policiales

"Te hice pica", un libro con voces de los protagonistas del narcotráfico en Rosario

La venganza como hipótesis del asesinato de un albañil en la zona sudoeste
Policiales

La venganza como hipótesis del asesinato de un albañil en la zona sudoeste

Confirman 37 casos de tos convulsa en la provincia, la mayoría de Rosario
La Ciudad

Confirman 37 casos de tos convulsa en la provincia, la mayoría de Rosario

Presupuesto Participativo: cuáles son los 24 proyectos más votados
La Ciudad

Presupuesto Participativo: cuáles son los 24 proyectos más votados