Docentes de la UNR en alerta por modificaciones en la ley de financiamiento universitario

Coad repudió el accionar del gobierno nacional porque "profundiza una política de disciplinamiento contra quienes defienden derechos laborales"

Los docentes de la UNR expusieron su preocupación por la postura del gobierno nacional contra las universidades

“Carta pública al pueblo argentino”, así presentó Coad , el gremio de docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) una misiva dirigida a los argentinos y expresando su preocupación por la reforma laboral “regresiva” y el incumplimiento de la ley de financiamiento universitario.

Los docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Rosario denunciaron la “extrema gravedad institucional” que atraviesan las instituciones educativas y sus trabajadores, tanto profesores como personal no docente.

Coad afirmó que en un contexto donde se consolida la “reforma laboral regresiva para los trabajadores” y “represión protesta social y de persecución judicial contra quienes expresan opiniones diferentes” como los sindicalistas de aceiteros o marítimos, citaron. “ El gobierno nacional profundiza una política de diversas formas de disciplinamiento contra quienes defienden derechos laborales y sociales”, argumentó la carta.

En el plano universitario, Coad definió que se atraviesa una situación “alarmante” debido al incumplimiento de la ley de financiamiento universitario. “Judicializa para no cumplir con una medida cautelar dictada por el Poder Judicial Federal que lo obliga a aplicarla integralmente” , expusieron desde el gremio docente.

Mientras el gobierno dilata la ley de financiamiento universitario, el sindicato advirtió que “los salarios continúan deteriorándose y el funcionamiento de nuestras universidades públicas se ve seriamente comprometido”.

Coad recordó que los rectores integrantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) se pusieron a disposición para “modificar” la ley de financiamiento universitario. “Esta posición no fue ratificada institucionalmente, pero nos plantea una profunda preocupación”, marcaron.

En este sentido, desde Coad explicaron que “modificar una ley ratificada y con sentencia, que aún no ha sido plenamente aplicada, implica en los hechos, ir contra el orden constitucional y convalida el ajuste, debilitando una herramienta conquistada tras dos años de movilizaciones masivas”.

“No es el momento de retroceder ni negociar a la baja lo que fue productor de la luca colectiva. El nuevo proyecto fue finalmente presentado y su tratamiento en el Congreso está previsto para marzo”, concluyeron desde el sindicato de docentes e investigadores.