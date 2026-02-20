La Capital | La Ciudad | paritaria

Paritaria de salud: mismo ofrecimiento que a estatales y docentes pero con un plus

La propuesta presentada a Amba y Siprus es similar a la presentada al resto de los gremios: 12,5% para el primer semestre, pero con un extra

20 de febrero 2026 · 15:31hs
El gobierno presentó su oferta para los trabajadores de la salud en la segunda reunión paritaria

El gobierno presentó su oferta para los trabajadores de la salud en la segunda reunión paritaria

El gobierno de Santa Fe concretó este viernes en Rosario la segunda reunión paritaria con los gremios de la salud, Amra y Siprus. En el encuentro se formalizó la propuesta de aumento similar al monto ofrecido para la administración central y los docentes, pero con un plus en el Suplemento Hospitalario Asistencial para los Profesionales de la Sanidad. Así, según advierten desde la Casa Gris, un profesional ayudante con 24 horas semanales y un año de antigüedad tendría un salario cercano a los 1.6 millones en febrero.

La propuesta del gobierno provincial contempla un aumento del 12,5% para el primer semestre del 2026 y se distribuye con los siguientes porcentajes: enero un 2,6%, febrero un 2,1%, marzo un 2,2%, abril un 2%, mayo un 2% y junio un 1,6%. Además, una compensación salarial del 3% para corregir el desfasaje del segundo semestre de 2025, tomando como base los sueldos de diciembre; y se reconoce también la diferencia de la segunda cuota del medio aguinaldo del año pasado.

De esta manera, el mínimo garantizado correspondiente a enero es de 75 mil pesos (se abonará por planilla complementaria), y a partir de febrero ese mínimo garantizado será de 170 mil pesos, según lo presentado por los ministros de Salud, Silvia Ciancio; y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Roald Bascolo.

Un plus para los trabajadores de salud

Por otra parte, se contempla incrementar, a partir del primero de enero de 2026, en un 50% el porcentaje del cálculo del Suplemento Hospitalario Asistencial para los Profesionales de la Sanidad Ley Nº 9282.

>> Leer más: Paritarias: UPCN y ATE aceptaron la oferta de aumento salarial puesta sobre la mesa

De esta manera, un profesional ayudante con un cargo de 24 horas, con un año de antigüedad y sin ningún suplemento, en febrero va a percibir de bolsillo un monto de $1.597.628,88.

Finalmente, la propuesta del gobierno de Santa Fe reconocerá en forma proporcional los incrementos propuestos al personal del sector pasivo perteneciente al Escalafón de los Profesionales Universitarios de la Sanidad.

Reunión cordial entre el gobierno y los gremios

Al término del encuentro, la ministra de Salud, Silvia Ciancio destacó que la oferta es fruto de un trabajo conjunto con el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Economía, Pablo Olivares. “Llegamos a una propuesta que consideramos muy positiva para que la valoración que compartimos sobre la tarea cotidiana de los agentes se traduzca en lo salarial”, afirmó la funcionaria, tras calificar la jornada como un espacio de diálogo, respeto y cordialidad basado en objetivos comunes.

En ese sentido, la ministra subrayó la importancia de la calidad en la atención pública y remarcó que el sistema requiere de insumos y medicamentos que la provincia garantiza pese al contexto nacional. Al respecto, Ciancio explicó que “el recorte del gobierno nacional nos ha puesto a trabajar fuertemente en la provisión y en la inversión en medicamentos de todo tipo: oncológicos, para pacientes trasplantados y esenciales, tratando siempre de paliar ese déficit de políticas públicas de orden nacional”.

Por último, la titular de la cartera sanitaria adelantó que se acordó convocar durante marzo a una mesa técnica para abordar los temas de salud pública, en el marco de la planificación de la gestión para todo el año 2026, destacando el carácter federal de la representación territorial de los sindicatos.

Noticias relacionadas
Reunión preliminar. El primer encuentro paritario del año está previsto para este miércoles en dos tandas: primero los estatales de ATE y UPCN; y luego las cúpulas gremiales docentes de Amsafé y Sadop.

La provincia abrió la paritaria y los docentes sacan la calculadora

Luego de seis meses estancada, se actualiza la tarifa de colectivo

El boleto de colectivo aumenta por debajo de la inflación acumulada: viajar en Rosario costará $1.720

Una mujer mira la góndola de un supermercado en Rosario en busca del mejor precio

Una familia de Rosario necesitó más de $1.4 millones para no estar bajo la línea de la pobreza

La última ronda de reuniones paritarias se desarrolló entre el miércoles y el jueves.

Paritarias: UPCN y ATE aceptaron la oferta de aumento salarial puesta sobre la mesa

Ver comentarios

Las más leídas

En Central hay jugadores que siguen afuera y parecen relegados para llegar bien al clásico

En Central hay jugadores que siguen afuera y parecen relegados para llegar bien al clásico

Balearon una farmacia en zona sur y dejaron una nota con amenazas

Balearon una farmacia en zona sur y dejaron una nota con amenazas

Cómo votaron la reforma laboral los diputados que representan a Santa Fe

Cómo votaron la reforma laboral los diputados que representan a Santa Fe

Explotó un camión que transportaba gas en Santiago de Chile: 4 muertos

Explotó un camión que transportaba gas en Santiago de Chile: 4 muertos

Lo último

Los descargos de Vinícius y Prestianni tras el escándalo de racismo: cuál podría ser la sanción

Los descargos de Vinícius y Prestianni tras el escándalo de racismo: cuál podría ser la sanción

El presidente de la Fifa repudió el episodio de racismo entre Vinícius Junior y Gianluca Prestianni

El presidente de la Fifa repudió el episodio de racismo entre Vinícius Junior y Gianluca Prestianni

Capibaras XV sale a la cancha a jugar por los puntos y recibe a Peñarol, el último campeón del SRA

Capibaras XV sale a la cancha a jugar por los puntos y recibe a Peñarol, el último campeón del SRA

El boleto de colectivo aumenta por debajo de la inflación acumulada: viajar en Rosario costará $1.720

La tarifa del transporte urbano de pasajeros estaba congelado desde hace seis meses. De esta manera, igualará a la tarifa de la ciudad de Córdoba
El boleto de colectivo aumenta por debajo de la inflación acumulada: viajar en Rosario costará $1.720
Paritarias: UPCN y ATE aceptaron la oferta de aumento salarial puesta sobre la mesa
La Ciudad

Paritarias: UPCN y ATE aceptaron la oferta de aumento salarial puesta sobre la mesa

Paritaria de salud: mismo ofrecimiento que a estatales y docentes pero con un plus
La Ciudad

Paritaria de salud: mismo ofrecimiento que a estatales y docentes pero con un plus

Una familia de Rosario necesitó más de $1.4 millones para no estar bajo la línea de la pobreza
La Ciudad

Una familia de Rosario necesitó más de $1.4 millones para no estar bajo la línea de la pobreza

Paro general y después: los camiones se amontonaron en el Gran Rosario tras la huelga
La Ciudad

Paro general y después: los camiones se amontonaron en el Gran Rosario tras la huelga

Explotó una bomba en el edificio donde funciona la universidad de Gendarmería Nacional
Policiales

Explotó una bomba en el edificio donde funciona la universidad de Gendarmería Nacional

Dejanos tu comentario
Las más leídas
En Central hay jugadores que siguen afuera y parecen relegados para llegar bien al clásico

En Central hay jugadores que siguen afuera y parecen relegados para llegar bien al clásico

Balearon una farmacia en zona sur y dejaron una nota con amenazas

Balearon una farmacia en zona sur y dejaron una nota con amenazas

Cómo votaron la reforma laboral los diputados que representan a Santa Fe

Cómo votaron la reforma laboral los diputados que representan a Santa Fe

Explotó un camión que transportaba gas en Santiago de Chile: 4 muertos

Explotó un camión que transportaba gas en Santiago de Chile: 4 muertos

Banfield vs Newells: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Banfield vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Ovación
El presidente de la Fifa repudió el episodio de racismo entre Vinícius Junior y Gianluca Prestianni
Ovación

El presidente de la Fifa repudió el episodio de racismo entre Vinícius Junior y Gianluca Prestianni

El presidente de la Fifa repudió el episodio de racismo entre Vinícius Junior y Gianluca Prestianni

El presidente de la Fifa repudió el episodio de racismo entre Vinícius Junior y Gianluca Prestianni

Capibaras XV sale a la cancha a jugar por los puntos y recibe a Peñarol, el último campeón del SRA

Capibaras XV sale a la cancha a jugar por los puntos y recibe a Peñarol, el último campeón del SRA

El emotivo reencuentro de Di María con el alcanzapelotas que abrazó ante Barracas

El emotivo reencuentro de Di María con el alcanzapelotas que abrazó ante Barracas

Policiales
Empalme Graneros: dos policías fueron asaltados mientras trabajaban como choferes de apps
Policiales

Empalme Graneros: dos policías fueron asaltados mientras trabajaban como choferes de apps

Lo acusaron por el robo de una garrafa y lo mataron a puñaladas: comienza el juicio

Lo acusaron por el robo de una garrafa y lo mataron a puñaladas: comienza el juicio

Explotó una bomba en el edificio donde funciona la universidad de Gendarmería Nacional

Explotó una bomba en el edificio donde funciona la universidad de Gendarmería Nacional

Imputan a un recluso rosarino por intentar ingresar drogas a la cárcel tras una salida autorizada

Imputan a un recluso rosarino por intentar ingresar drogas a la cárcel tras una salida autorizada

La Ciudad
El boleto de colectivo aumenta por debajo de la inflación acumulada: viajar en Rosario costará $1.720
La Ciudad

El boleto de colectivo aumenta por debajo de la inflación acumulada: viajar en Rosario costará $1.720

Paritaria de salud: mismo ofrecimiento que a estatales y docentes pero con un plus

Paritaria de salud: mismo ofrecimiento que a estatales y docentes pero con un plus

Una familia de Rosario necesitó más de $1.4 millones para no estar bajo la línea de la pobreza

Una familia de Rosario necesitó más de $1.4 millones para no estar bajo la línea de la pobreza

Paritarias: UPCN y ATE aceptaron la oferta de aumento salarial puesta sobre la mesa

Paritarias: UPCN y ATE aceptaron la oferta de aumento salarial puesta sobre la mesa

Gremios e izquierda desafiaron el paro pasivo y salieron a la calle en Rosario
Economía

Gremios e izquierda desafiaron el paro pasivo y salieron a la calle en Rosario

El paro se hizo sentir en Rosario, pero el centro mantuvo actividad comercial
La Ciudad

El paro se hizo sentir en Rosario, pero el centro mantuvo actividad comercial

El tiempo en Rosario: viernes con algunas nubes y una máxima de 30º
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con algunas nubes y una máxima de 30º

Explotó un camión que transportaba gas en Santiago de Chile: 4 muertos
Información General

Explotó un camión que transportaba gas en Santiago de Chile: 4 muertos

¿Qué hay que saber sobre los nuevos medicamentos para el tratamiento de la obesidad?
Salud

¿Qué hay que saber sobre los nuevos medicamentos para el tratamiento de la obesidad?

Residencias Culturales: más de 70 jóvenes iniciaron sus prácticas en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

Residencias Culturales: más de 70 jóvenes iniciaron sus prácticas en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

Newells: la dupla técnica recibió una buena noticia en el regreso a los entrenamientos
OVACION

Newell's: la dupla técnica recibió una buena noticia en el regreso a los entrenamientos

Ceres: un joven de 28 años fue imputado de grooming y amenazas a una niña
POLICIALES

Ceres: un joven de 28 años fue imputado de grooming y amenazas a una niña

Seguirá preso un año más el acusado de asesinar a un joven en Arroyito
POLICIALES

Seguirá preso un año más el acusado de asesinar a un joven en Arroyito

Tapia y Toviggino deben declarar ante la Justicia y no pueden salir del país
Información General

Tapia y Toviggino deben declarar ante la Justicia y no pueden salir del país

Detuvieron al príncipe Andrés por sus vínculos con el pederasta Jeffrey Epstein
Información General

Detuvieron al príncipe Andrés por sus vínculos con el pederasta Jeffrey Epstein

Un grupo tradicionalista católico disidente desafía al Vaticano
Información General

Un grupo tradicionalista católico disidente desafía al Vaticano

Trump elogió a Milei: Respaldo a alguien cuando me cae bien
Política

Trump elogió a Milei: "Respaldo a alguien cuando me cae bien"

Rafaela: lo condenan a 10 años de cárcel por una brutal agresión a su pareja
POLICIALES

Rafaela: lo condenan a 10 años de cárcel por una brutal agresión a su pareja

Incidentes frente al Congreso durante el tratamiento de la reforma laboral
Política

Incidentes frente al Congreso durante el tratamiento de la reforma laboral

Villa Gobernador Gálvez: dos adolescentes detenidos por un ataque a tiros
POLICIALES

Villa Gobernador Gálvez: dos adolescentes detenidos por un ataque a tiros

El gobierno calificó al paro de la CGT de perverso: No hay nada más extorsivo
Política

El gobierno calificó al paro de la CGT de "perverso": "No hay nada más extorsivo"

Paro general en Rosario: sin marcha unificada y protestas atomizadas
La Ciudad

Paro general en Rosario: sin marcha unificada y protestas atomizadas

La CGT Rosario celebró la total contundencia del paro general en la región
La Ciudad

La CGT Rosario celebró la "total contundencia" del paro general en la región

Gremios amenazan con un paro por tiempo indeterminado
Política

Gremios amenazan con un paro por tiempo indeterminado