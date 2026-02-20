Paritaria de salud: mismo ofrecimiento que a estatales y docentes pero con un plus

La propuesta presentada a Amba y Siprus es similar a la presentada al resto de los gremios: 12,5% para el primer semestre, pero con un extra

El gobierno presentó su oferta para los trabajadores de la salud en la segunda reunión paritaria

El gobierno de Santa Fe concretó este viernes en Rosario la segunda reunión paritaria con los gremios de la salud, Amra y Siprus . En el encuentro se formalizó la propuesta de aumento similar al monto ofrecido para la administración central y los docentes , pero con un plus en el Suplemento Hospitalario Asistencial para los Profesionales de la Sanidad . Así, según advierten desde la Casa Gris, un profesional ayudante con 24 horas semanales y un año de antigüedad tendría un salario cercano a los 1.6 millones en febrero.

La propuesta del gobierno provincial contempla un aumento del 12,5% para el primer semestre del 2026 y se distribuye con los siguientes porcentajes: enero un 2,6%, febrero un 2,1%, marzo un 2,2%, abril un 2%, mayo un 2% y junio un 1,6%. Además, una compensación salarial del 3% para corregir el desfasaje del segundo semestre de 2025, tomando como base los sueldos de diciembre; y se reconoce también la diferencia de la segunda cuota del medio aguinaldo del año pasado.

De esta manera, el mínimo garantizado correspondiente a enero es de 75 mil pesos (se abonará por planilla complementaria), y a partir de febrero ese mínimo garantizado será de 170 mil pesos , según lo presentado por los ministros de Salud, Silvia Ciancio; y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Roald Bascolo.

Por otra parte, se contempla incrementar, a partir del primero de enero de 2026, en un 50% el porcentaje del cálculo del Suplemento Hospitalario Asistencial para los Profesionales de la Sanidad Ley Nº 9282.

De esta manera, un profesional ayudante con un cargo de 24 horas, con un año de antigüedad y sin ningún suplemento, en febrero va a percibir de bolsillo un monto de $1.597.628,88.

Finalmente, la propuesta del gobierno de Santa Fe reconocerá en forma proporcional los incrementos propuestos al personal del sector pasivo perteneciente al Escalafón de los Profesionales Universitarios de la Sanidad.

Reunión cordial entre el gobierno y los gremios

Al término del encuentro, la ministra de Salud, Silvia Ciancio destacó que la oferta es fruto de un trabajo conjunto con el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Economía, Pablo Olivares. “Llegamos a una propuesta que consideramos muy positiva para que la valoración que compartimos sobre la tarea cotidiana de los agentes se traduzca en lo salarial”, afirmó la funcionaria, tras calificar la jornada como un espacio de diálogo, respeto y cordialidad basado en objetivos comunes.

En ese sentido, la ministra subrayó la importancia de la calidad en la atención pública y remarcó que el sistema requiere de insumos y medicamentos que la provincia garantiza pese al contexto nacional. Al respecto, Ciancio explicó que “el recorte del gobierno nacional nos ha puesto a trabajar fuertemente en la provisión y en la inversión en medicamentos de todo tipo: oncológicos, para pacientes trasplantados y esenciales, tratando siempre de paliar ese déficit de políticas públicas de orden nacional”.

Por último, la titular de la cartera sanitaria adelantó que se acordó convocar durante marzo a una mesa técnica para abordar los temas de salud pública, en el marco de la planificación de la gestión para todo el año 2026, destacando el carácter federal de la representación territorial de los sindicatos.