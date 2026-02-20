La Capital | Ovación | Di María

El emotivo reencuentro de Di María con el alcanzapelotas al que que abrazó ante Barracas

Luego del viral festejo de gol junto al campeón del mundo, Joaquín Viola estuvo en el entrenamiento de Central y compartió un momento inolvidable con el plantel

20 de febrero 2026 · 14:39hs
El festejo de gol de Ángel Di María en el 2-0 de Central ante Barracas

El festejo de gol de Ángel Di María en el 2-0 de Central ante Barracas

La victoria de Central ante Barrcas el domingo pasado quedó marcada por una situación conmovedora para los futboleros: el fraternal abrazo de Ángel Di María con un alcanzapelotas tras anotar el segundo gol de partido. Luego de una exquisita definición por encima del arquero visitante, el Fideo salió corriendo y se acercó a Joaquín Viola, el asistente que se encontraba en la esquina del arco.

El emotivo festejo no tardó en viralizarse y el joven expresó lo que significó ese momento: "Tengo una emoción que no lo puedo creer. Encima vino y me abrazó. Nosotros no podemos ir a abrazar a los jugadores, pero yo estaba festejando y que él venga y me abrace… la verdad es increíble. Te juro que se me pone la piel de gallina".

En este sentido, Viola declaró su fanatismo por Di María: "Es mi ídolo y que en su gol venga y te abrace es una sensación única".

image - 2026-02-20T123508.188

>> Leer más: Los impresionantes números de Ángel Di María tras su regreso a Central

El reencuentro de Di María con el alcanzapelotas

Luego del especial abrazo, Joaquín Viola fue invitado a presenciar el entrenamiento del plantel de Primera en Arroyo Seco y se reencontró con Ángel Di María.

En la charla, el joven jugador de la reserva canalla le agradeció el gesto y Fideo le comentó cómo surgió ir a abrazarlo: "Te vi ahí sentadito con los brazos abiertos".

En un comentario del posteo en las redes del club, el alcanzapelotas reconoció a los dirigentes, el plantel y su familia: "Gracias por cumplir mi sueño".

Además, le entregaron a Viola una camiseta firmada por Ángel y se llevó una firma de Jaminton Campaz en una remera que había llevado.

Embed

El próximo partido del Canalla

Después de lo que fue el triunfo del pasado domingo, Central vuelve a jugar con el objetivo de seguir con esta dinámica positiva. Los tres puntos que estarán en juego en el Gigante de Arroyito el equipo de Jorge Almirón son fundamentales para demostrar que el recorrido futbolístico va en alza. Talleres a partir de las 22.15 es el próximo escollo del Canalla, frente al que intentará sortear para seguir escalando.

La de este partido es la mejor previa que transitó Central en lo que va del ciclo Almirón. El equipo viene de jugar quizá su mejor partido en la temporada, frente a un Barracas Central que no tuvo respuesta.

Fue importante el envión que tuvo después de lo que fue la victoria contra Sportivo Belgrano de San Francisco por la Copa Argentina, pero en aquella ocasión lo que tuvo enfrente fue un equipo de menor categoría.

Noticias relacionadas
Ángel Di María tuvo una noche sublime y lideró la gran victoria de Central ante Barracas.

Clamor en las redes por Di María en la selección: "Hay que ir a convencerlo"

Los once de Central que iniciaron el partido en el Gigante frente a Barracas Central.

Di María fue el principal artífice de la gran victoria canalla

Ángel Di María tuvo una noche sublime y lideró la gran victoria de Central ante Barracas.

Central le puso guapeza a su fútbol y lo ganó muy bien ante Barracas en el Gigante

maxi y di maria se unen para decirlo claro: menores de 18 no apuestan

Maxi y Di María se unen para decirlo claro: "Menores de 18 no apuestan"

Ver comentarios

Las más leídas

En Central hay jugadores que siguen afuera y parecen relegados para llegar bien al clásico

En Central hay jugadores que siguen afuera y parecen relegados para llegar bien al clásico

Balearon una farmacia en zona sur y dejaron una nota con amenazas

Balearon una farmacia en zona sur y dejaron una nota con amenazas

Banfield vs Newells: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Banfield vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Cómo votaron la reforma laboral los diputados que representan a Santa Fe

Cómo votaron la reforma laboral los diputados que representan a Santa Fe

Lo último

Se fue de Newells a Europa, ahora está en Brasil y puede debutar este domingo

Se fue de Newell's a Europa, ahora está en Brasil y puede debutar este domingo

La Biblioteca Popular Juan Bautista Alberdi de Puerto San Martín, impulsa programas de acceso a la lectura

La Biblioteca Popular "Juan Bautista Alberdi" de Puerto San Martín, impulsa programas de acceso a la lectura

Un campeón con Central en 2023 quedó libre en su club y ahora cambia de equipo

Un campeón con Central en 2023 quedó libre en su club y ahora cambia de equipo

El boleto de colectivo aumenta por debajo de la inflación acumulada: viajar en Rosario costará $1.720

La tarifa del transporte urbano de pasajeros estaba congelado desde hace seis meses. De esta manera, igualará a la tarifa de la ciudad de Córdoba
El boleto de colectivo aumenta por debajo de la inflación acumulada: viajar en Rosario costará $1.720
Paritarias: UPCN y ATE aceptaron la oferta de aumento salarial puesta sobre la mesa
La Ciudad

Paritarias: UPCN y ATE aceptaron la oferta de aumento salarial puesta sobre la mesa

Murió Bai Shi, el perro de Fiscalía que fue clave en más de 30 de investigaciones
La Ciudad

Murió Bai Shi, el perro de Fiscalía que fue clave en más de 30 de investigaciones

Paritaria de salud: mismo ofrecimiento que a estatales y docentes pero con un plus
La Ciudad

Paritaria de salud: mismo ofrecimiento que a estatales y docentes pero con un plus

Una familia de Rosario necesitó más de $1.4 millones para no estar bajo la línea de la pobreza
La Ciudad

Una familia de Rosario necesitó más de $1.4 millones para no estar bajo la línea de la pobreza

Explotó una bomba en el edificio donde funciona la universidad de Gendarmería Nacional
Policiales

Explotó una bomba en el edificio donde funciona la universidad de Gendarmería Nacional

Dejanos tu comentario
Las más leídas
En Central hay jugadores que siguen afuera y parecen relegados para llegar bien al clásico

En Central hay jugadores que siguen afuera y parecen relegados para llegar bien al clásico

Balearon una farmacia en zona sur y dejaron una nota con amenazas

Balearon una farmacia en zona sur y dejaron una nota con amenazas

Banfield vs Newells: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Banfield vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Cómo votaron la reforma laboral los diputados que representan a Santa Fe

Cómo votaron la reforma laboral los diputados que representan a Santa Fe

Clásico rosarino: quiénes y cuánto pagarán el bono del hincha de Newells

Clásico rosarino: quiénes y cuánto pagarán el bono del hincha de Newell's

Ovación
Un campeón con Central en 2023 quedó libre en su club y ahora cambia de equipo
OVACIÓN

Un campeón con Central en 2023 quedó libre en su club y ahora cambia de equipo

Un campeón con Central en 2023 quedó libre en su club y ahora cambia de equipo

Un campeón con Central en 2023 quedó libre en su club y ahora cambia de equipo

Los descargos de Vinícius y Prestianni tras el escándalo de racismo: cuál podría ser la sanción

Los descargos de Vinícius y Prestianni tras el escándalo de racismo: cuál podría ser la sanción

El presidente de la Fifa repudió el episodio de racismo entre Vinícius y Prestianni

El presidente de la Fifa repudió el episodio de racismo entre Vinícius y Prestianni

Policiales
Empalme Graneros: dos policías fueron asaltados mientras trabajaban como choferes de apps
Policiales

Empalme Graneros: dos policías fueron asaltados mientras trabajaban como choferes de apps

Lo acusaron por el robo de una garrafa y lo mataron a puñaladas: comienza el juicio

Lo acusaron por el robo de una garrafa y lo mataron a puñaladas: comienza el juicio

Explotó una bomba en el edificio donde funciona la universidad de Gendarmería Nacional

Explotó una bomba en el edificio donde funciona la universidad de Gendarmería Nacional

Imputan a un recluso rosarino por intentar ingresar drogas a la cárcel tras una salida autorizada

Imputan a un recluso rosarino por intentar ingresar drogas a la cárcel tras una salida autorizada

La Ciudad
Rechazo al nuevo proyecto de financiamiento universitario: Claramente es insuficiente
La Ciudad

Rechazo al nuevo proyecto de financiamiento universitario: "Claramente es insuficiente"

Murió Bai Shi, el perro de Fiscalía que fue clave en más de 30 de investigaciones

Murió Bai Shi, el perro de Fiscalía que fue clave en más de 30 de investigaciones

El boleto de colectivo aumenta por debajo de la inflación acumulada: viajar en Rosario costará $1.720

El boleto de colectivo aumenta por debajo de la inflación acumulada: viajar en Rosario costará $1.720

Paritaria de salud: mismo ofrecimiento que a estatales y docentes pero con un plus

Paritaria de salud: mismo ofrecimiento que a estatales y docentes pero con un plus

Un helado con forma de corazón para hablar de prevención y detección temprana del cáncer
La Ciudad

Un helado con forma de corazón para hablar de prevención y detección temprana del cáncer

Arrancó el operativo del Medio Boleto Estudiantil 2026
La Ciudad

Arrancó el operativo del Medio Boleto Estudiantil 2026

Gremios e izquierda desafiaron el paro pasivo y salieron a la calle en Rosario
Economía

Gremios e izquierda desafiaron el paro pasivo y salieron a la calle en Rosario

El paro se hizo sentir en Rosario, pero el centro mantuvo actividad comercial
La Ciudad

El paro se hizo sentir en Rosario, pero el centro mantuvo actividad comercial

El tiempo en Rosario: viernes con algunas nubes y una máxima de 30º
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con algunas nubes y una máxima de 30º

Explotó un camión que transportaba gas en Santiago de Chile: 4 muertos
Información General

Explotó un camión que transportaba gas en Santiago de Chile: 4 muertos

¿Qué hay que saber sobre los nuevos medicamentos para el tratamiento de la obesidad?
Salud

¿Qué hay que saber sobre los nuevos medicamentos para el tratamiento de la obesidad?

Residencias Culturales: más de 70 jóvenes iniciaron sus prácticas en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

Residencias Culturales: más de 70 jóvenes iniciaron sus prácticas en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

Newells: la dupla técnica recibió una buena noticia en el regreso a los entrenamientos
OVACION

Newell's: la dupla técnica recibió una buena noticia en el regreso a los entrenamientos

Ceres: un joven de 28 años fue imputado de grooming y amenazas a una niña
POLICIALES

Ceres: un joven de 28 años fue imputado de grooming y amenazas a una niña

Seguirá preso un año más el acusado de asesinar a un joven en Arroyito
POLICIALES

Seguirá preso un año más el acusado de asesinar a un joven en Arroyito

Tapia y Toviggino deben declarar ante la Justicia y no pueden salir del país
Información General

Tapia y Toviggino deben declarar ante la Justicia y no pueden salir del país

Detuvieron al príncipe Andrés por sus vínculos con el pederasta Jeffrey Epstein
Información General

Detuvieron al príncipe Andrés por sus vínculos con el pederasta Jeffrey Epstein

Un grupo tradicionalista católico disidente desafía al Vaticano
Información General

Un grupo tradicionalista católico disidente desafía al Vaticano

Trump elogió a Milei: Respaldo a alguien cuando me cae bien
Política

Trump elogió a Milei: "Respaldo a alguien cuando me cae bien"

Rafaela: lo condenan a 10 años de cárcel por una brutal agresión a su pareja
POLICIALES

Rafaela: lo condenan a 10 años de cárcel por una brutal agresión a su pareja

Incidentes frente al Congreso durante el tratamiento de la reforma laboral
Política

Incidentes frente al Congreso durante el tratamiento de la reforma laboral

Villa Gobernador Gálvez: dos adolescentes detenidos por un ataque a tiros
POLICIALES

Villa Gobernador Gálvez: dos adolescentes detenidos por un ataque a tiros

El gobierno calificó al paro de la CGT de perverso: No hay nada más extorsivo
Política

El gobierno calificó al paro de la CGT de "perverso": "No hay nada más extorsivo"

Paro general en Rosario: sin marcha unificada y protestas atomizadas
La Ciudad

Paro general en Rosario: sin marcha unificada y protestas atomizadas